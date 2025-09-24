ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কে এবার মোগলমারির বৌদ্ধক্ষেত্র
পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন মানচিত্রে মোগলমারিকে জায়গা করে দিতে থিম হিসাবে বেছে নিয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷ মণ্ডপের খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : September 24, 2025 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজোর 55তম বর্ষ ৷ এবারের থিম 'প্রত্ন কথা' । ইতিহাসের হাতছানি গোটা মণ্ডপ জুড়ে । মণ্ডপে ঢোকার মুহূর্ত থেকে শেষ অবধি ইতিহাস কথা বলে । মণ্ডপের ভিতরে ঢুকলে শান্ত হবে মন । পশ্চিম মেদিনীপুরের মোগলমারি এবার এসবি পার্কের পুজোর থিমে জায়গা করে নিয়েছে ।
মোগলমারির ইতিহাস
থিম নিয়ে বিস্তারিত বলতে গেলে, মোগলমারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন 2-এর একটি গ্রাম তথা পুরাতাত্ত্বিক খনন কেন্দ্র । বলা ভালো, ঐতিহাসিক স্থান । যেখানে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অশোক দত্তের নেতৃত্বে একদল পুরাত্ত্বিক 2003 সালে মোগলমারিতে প্রথম খননকার্য শুরু করেন । 2003-04 সালে খননকার্যের প্রথম পর্যায় মোগলমারি গ্রামের দুটি জায়গাকে খননের জন্য বেছে নেওয়া হয় ।
খননকার্যে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতাব্দীর একটি বৌদ্ধ মঠ আবিষ্কৃত হয় । রাজ্য পুরাতত্ত্ব অধিকরণের অধীনে 2013 সালের নভেম্বর মাসে বিস্তারিতভারে আরেকটি খননকার্য চালানো হয় । মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে বহু স্তূপ, মঠ এবং ভাস্কর্যের অবশিষ্টাংশ । সেগুলি গুপ্ত যুগ থেকে পাল যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ধারার প্রমাণ বহন করে । আন্দাজ করা হয়, মোগলমারি ছিল মূলত একটি বৌদ্ধ শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র । সেখান থেকে পাওয়া গিয়েছে মাটির পাত্র, পোড়ামাটির ফলক, দেবদেবীর মূর্তি এবং প্রাচীন অলঙ্কার, যা সেই সময়কার সমাজ ও সংস্কৃতির হাল হকিকত তুলে ধরে ৷
এসবি পার্কের প্রতিমা
মোগলমারি বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার এবং প্রাচীন শিক্ষা ও স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করে । এটি শুধু ইতিহাসের গবেষকদের জন্যই নয়, বরং সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্যও আগ্রহের জায়গা । আর এই জায়গাটিকেই এবার মণ্ডপসজ্জায় মেলে ধরেছে এসবি পার্ক ।
দুর্গা মূর্তিও এবার বৌদ্ধ আদলেই তৈরি হয়েছে । যেদিকে তাকানো যায় চোখ পড়ে বৌদ্ধ যুগে ব্যবহৃত সরা, আতরদানি, হাঁড়ি, বাসনপত্র, বৌদ্ধবিহারের দেওয়ালে থাকা স্টাকো, খননে উঠে আসা মুদ্রা, মূর্তি, 38 রকমের ইটের দিকে । নিদর্শনগুলির ফাইবারের প্রতিলিপি রয়েছে পুজো মণ্ডপে ।
তথ্যচিত্র ও আবহ
সহজকথায় বলতে গেলে মণ্ডপে মাটির নীচের মোগলমারি বৌদ্ধবিহার দেখবে দর্শনার্থীরা । প্যাণ্ডেল ও প্রতিমা নির্মাণে শিল্পী রাজু সরকার । ইতিহাস আর শিল্পভাবনাকে এক সুতোয় গেঁথেছেন শিল্পী । মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি বাড়তি পাওনা হবে মোগলমারি নিয়ে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের তিন মিনিটের তথ্যচিত্র এবং ইতিহাস কথনে সুজয়নীলের চার মিনিটের আবহ ।
পুজোর অন্যতম সদস্য তথা উদ্যোক্তা সঞ্জয় মজুমদার বলেন, "রাজ্যের আরেকটা গর্বের জায়গা পশ্চিম মেদিনীপুরের মোগলমারি । বাংলার সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার । যখন গিয়েছি দেখেছি মিউজিয়ামের 20 শতাংশ কাজ হয়েছে । 80 শতাংশ খননের কাজই বাকি আছে । পাওয়া গিয়েছে তারা মা, বিষ্ণু, সরস্বতীর মূর্তি । আমরা পূর্ব মেদিনীপুরে দিঘায় বেড়াতে যাই । পশ্চিম মেদিনীপুরে যদি আরেকটা বেড়ানোর জায়গা হয় তা হলে সেই অঞ্চলের অর্থনীতির প্রসার ঘটে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের এবারের শিল্পী রাজু সরকার । সঙ্গে আছেন মোগলমারির ভূমিপুত্র অতনু প্রধান । তিনি এই বৌদ্ধবিহার নিয়ে কাজ করেছেন । তা ছাড়াও অনেককে আমাদের এই কাজে পেয়েছি । যেমন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, গৌতম ঘোষ । গৌতম ঘোষের বানানো একটি তথ্যচিত্র মণ্ডপে দেখানো হচ্ছে ।"
এসবি পার্কের পুজোর উদ্বোধন
25 সেপ্টেম্বর ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজোর উদ্বোধন । হাজির থাকবেন পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক দুর্গা বসু-সহ আরও অনেকে ।
উল্লেখ্য, ষষ্ঠ শতকের এই বৌদ্ধবিহারটি আবিষ্কারে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় হয় । তারপর আর সেই নিয়ে তেমন চর্চা হয়নি । যাকে সকলের সামনে তুলে ধরতেই নিজের মণ্ডপে থিম হিসাবে বেছে নিয়েছে ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক ৷