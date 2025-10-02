প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ পরীক্ষার্থীরা

ETV Bharat / state

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ পরীক্ষার্থীরা

2017 ও 2022 সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি হরিশ ট্যাণ্ডনের বেঞ্চ তিন সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 8:20 AM IST

কলকাতা 2 অক্টোবর: প্রাথমিকে 13,421টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চের দ্বারস্থ 2017 ও 2022 সালের প্রাথমিক টেট অনুতীর্ণ পরীক্ষার্থীরা ৷ কয়েকদিন আগেই প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ পুজো মিটলেই নিয়োগ শুরু করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই নিয়োগে সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে (ভ্যাকেশন বেঞ্চে) আবেদন জানালেন 2017 ও 2022 সালের টেট অনুতীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। আগামিকাল অর্থাৎ 3 অক্টোবর এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

মামলাকারীদের দাবি, 2017 ও 2022 সালের টেট পরীক্ষায় মোট 47টি প্রশ্নের উত্তর ভুল থাকায় সে ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের অন্যতম দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর) শিক্ষকদের ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে কমিটি গঠন করে দিয়েছিল ৷ গত জুলাই মাসে চার সপ্তাহের মধ্যে সেই কমিটির মতামত রিপোর্ট আকারে আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হলেও এখনও সেই রিপোর্ট জমা পড়েনি।
ফলে 2017 ও 2022 সালের প্রার্থীরা এই নিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অথচ তাদের বেশির ভাগই 1 ও 2 নম্বরের জন্য টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি । এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীদের দাবি, হয় তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 2025 প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক। অথবা নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার আবেদন জানাবে তাঁরা। কারণ আদালতের নির্দেশ থাকার সত্তেও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সময়ে রিপোর্ট দিতে না-পারার জন্য প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন কেন ?

উল্লেখ্য 2017 ও 2022 সালের টেট পরীক্ষার প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি হরিশ ট্যাণ্ডনের বেঞ্চ তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কমিটিতে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। হাইকোর্ট জানিয়ে ছিল বাংলা ইংরেজি ও চাইল্ড সাইকোলজি-সহ অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামত নেবে কমিটি। কিন্তু বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের মতামতের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিশেষজ্ঞদের মতানৈক্য ঘটায় ফের কলকাতা হাইকোর্ট কমিটি পরিবর্তন করে। যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা পড়েনি।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করায় সমস্যায় পড়েছেন 2017 ও 2022 সালে টেট পরীক্ষার্থীরা ৷ কারণ তাঁদের দাবি, এই রিপোর্ট জমা পরলে তারা অবশ্যই টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন। সেক্ষেত্রে এই নিয়োগে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের কোন বাঁধা থাকত না। বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছেন প্রার্থীরা।

