ETV Bharat / state

বাংলাদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে, আমেরিকার মতো করবেন না, পুশব্যাক নিয়ে কেন্দ্রকে বলল সুপ্রিম কোর্ট - SC ON PUSHBACK INFILTRATORS

পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এই মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ৷

SUPREME COURT
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 2:50 PM IST

1 Min Read

কলকাতা, 29 অগস্ট: পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পুশব্যাক করার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ৷ সম্প্রতি এক অন্তঃসত্ত্বার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার বিষয়টি জানার পর সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, বাংলাদেশের সঙ্গে যেহেতু ভারতের একটা সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে ৷ তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পন্থায় পুশব্যাক নীতি নেওয়া উচিত নয় ভারতের ৷

পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে হেনস্তার অভিযোগ উঠছে ৷ সেই নিয়ে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ এদিন মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী-সহ তিন বিচারপতির বেঞ্চে ৷ শুনানির সময় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ থাকার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন বিচারপতি বাগচী ৷

বিস্তারিত আসছে...

কলকাতা, 29 অগস্ট: পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পুশব্যাক করার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ৷ সম্প্রতি এক অন্তঃসত্ত্বার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার বিষয়টি জানার পর সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, বাংলাদেশের সঙ্গে যেহেতু ভারতের একটা সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে ৷ তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পন্থায় পুশব্যাক নীতি নেওয়া উচিত নয় ভারতের ৷

পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে হেনস্তার অভিযোগ উঠছে ৷ সেই নিয়ে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ এদিন মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী-সহ তিন বিচারপতির বেঞ্চে ৷ শুনানির সময় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ থাকার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন বিচারপতি বাগচী ৷

বিস্তারিত আসছে...

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURTPUSHBACK INFILTRATORSINDIA BANGLADESH RELATIONMIGRANT WORKERSSC ON PUSHBACK INFILTRATORS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.