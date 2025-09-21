কুমির তাড়াতে ফাটানো হল জলবোমা, আতঙ্কের মধ্যেই তর্পণ ভাগীরথীতে
পিতৃ তর্পণের জন্য বর্ধমানে গঙ্গা, ভাগীরথী ও দামোদরে হাজারো মানুষের ভিড় ৷ নিরাপত্তায় গঙ্গায় টহল, মাইকিং পুলিশ প্রশাসনের ৷
Published : September 21, 2025 at 1:21 PM IST
পূর্ব বর্ধমান, 21 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার পিতৃ তর্পণের জন্য ভোররাত থেকেই ভিড় দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের তিন প্রধান নদী গঙ্গা, ভাগীরথী এবং দামোদর নদে ৷ তবে, পূর্বপুরুষের নামে জল দিতে এসে আতঙ্কও ছিল মানুষের মনে ৷ কুমিরের আতঙ্ক ৷ দু’দিন আগেই কালনার ধাত্রীগ্রামে ভাগীরথীর ঘাটের কাছে কুমিরের দেখা মেলে ৷ তাই মানুষজনকে আশ্বস্ত করতে এ দিন জলবোমা ফাটালেন বন দফতরের কর্মীরা ৷ এছাড়াও বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের তরফে ৷
উল্লেখ্য, আশ্বিন মাসের সূচনা হয়ে গেলেও এখনও রাজ্য থেকে বিদায় নেয়নি বর্ষা ৷ দক্ষিণবঙ্গ তো বটেই, উত্তরেও লাগাতার বৃষ্টির কারণে অধিকাংশ নদ-নদীর জলস্তর অনেকটাই বেশি ৷ তার মধ্যে ঝাড়খণ্ডে ভারীবৃষ্টির কারণে ডিভিসি নিয়মিতভাবে জল ছাড়ছে ৷ আর তার জেরে দামোদর, গঙ্গা ও ভাগীরথীর জলস্তর অনেকটাই বেশি ৷ ফলে তর্পণ করতে জলে নেমে যাতে কেউ তলিয়ে না-যান, তার জন্য পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয় ৷ সেই সঙ্গে মানুষজনকে নদীর গভীর জলে নামতে নিষেধ করা হয় ৷ মানুষকে সচেতন করতে চলে মাইকিং ৷
তবে, তার থেকেও বেশি কুমিরের আতঙ্ক ছিল তর্পণ করতে আসা মানুষের মধ্যে ৷ তাই নৌকায় করে বন দফতরের আধিকারিক এবং কর্মীরা নজরদারি চালিয়ে যান ভোররাত থেকে ৷ প্রতিটি ঘাটে মাইকিং করে লোকজনকে আশ্বস্ত করা হয় ৷ সেই সঙ্গে জলের তলায় কুমির বা কোনও ক্ষতিকর জীব থাকলে, তাদের তাড়াতে জলবোমা ফাটানো হয় বন দফতরের তরফে ৷
এ নিয়ে বন দফতরের আধিকারিক রাজেন চন্দ্র বলেন, "এদিন কালনার মালতিপুর ঘাটে ওয়াটার বোমা ফটানো হল ৷ ফলে কুমির বা অন্য কোনও জন্তু যদি জলে থাকে, তাহলে সেটা সেখান থেকে দূরে পালিয়ে যাবে ৷ যদিও, আমরা গত দু’দিন ধরে ঘাট পরিদর্শন করে কোনও কুমির দেখতে পাইনি ৷ এদিন সাধারণ মানুষকেও সচেতন করা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, তাঁরা যেন কোনওভাবেই বেশি গভীর জলে না-নামেন ৷"
এদিন গঙ্গায় তর্পণ করতে আসেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ৷ তিনি বলেন, "প্রতি বছর আমি এই গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে আসি ৷ পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ধাত্রীগ্রামের মালতিপুরের গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে আসেন ৷ আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে তর্পণ করতে আসা মানুষদের গঙ্গার জলে নামা নিয়ে সতর্ক করি ৷ রাখা হয়েছে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ৷ যাতে কোথাও কোনও দুর্ঘটনা না-ঘটে, সেইজন্য পুলিশও চারদিকে টহল দিচ্ছে ৷"
প্রধানত রাঢ়বঙ্গের মানুষজন ভাগীরথী নদীতে তর্পণ করার জন্য মহালয়ার দিন ভোরে ভিড় করেন ৷ এছাড়া কালনা ও কাটোয়াতেও গঙ্গার ঘাটে হাজার-হাজার মানুষ তর্পণ করতে আসেন ৷ আসানসোল, বরাকর, চিত্তরঞ্জন, মেমারি, রায়না, খণ্ডঘোষ-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ এখানে ভিড় করেন ৷