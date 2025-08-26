বর্ধমান, 26 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগছেন । হঠাৎ তাল কাটল । সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ‘‘কী হচ্ছে কী সাংবাদিক বন্ধুরা । মিটিংটা করতে দেবেন তো প্লিজ ৷ আপনাদের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে এই জন্য, যাতে আপনারা কাজ করতে পারেন ।’’
ঘটনাস্থল বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের মাঠ ৷ মঙ্গলবার সেখানেই প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওই সভার মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার সময়ই এই ঘটনা ঘটে ৷ কিন্তু কী এমন ঘটেছিল যে মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে বিরক্তি প্রকাশ করলেন ?
মুখ্যমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন দেখা যায় মঞ্চের সামনে যে বাঁশের ব্যারিকেড ছিল, সেখানে বেশ কিছু চাকরিপ্রার্থী হাজির হয়েছেন ৷ তাঁদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড ৷ সেটা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন তাঁরা । সাংবাদিকেরা তখন সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে শুরু করেন । সেই প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'দীর্ঘ বঞ্চিত প্রাথমিকে নতুন নিয়োগ নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই । দিদি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নতুন কিছু বার্তা দিন ।'
সেই নিয়ে হইচই শুরু হয় সভাস্থলে ৷ আর তখনই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘ছবি তুলতে হলে পরে তুলবেন । এইভাবে কাজ করলে মিটিং এর কাজ ব্যাহত হচ্ছে ।’’ এমনকি কিছুক্ষণের জন্য বক্তব্য থামিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘দেখি কতক্ষণে আপনারা ঠিক হন ।’’ তবে পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ প্ল্যাকার্ডগুলি নিয়ে নেওয়া হয় ৷ আর ওই চাকরিপ্রার্থীদের হাতে থাকা একটি চিঠিও নেয় পুলিশ ৷ সেই চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়ার জন্যই ওই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়ে এসেছিলেন ৷
চাকরিপ্রার্থী অনামিকা গড়াই, রেহেনা খাতুন বলেন, ‘‘আমরা পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে এসেছি । আমরা 2022 সালে টেট পাশ করেছি । দীর্ঘদিন ধরে আমরা বঞ্চিত হয়ে রয়েছি । 50 হাজার শূন্যপদের দাবিতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য । আমাদের দাবি, যেন আমাদের শূন্যপদে নিয়োগ করা হয় ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়েছিলাম । প্রাথমিক স্কুলগুলির অবস্থা খারাপ । বেশিরভাগ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম । তাই পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে । আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনি ৷ তবে আমাদের ডেপুটেশন জমা দিতে পেরেছি । তাঁরা (পুলিশকর্মীরা) আশ্বাস দিয়েছেন ডেপুটেশন কপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবেন ।’’
ওই চাকরিপ্রার্থীদের আরও দাবি, তাঁরা 2022 সালে প্রাথমিক টেটে উত্তীর্ণ, পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থী । 2022 সালের টেট বিজ্ঞপ্তির পরে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার ফল প্রকাশ হয় 2023 সালে । কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি । বরং 2023 সালের 24 ডিসেম্বর ফের টেট পরীক্ষা নেওয়া হয় । তাঁদের দাবিগুলি তাঁরা একাধিকবার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, শিক্ষা দফতরকে জানিয়েছেন । কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি ।
অন্যদিকে এদিন মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন । 193টি কাজের জন্য 694 কোটি টাকার শিলান্যাস করেন তিনি । বর্ধমান-আরামবাগ রোডে দামোদর নদের উপর শিল্প সেতুর শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী । 347.11 কোটি টাকা ব্যয়ে এই শিল্পসেতু গড়ে উঠবে । ওই রাস্তার উপরে 80 মিটার নতুন সেতু তৈরি হবে । ভাতার গ্রামীণ হাসপাতালকে 120 শয্যার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করার কাজের শিলান্যাস করেন তিনি । এর জন্য খরচ বরাদ্দ হয়েছে 23 কোটি 40 লক্ষ টাকা । এছাড়া গুসকরা-আউশগ্রাম-ছোড়া রাস্তা, কাটোয়া-করুই রাস্তা, গলিগ্রাম-কুতরুকি-চণ্ডীপুর-সহ বেশ কিছু রাস্তার শিলান্যাস করেন তিনি ।
2015-16 সালে শুরু হওয়া সবুজসাথী প্রকল্পের একাদশ পর্যায়ে প্রায় 12.5 লক্ষ ছাত্রছাত্রী সবুজসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাবেন । চলতি শিক্ষাবর্ষে যাঁরা নবম শ্রেণিতে পড়ছেন, তাঁদের এই সুবিধা দেওয়া হবে । এদিন মঞ্চ থেকে একাদশ পর্যায়ে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাইকেল বিতরণের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা থেকেই একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন । তিনি বলেন, ‘‘72 হাজারের বেশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হবে । 28 হাজার 840 জনকে জমির পাট্টা দেওয়া হচ্ছে । আগামিদিনে আরও 24 হাজার পাট্টা দেওয়া হবে । বাংলার বাড়ি প্রকল্পে 2500-এর বেশি মানুষকে সাহায্য করা হবে । জেলায় নতুন করে 49টি বাসস্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে । পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে 54টি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে ।’’ জেলায় 15টি আদিবাসী কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে বলেও তিনি জানান ।
বর্ষায় যেসব মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে, সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন জেলাশাসকদের । বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি অভিযোগ করেন, প্রবল বর্ষার পাশাপাশি ডিভিসির মাইথন পাঞ্চেতের জলে বিভিন্ন জেলা ভেসে গিয়েছে ।