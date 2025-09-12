কলকাতা কর্পোরেশনে 32 হাজার স্থায়ী শূন্য পদ, নিয়োগ কবে ?

কলকাতা কর্পোরেশনে 32 হাজার স্থায়ী শূন্য পদ, নিয়োগ কবে ?
22,624 পদে সরাসরি নিয়োগ সম্ভব। রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য 7,295 পদের ফাইল পাঠানো হয়ছে বলে কর্পোরেশন সূত্রে খবর।
Published : September 12, 2025 at 7:19 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: কলকাতার রাজপথ প্রতিদিনই দেখছে বেকার ছেলে মেয়েদের উত্তাল আন্দোলন। চাকরির জন্য কখনও বিধানসভা, কখনও ধর্মতলার রাজপথে সভা অথবা পথ অবরোধ। কেউ চাকরি পেয়েও দুর্নীতির জেরে কাজ হারিয়ে বেকার আবার কেউ যোগ্য হয়েও বছরের পর বছর বঞ্চিত। বেকারত্বের যন্ত্রণায় শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা যখন জর্জরিত তখসেই সময় কলকাতা কর্পোরেশন যা ছোট লাল বাড়ি নামে পরিচিত, সেখানেও বছরের পর বছর পড়ে রয়েছে কয়েক হাজার শূন্য পদ। নিয়োগ নিয়ে উদাসীন প্রশাসন, অভিযোগ বিরোধীদের।
শহরে কয়েক লক্ষ বেকার ছেলে মেয়ে। আর কলকাতা কর্পোরেশনের হাজার হাজার পদ খালি। সম্প্রতি বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ অধিবেশনে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কলকাতা কর্পোরেশনের স্থায়ী শূন্য পদ কত ? নিয়োগ নিয়ে কী ভাবছে কর্তৃপক্ষ ? উত্তরে কলকাতা কর্পোরেশনের বেহাল ছবি তুলে ধরেছেন খোদ মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "কলকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদিত স্থায়ী পদ 46, 418টি। এর মধ্যে স্থায়ী শূন্য পদের সংখ্যা 31,900 টি।"
তিনি আরও জানান, 22624টি পদে সরাসরি নিয়োগ সম্ভব। রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য 7295টি পদের ফাইল পাঠানো হয়ছে ৷ 864টি পদে নিয়োগের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনকে জানানো হয়েছে। বাকি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের জন্য রাজ্যের কাছে ফাইল পাঠানো প্রক্রিয়া চলছে । ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন কর্মী সংখ্যা বিন্যাস কমিটি তৈরি করেছে । কারণ বহু পদ আছে যেগুলি সময়ের সঙ্গে এবং প্রযুক্তির জেরে আর নিয়োগের প্রয়োজন নেই। একইভাবে, অন্য ক্ষেত্রে নতুন পদ তৈরি করা প্রয়োজন ৷ এই সবটা এই কমিটি ঠিক করবে বলে খবর। সেই প্রক্রিয়া একটু সময় সাপেক্ষ কাজ চলছে ।
কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, "বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দফতরে অর্থ অনুমোদন না-দিয়ে সেই টাকায় মেলা, খেলা, পুজো করান। কলকাতায় বেআইনি বিল্ডিংয়ের টাকায় কাউন্সিলরদের পকেট ভরে। ফলে কলকাতা কর্পোরেশনের কোষাগারের টাকার টান থাকবে। আর রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অর্থের ঘাটতি ৷ এর জেরে শহরের লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়ে রাস্তায় তাদের যন্ত্রণা উগড়ে দেবে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিমরা চোখ কান বন্ধ রাখবে, উৎসব আনন্দ ব্যস্ত থাকবে এটা বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যত।"
বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "রাজ্যে পাঁচ লক্ষের উপর শূন্য পদ। কলকাতা কর্পোরেশন 32 হাজার কাছাকাছি ৷ পরিষেবা যেমন ধরে রাখা দুষ্কর জয় যাচ্ছে তেমনই বেকারদের কান্না এদের কানে ঢুকছে না । পুলিশ দমকল শিক্ষক কর্পোরেশন সব জায়গায় খালি। নিয়োগ করলেই দুর্নীতি করে। আর না-হয় নিয়োগ করে না। আমি সরকারিভাবেই কর্পোরেশনের মুখ থেকে জানতে চেয়েছি ৷ তাতেই বেহাল ছবি ফুটে উঠেছে। অবিলম্বে স্থায়ী পদে নিয়োগ দরকার।"
সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "সহজ ভাষায় একটাই কথা তৃণমূলকে তাড়াতে হবে না-হলে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের যন্ত্রণার উপশম হবে না। বিপুল শূন্য পদ নিয়োগ করছে। সরকার হল সব থেকে বড় চাকরি দাতা প্রতিষ্ঠান যে কোনোও জায়গায়। তারা না চাকরি দিলে কেউ এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না ৷ আমরা ফের শূন্য পদে নিয়োগের দাবিতে সামনে রেখে আন্দোলনে যাব ৷ আমরা আন্দোলন করেছি অতীতে। তখন 26 হাজার শূন্যপদে ছিল। এখন বেড়ে হল 31 হাজারের বেশি। কেন্দ্রের বিজেপি কায়দায় এরা পদ বিলোপ করে চুক্তিভিত্তিক লোক দিয়ে কাজ করবে।"
কলকাতা কর্পোরেশন এক আধিকারিকের কথায়, "অনুমোদিত পদে নিয়োগের জন্য এখন রাজ্য সরকারের অনুমতি লাগে। যে পদ পূরণ করতে হয় সেটাও দীর্ঘ সময় আটকে। একাধিক প্রশ্ন উত্তর দিতে হয়। দফায় দফায় আমরা কর্মী নিয়োগের অনুমতি চেয়ে ফাইল পাঠাই। সেই অনুমতি না পেলে আমাদের নিয়োগ এগোতে পারি না। আর যে পদগুলো আমরা নিয়োগ পারি সেগুলি জন্য রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল কমিশন কাছে বলা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে প্রক্রিয়া চলছে। পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ। তবে বেশ কিছু কাজ আমরা চুক্তি ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে সামাল দিয়ে চলেছি।"