কলকাতা, 29 অগস্ট: পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পুশব্যাক করার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ৷ সম্প্রতি এক অন্তঃসত্ত্বার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার বিষয়টি জানার পর সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, বাংলাদেশের সঙ্গে যেহেতু ভারতের একটা সাংস্কৃতিক যোগ রয়েছে ৷ তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পন্থায় পুশব্যাক নীতি নেওয়া উচিত নয় ভারতের ৷
পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে হেনস্তার অভিযোগ উঠছে ৷ সেই নিয়ে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ এদিন মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী-সহ তিন বিচারপতির বেঞ্চে ৷ শুনানির সময় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ থাকার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন বিচারপতি বাগচী ৷
বিস্তারিত আসছে...