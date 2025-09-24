ETV Bharat / state

কর্মরত শিক্ষকদের TET বাধ্যতামূলক, নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জিতে সুপ্রিম কোর্টে এবিপিটিএ

শীর্ষ আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে, রাজ্যেও ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। ABPTA-সহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ছবি: এএনআই)
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে ABPTA (অল বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন) শিক্ষকদের সংগঠন।

মহারাষ্ট্র সরকারের একটি মামলায় কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের দুবছরের মধ্যে টেট উত্তীর্ণ হতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ এ রাজ্যে বলবৎ করতে তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে 15 দিনের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানদের থেকে সংশ্লিষ্ট জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে কতজন টেট উত্তীর্ণ এবং কতজন নয়, সে বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের এই তৎপরতায় কার্যত চিন্তিত ও শঙ্কিত রাজ্যের লক্ষাধিক কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষক। তারা এবার সুপ্রিম কোর্টে রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন।

সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানালেন, "সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে এবং রাজ্যে ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। কয়েক মাস আগে সুপ্রিম কোর্ট 26 হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পর অযোগ্য প্রার্থীদের থেকে বেতন ফেরত নিতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু, সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর হয়নি। অথচ কয়েকদিন আগে আসা একটা রায় আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। সুপ্রিম কোর্ট একটা নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ গোটা রাজ্যে বলবৎ যোগ্য। কিন্তু, এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করার আবেদন করতে পারতো রাজ্য। কিন্তু রাজ্য নেয়নি। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন বিশেষ করে এবিপিটিএ এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

আইনজীবী আরও বলেন, "2009 সালে শিক্ষার অধিকার আইন এসেছে। 2010 সালে এনসিটিএ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে ন্যুনতম যোগ্যতা হিসাবে টেট পাশ করতে হবে। তার মানে 2010 সালে টেট পাশের বিষয়টি কার্যকর করা হয়েছে। তাহলে 2010 সালের আগে যারা চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছে তাদের জন্য কেন টেট বাধ্যতামূলক হবে? তাদের চাকরি সুরক্ষিত করতে চেষ্টা না করে এদের বিড়ম্বনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে রাজ্য।"

