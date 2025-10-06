শহরে ডেঙ্গি আক্রান্ত কিশোরীর মৃত্যু, পুজোর পর বাড়ছে প্রকোপ !
জ্বর এলে দু’দিনের মধ্যে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করানোর পরামর্শ চিকিৎসকদের ৷ ডেঙ্গি রুখতে প্রশাসনকে নিতে হবে দায়িত্ব, মত একাংশ চিকিৎসকের ৷
Published : October 6, 2025 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: উৎসব মরশুমে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরীর ৷ 15 বছরের ওই কিশোরীর রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গি এনএস-1 পজিটিভ আসে ৷ সে ভারতী বিদ্যাভবন হাইস্কুলের পড়ুয়া ছিল ৷ জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে টানা জ্বর ছিল তার ৷ জানা গিয়েছে, বিধাননগরের ইএসআই আবাসনের বাসিন্দা ছিল সে ৷
পরিবার সূত্রে খবর, অনেকদিন ধরে জ্বর থাকায় এবং শরীরের তাপমাত্রা না-কমায় চিকিৎসককে দেখায় পরিবার ৷ চিকিৎসকরে পরামর্শেই ডেঙ্গির পরীক্ষা করানো হয় ৷ রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে ডেঙ্গি এনএস ওয়ান পজিটিভ আসায় বালিগঞ্জের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয় ৷ তবে, ওই কিশোরীর শারীরিক অবস্থা এতটাই সংকটজনক ছিল যে, তাকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করানো হয় ৷ জানা গিয়েছে, বিধাননগর ইএসআই আবাসনের আরও একজন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন ৷ তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, পুজোর আগে 22 সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকে কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় ৷ যার জেরে জলমগ্ন হয়ে যায় শহর, শহরতলি-সহ বহু এলাকা ৷ পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, বেশকিছু জায়গায় জল নামতে প্রায় 3-4 দিন সময় লেগে যায় ৷ তার উপর পুজোর মধ্যেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় ৷ আর নবমীর রাত থেকে শহরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় ৷ সবমিলিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় জমা জলের সমস্যা দেখা গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে পুজো মণ্ডপ বাঁধতে যে গর্ত করা হয়েছিল, সেগুলিতেও জল ভরে গিয়েছে ৷ ফলে জমা জলে শহরে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
সবমিলিয়ে পুজোর পর থেকে শহরে ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার একটা আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা ৷ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সজল ঘোষ বলেন, "প্রশাসন ও পুরসভাকে দায়িত্ব নিতে হবে ৷ পুজোর জন্য রাস্তায় গর্ত করা হয়েছে ৷ সেখানে জল জমে ডেঙ্গির মশা জন্ম নেয় ৷ যদিও বর্তমানে উদ্বেগের কারণ নেই ৷ তবে, আমরা ডেঙ্গি আক্রান্তের খোঁজ পাচ্ছি ৷ তাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে ৷"
চিকিৎসকদের পরামর্শ, বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বর দু’দিনের বেশি থাকলেই ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার টেস্ট করিয়ে নেওয়া ভালো ৷ এ নিয়ে চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, "রাজ্যে এখন ভয়ের পরিস্থিতি নেই ৷ তবে, ডেঙ্গি হচ্ছে ৷ ডেঙ্গি মারণ রোগ তখনই, যখন তা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হবে ৷ জ্বর যদি দু’দিনের বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই টেস্ট করানো প্রয়োজন ৷ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা চালু করলে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে ৷ কিন্তু, দেরি হলে সমস্যা হতে পারে ৷ তার উপরে যদি কো-মর্বিডিটির সমস্যা থাকে, তাহলে জ্বর হলে অবশ্যই সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ৷"