চন্দননগর, 15 অগস্ট: স্বাধীনতার 78 বছর পরেও অবহেলিত চন্দননগরের শহীদ কানাইলাল। তার নামাঙ্কিত একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপত্য নষ্ট হতে বসেছে। তাঁর মামার বাড়িতে একটি জীর্ণ ঘরে রয়েছে আবক্ষ মূর্তি। সেখানে তাকে শ্রদ্ধা জানান তো দূরের কথা, সেই ঘর ঢেকে রয়েছে বিজ্ঞাপনের ব্যানারে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কানাইলাল পড়াশোনা করেছেন, বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন সেটাও এখন অবহেলিত। কানাইলাল দত্তের নামে চন্দননগরের বিখ্যাত স্কুল কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের (ইংরেজি বিভাগ) আজ জরাজীর্ণ অবস্থা।
1888 সালে 30 অগষ্ট ফরাসিদের দখলে থাকা চন্দননগরের সরিষাপাড়ার মামার বাড়িতে জন্ম হয় কানাইলাল দত্তের। ব্রজেশ্বরী দেবী ও চুনীলাল দত্তের তৃতীয় সন্তান তিনি। বাবার কর্মসূত্রে প্রথম জীবনে বোম্বাইয়ের গিরগাঁও-এ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করেন।। পরে চন্দননগরে ফিরে 1904 সালে ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হন এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য।
সেই সময় এই কলেজেই অধ্যাপক ছিলেন বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায়। তাঁর কাছেই কানাইলাল, রাসবিহারী বসু, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন, বন্দুক চালানো শেখেন। স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মাধ্যমে যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন কানাইলাল। মানিকতলা বোমা মামলায় অস্ত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার হন কানাইলাল। জেলের ভিতর থেকেই দলের নির্দেশে অস্ত্র সংগ্রহ করে রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁইকে হত্যা করেন তিনি। সেই আলিপুর জেলেই শেষে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কানাইলাল দত্ত।
স্বাধীনতার জন্য যে বিপ্লবী বলিদান দিয়েছিল। তাঁর স্মৃতি ক্রমশই ম্লান হয়ে যাচ্ছে চন্দননগর থেকে। স্কুলের বিভিন্ন অংশ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ছাদ নষ্ট হয়ে জল পড়ছে। সমস্ত আগাছা গ্রাস করেছে গোটা স্কুলটিকে। পরিতক্ত হয়ে পড়ে আছে স্কুলের একাধিক ঘর। কড়ি বর্গার অংশ ভেঙে না পড়ে তার জন্য লোহার জাল দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দোতলার ঘর থাকলেও কোনটাই ক্লাস চালানোর উপযোগী নয়। স্কুলটি হেরিটেজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফরাসি আমলের পুরানো স্কুল ভবনটি সংস্কারের উদ্যোগ নেই প্রশাসনের তরফে। বিভিন্ন জায়গায় আবেদন নিবেদন করেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি।
চন্দননগরের রাজবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুন পাখির নাম হল কানাইলাল। চারুচন্দ্র রায়ের কাছেই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন এই বিপ্লবী। ইংরেজ শাসনে জেলের ভিতর যেভাবে ইংরেজদের রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁইকে গুলি করে মেরেছিলেন, তাতে সে সময় উদ্বুদ্ধ হন বহু বিপ্লবী।"
তিনি আরও বলেন, "কানাইলালের স্কুলের কথা বলতে গেলে, এখানেই বহু বীর বিপ্লবীরা পড়াশোনা করেছিলেন। বিপ্লবের আতুর ঘর ছিল এই স্কুল । কিন্তু, দুঃখের বিষয় হল স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়করা যেখানে পড়াশোনা করেছেন, সেই স্কুল আজ অবহেলিত। জানলা দরজা থেকে বিল্ডিং, সব ভেঙ্গে পড়ছে । এখানকার প্রাক্তনীরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এর জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে চন্দননগর পৌর নিগমের মেয়র ও স্কুল মিলে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যদি এই কানাইলাল বিদ্যামন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমরা স্বাধীনতার ইতিহাসকে হারিয়ে ফেলব।"
কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জগৎজ্যোতি বিশ্বাস বলেন, "1862 সালে ফাদার ম্যাগলোয়ার বার্থে 'সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউটশন' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে 1901 সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডুপ্লে কলেজ নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। স্বাধীনতার পরে 1948 সালে কানাইলালের নামে কানাইলাল বিদ্যামন্দির ইংরেজি বিভাগ নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। কানাইলালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই স্কুলে তাঁর চিতাভস্ম আজও সংরক্ষিত আছে। কিন্তু, বর্তমানে এই স্কুলের ভগ্নদশা। প্রাচীন এই বিদ্যালয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে বসেছে। দোতলার অংশ পুরোটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"
আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেন, "সরকারের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েও কোনও সাড়া পায়নি। ফরাসি আমলের স্থাপত্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছাদের অংশ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আপাতত আমরা লোহার জাল দিয়ে সুরক্ষার চেষ্টা করেছি। এই ঐতিহাসিক ভবনকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য ছাড়া এর সংস্কার সম্ভব নয়। কানাইলাল স্কুলের প্রতি আলাদা আবেগ রয়েছে চন্দননগরবাসীর। বহু প্রাক্তনীরা দেশ-বিদেশে রয়েছেন। তাই সকলকে এগিয়ে এসে এই ইতিহাসকে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করব। এই বিদ্যামন্দিরকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হলেও কোনও প্রকার আর্থিক সাহায্য আমরা পায়নি।"
চন্দননগর পৌর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, "কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের জন্য হেরিটেজ কমিশনের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। কমিশনের কথামতো আমরা ডিপিআরও তৈরি করেছিলাম। এই স্কুল সংস্কারের জন্য 4 কোটি টাকা খরচ হতে পারে। এই অর্থ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করব। প্রাক্তনীদের কাছেও আবেদন জানাব। সরিষাপাড়ায় কানাইলালের আবক্ষ মূর্তি যে ঘর রয়েছে সেটার সংস্কারের জন্য আমাদের কাছে আবেদন এসেছে। তা নিয়েও চিন্তা ভাবনা চলছে। বিপ্লব তীর্থ চন্দননগরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাউকেই আমরা ভুলিনি।"