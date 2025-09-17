সোনাগাছি গড়ে ওঠায় ঠাকুরবাড়ির অবদান, এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লির নামকরণ কীভাবে...

সোনাগাছি গড়ে ওঠায় ঠাকুরবাড়ির অবদান, এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লির নামকরণ কীভাবে...
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল সোনাগাছির পতিতালয়ের বাড়ি তৈরির কাজ ৷ যার নেপথ্যে রয়েছে এক করুণ কাহিনি ৷
Published : September 17, 2025 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: সোনাগাছি, উত্তর কলকাতার এই বহুল পরিচিত জায়গাটি দেশ তথা এশিয়ার বৃহত্তম পতিতালয় বা যৌনপল্লি ৷ কিন্তু, এই সোনাগাছি নামের সঙ্গে যৌন ব্যবসার কোনও দিনই কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং আজও নেই ৷ এই নামের পিছনে রয়েছে এক ইতিহাস ৷ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস ৷
জানা যায়, সোনাগাছি গড়ে ওঠার পিছনে বহু ইতিহাস-বহু তথ্য আছে ৷ সেই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম পাওয়া যায় ৷ একই ভাবে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইরান থেকে কলকাতায় আসা হজরত সৈয়দ সানাউল্লাহ গাজি বা সোনা পীর বাবার নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ৷ ঠিক তেমনই, 1946 সালে গোষ্ঠী সংঘর্ষের পর কলকাতা পুরনিগমের 18 নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ, এই সোনাগাছি অঞ্চলের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান এবং পূর্বের অবস্থানের মধ্যে অনেক তফাত আছে ৷
প্রথমেই আসা যাক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে ৷ যিনি বাঙালি ব্যবসায়ীদের 'টাইকুন' হিসেবে গণ্য ৷ রেশম, জাহাজ থেকে শুরু করে একাধিক ব্যবসায়িক সূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল ৷ এমনকি, একাধিক উচ্চশিক্ষিত 'ইংলিশবাবু'কে ব্যবসায়িক কাজে রেখেছিলেন ৷ তাঁদের আপ্যায়নে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া বাড়িতে হওয়া জমকালো আয়োজন তাৎপর্যপূর্ণ ৷
যা সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা' বইতে লিখে গিয়েছেন ৷ শুধু তাই নয়, তৎকালীন সময়ে বাংলার রমনীরা ইংরেজদের নজরে এলে, সাহেবদের ভোগের শিকার হতেন তাঁরা ৷ পরবর্তীতে সেই মহিলাদের 'সুরক্ষা' তথা আশ্রয় দিতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ৷ যেখানে ইংরেজ থেকে শুরু করে জমিদারদের আনাগোনা বাড়তে থাকে ৷
একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদের মহিলা সঙ্গতের চাহিদা বাড়তে থাকে ৷ একইভাবে এই চত্বরে বিধবা মহিলাদের ভিড়ও বাড়তে শুরু করে ৷ এক কথায় এভাবেই 'যৌন ব্যবসা' গড়ে ওঠে ৷ সে সময় সব মিলিয়ে প্রায় 40টির বেশি বাড়ির মালিক ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ৷ তবে, বিষয়টা ঠিক এভাবে দেখতে বা সমালোচনা করতে নারাজ সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সন্তানদের সংগঠন 'আমরা পদাতিকে'র অ্যাডভোকেসি অফিসার মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, "কাজের সুবাদে এখানে দীর্ঘদিন আসা-যাওয়ায় বহু ইতিহাস ও তথ্য আমাকে জানতে হয়েছে ৷ বহু পত্রপত্রিকা বই পড়তে হয়েছে ৷ যেখান থেকে আমরা জানতে পারি, তৎকালীন সময়ে জমিদার বা বড়-বড় বাবুরা নিজেদের ঐশ্বর্য বা আতিশয্যের জন্য একাধিক বাগানবাড়ি ও বাইজি বাড়ি রাখতেন ৷ এমনকি আমরা এটাও জানতে পেরেছি, ব্রিটিশদের নজরে তৎকালীন সুন্দরী মহিলারা পড়লে, তাদের ভোগের শিকার হতেন ৷ পরবর্তীতে, সেই সমস্ত মহিলারা সমাজে বা বাড়িতে মুখ দেখাতে পারতেন না ৷ তাঁদেরকেই আশ্রয় দিতেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ৷ এভাবেই সোনাগাছি-সহ এই বিস্তীর্ণ এলাকায় একাধিক বাড়ির মালিক হন তিনি ৷"
