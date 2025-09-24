ETV Bharat / state

ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কে এবার মোগলমারির বৌদ্ধক্ষেত্র

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন মানচিত্রে মোগলমারিকে জায়গা করে দিতে থিম হিসাবে বেছে নিয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷ মণ্ডপের খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

Thakurpukur SB Park
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজো (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজোর 55তম বর্ষ ৷ এবারের থিম 'প্রত্ন কথা' । ইতিহাসের হাতছানি গোটা মণ্ডপ জুড়ে । মণ্ডপে ঢোকার মুহূর্ত থেকে শেষ অবধি ইতিহাস কথা বলে । মণ্ডপের ভিতরে ঢুকলে শান্ত হবে মন । পশ্চিম মেদিনীপুরের মোগলমারি এবার এসবি পার্কের পুজোর থিমে জায়গা করে নিয়েছে ।

মোগলমারির ইতিহাস

ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কে এবার মোগলমারির বৌদ্ধক্ষেত্র (ইটিভি ভারত)

থিম নিয়ে বিস্তারিত বলতে গেলে, মোগলমারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন 2-এর একটি গ্রাম তথা পুরাতাত্ত্বিক খনন কেন্দ্র । বলা ভালো, ঐতিহাসিক স্থান । যেখানে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অশোক দত্তের নেতৃত্বে একদল পুরাত্ত্বিক 2003 সালে মোগলমারিতে প্রথম খননকার্য শুরু করেন । 2003-04 সালে খননকার্যের প্রথম পর্যায় মোগলমারি গ্রামের দুটি জায়গাকে খননের জন্য বেছে নেওয়া হয় ।

খননকার্যে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতাব্দীর একটি বৌদ্ধ মঠ আবিষ্কৃত হয় । রাজ্য পুরাতত্ত্ব অধিকরণের অধীনে 2013 সালের নভেম্বর মাসে বিস্তারিতভারে আরেকটি খননকার্য চালানো হয় । মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে বহু স্তূপ, মঠ এবং ভাস্কর্যের অবশিষ্টাংশ । সেগুলি গুপ্ত যুগ থেকে পাল যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ধারার প্রমাণ বহন করে । আন্দাজ করা হয়, মোগলমারি ছিল মূলত একটি বৌদ্ধ শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র । সেখান থেকে পাওয়া গিয়েছে মাটির পাত্র, পোড়ামাটির ফলক, দেবদেবীর মূর্তি এবং প্রাচীন অলঙ্কার, যা সেই সময়কার সমাজ ও সংস্কৃতির হাল হকিকত তুলে ধরে ৷

Thakurpukur SB Park
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

এসবি পার্কের প্রতিমা

মোগলমারি বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার এবং প্রাচীন শিক্ষা ও স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করে । এটি শুধু ইতিহাসের গবেষকদের জন্যই নয়, বরং সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্যও আগ্রহের জায়গা । আর এই জায়গাটিকেই এবার মণ্ডপসজ্জায় মেলে ধরেছে এসবি পার্ক ।

Thakurpukur SB Park
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

দুর্গা মূর্তিও এবার বৌদ্ধ আদলেই তৈরি হয়েছে । যেদিকে তাকানো যায় চোখ পড়ে বৌদ্ধ যুগে ব্যবহৃত সরা, আতরদানি, হাঁড়ি, বাসনপত্র, বৌদ্ধবিহারের দেওয়ালে থাকা স্টাকো, খননে উঠে আসা মুদ্রা, মূর্তি, 38 রকমের ইটের দিকে । নিদর্শনগুলির ফাইবারের প্রতিলিপি রয়েছে পুজো মণ্ডপে ।

Thakurpukur SB Park
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

তথ্যচিত্র ও আবহ

সহজকথায় বলতে গেলে মণ্ডপে মাটির নীচের মোগলমারি বৌদ্ধবিহার দেখবে দর্শনার্থীরা । প্যাণ্ডেল ও প্রতিমা নির্মাণে শিল্পী রাজু সরকার । ইতিহাস আর শিল্পভাবনাকে এক সুতোয় গেঁথেছেন শিল্পী । মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি বাড়তি পাওনা হবে মোগলমারি নিয়ে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের তিন মিনিটের তথ্যচিত্র এবং ইতিহাস কথনে সুজয়নীলের চার মিনিটের আবহ ।

Thakurpukur SB Park
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজোর থিম প্রত্ন কথা' (নিজস্ব ছবি)

পুজোর অন্যতম সদস্য তথা উদ্যোক্তা সঞ্জয় মজুমদার বলেন, "রাজ্যের আরেকটা গর্বের জায়গা পশ্চিম মেদিনীপুরের মোগলমারি । বাংলার সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার । যখন গিয়েছি দেখেছি মিউজিয়ামের 20 শতাংশ কাজ হয়েছে । 80 শতাংশ খননের কাজই বাকি আছে । পাওয়া গিয়েছে তারা মা, বিষ্ণু, সরস্বতীর মূর্তি । আমরা পূর্ব মেদিনীপুরে দিঘায় বেড়াতে যাই । পশ্চিম মেদিনীপুরে যদি আরেকটা বেড়ানোর জায়গা হয় তা হলে সেই অঞ্চলের অর্থনীতির প্রসার ঘটে ।"

Thakurpukur SB Park
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজোর 55তম বর্ষ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আমাদের এবারের শিল্পী রাজু সরকার । সঙ্গে আছেন মোগলমারির ভূমিপুত্র অতনু প্রধান । তিনি এই বৌদ্ধবিহার নিয়ে কাজ করেছেন । তা ছাড়াও অনেককে আমাদের এই কাজে পেয়েছি । যেমন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, গৌতম ঘোষ । গৌতম ঘোষের বানানো একটি তথ্যচিত্র মণ্ডপে দেখানো হচ্ছে ।"

Thakurpukur SB Park
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

এসবি পার্কের পুজোর উদ্বোধন

25 সেপ্টেম্বর ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজোর উদ্বোধন । হাজির থাকবেন পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক দুর্গা বসু-সহ আরও অনেকে ।

Thakurpukur SB Park
মোগলমারি বৌদ্ধ বিহারের কথা মণ্ডপে (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ শতকের এই বৌদ্ধবিহারটি আবিষ্কারে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় হয় । তারপর আর সেই নিয়ে তেমন চর্চা হয়নি । যাকে সকলের সামনে তুলে ধরতেই নিজের মণ্ডপে থিম হিসাবে বেছে নিয়েছে ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

SB PARK SARBOJONINTHAKURPUKUR SB PARKঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজোএসবি পার্কের থিমDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.