তবে শুরুতে কলকাতা পুরনিগমের এই 18 নম্বর ওয়ার্ডের যৌনপল্লিতে এতগুলি বাড়িঘর ছিল না ৷ সময়ের নিরিখে তার পরিধি বেড়েছে ৷ এখন চার দেওয়াল ছেড়ে বহু মহিলা রাস্তায় দাঁড়ান ৷ গভীর রাত পর্যন্ত গান-বাজনা বা গ্রাহক আপ্যায়নের আসর বসে ৷ তবে, বহু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, 1853 সালের একটি সার্ভেতে উঠে আসে কলকাতায় প্রায় সাড়ে চার হাজারের বেশি বাড়ি বা 'কোঠা' ছিল ৷ যেখানে 12 হাজারেরও বেশি যৌনকর্মী থাকতেন ৷ তৎকালীন সময়ে দেশ-বিদেশের যৌনকর্মীরাও এই সোনাগাছি সম্পর্কে জানতেন ৷ এই বিষয়ে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ রয়েছে ৷
কিন্তু, এই পতিতাপল্লির সঙ্গে সোনাগাছি নামের সেইভাবে মিল নেই বললেই চলে ৷ বা সোনার গাছেরও কোনও মিল নেই ৷ মূলত 'সোনা পীর' নামে পরিচিত এক মুসলমান ধর্ম প্রচারকের নামেই সোনাগাছি রাস্তার নামকরণ হয় ৷ যার পুরো নাম হজরত সৈয়দ সোনাউল্লাহ গাজি ৷ রবীন্দ্র সরণি সংলগ্ন সোনাগাছি স্ট্রিটের মুখে সেই সোনা পীরের মাজার এখনও আছে ৷
30 কেজির বেশি রুপোয় মোড়ানো মাজারে এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন ৷ প্রতিবছর 2 ও 3 জুন ওরশ হয় ৷ বাবার মাজারে দোয়া করতে ও মাদুলি নিতে বহু মানুষের সমাগম হয় ৷ 1000 জনেরও বেশি সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা এই মাজার পরিচালিত হয় ৷ ঠিক তেমনই, সোনাউল্লাহ গাজির মাজার সংলগ্ন মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এক জায়গায় চারটি মিনার ও মাঝে একটি গম্বুজ নিয়ে একটি মসজিদও নির্মাণ হয় তৎকালীন সময়ে ৷
1946 সালের গোষ্ঠী সংঘর্ষে সেই মসজিদে আক্রমণ হয় ৷ যদিও, পরবর্তীতে মসজিদের সংস্কার হয় ৷ এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে নিয়মিত নমাজ পড়েন ৷ একইভাবে সোনা পীর বাবার মাজারে দেখভালের জন্য তিনজন আছেন ৷ বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা ফিরোজ খান, মহম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং মহম্মদ মুঘল ৷ তাঁদের কেউ 15 বছর ধরে আছেন ৷ কেউ ছয় বছর কেউ বা তিন বছর আছেন ৷
তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, "সোনা পীর বাবার সঙ্গে সোনাগাছির কোনও যোগাযোগ নেই ৷ কিন্তু, এই এলাকা একটা সময় মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় এবং সোনা পীরের প্রভাব থাকায় রাস্তার নামকরণ সোনাগাছি করা হয় ৷" মহম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, "ব্রিটিশদের কলকাতা অধিগ্রহণের অনেক আগেই সোনা পীর বাবারা সাত ভাই-বোন ইরান থেকে বাংলায় এসেছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে চারজনের পরিচয় পাওয়া গেলেও, বাকি তিনজনের ইতিহাস জানা যায় না ৷ তাঁদের একজন সোনাউল্লাহ গাজি ৷ যার নামে এই সোনাগাছি রাস্তার নাম ৷"
আনোয়ার হোসেন বলেন, "বাকি তিনজনের মধ্যে বসিরহাটে রওশনারা বিবির মাজার আছে ৷ হাড়োয়াতে আছে আব্বাস আলি বা গোরাচাঁদের মাজার এবং দক্ষিণ 24 পরগনার ঘুটিয়ারিশরিফে আছে গাজি মোবারকের মাজার ৷ কিন্তু, কলকাতার এই সোনাগাছি এলাকায় আগে যে পরিমাণ মুসলিম জনজাতির বসবাস ছিল, এখন তা কমে গেছে ৷ 1946 সালের সংঘর্ষের পর বহু মুসলিম পরিবার এখান থেকে বাংলাদেশে চলে যান এবং হিন্দুদের সংখ্যা বাড়তে থাকে ৷"