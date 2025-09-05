হাইমাস্টের আলোয় বিমানের পাঠশালা! সমাজগড়ার কাজে ব্রতী মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যুবক

বিপথগামী হওয়া থেকে আটকাতে পথশিশুদের পড়ানোর সিদ্ধান্ত ৷ মানসিক শান্তি, জানালেন 'শিক্ষক' বিমান ৷
আলিপুরদুয়ার, 5 সেপ্টেম্বর: পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড এলাকার বাসিন্দা বিমান সরকার ৷ অবসর সময়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে আসতেন শরীরচর্চা করতে ৷ তখনই তাঁর নজরে পড়েছিল চার খুদের উপর ৷ তারা দিনভর রাস্তায় ধারে ছোটাছুটি বা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত ৷ তাদের দিশা দেখানোর কেউ ছিল না ৷ এমনকি তাদের মতো পথশিশুদের ছবি সোশাল মিডিয়ায় দিয়ে লোকজন 'চোর' বলে দাগিয়ে দিত ৷
যা মেনে নিতে পারেননি বিমান সরকার ৷ ঠিক করেন, এই খুদেদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেবেন না ৷ ওদেরকে যাতে কেউ 'চোর' বলে দাগিয়ে না-দেয়, তাই নিজের উদ্যোগে চার খুদেকে পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব নেন বিমান ৷ দিনভর নিজের কাজের শেষে, সন্ধেয় প্যারেড গ্রাউন্ডে হাইমাস্টের আলোয় ওই চার খুদেকে পড়ান তিনি ৷ শিক্ষক দিবসে ইটিভি ভারত তুলে ধরল বিমানের সেই কাহিনি ৷
শ্রেণিকক্ষ অথবা টিউশনের চার-দেওয়ালে যিনি বা যাঁরা শিক্ষাদান করছেন, শিক্ষক দিবস শুধু তাঁদের কাজকেই উদযাপন করার জন্য নয় ৷ সমাজের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে থাকা সেইসব মানুষকে সম্মান জানানো, যাঁরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছেন ৷ তেমনই একজন বিমান সরকার ৷ যিনি নিজের উদ্যোগে বদলে দিচ্ছেন কিছু পথশিশুর জীবন ৷
দিনভর নিজের পেশার কাজে ব্যস্ত থাকার পর, সন্ধেবেলা চার পথশিশুদের পড়ান বিমান ৷ গত তিনমাস ধরে সন্ধ্যা 7টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত চলে বিমানের পাঠশালা ৷ প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন রাস্তার ধারে হাইমাস্টের আলোয় পড়াচ্ছেন ৷ চাইলেই কোনও ঘরের ব্যবস্থা করতে পারতেন ৷ যা নিয়ে বিমান সরকারের বক্তব্য, "আমি চাইলেই একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারতাম ৷ কিন্তু, ওরা খোলা পরিবেশে বেশি স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে ৷ আর এই জায়গাটা ওদের চেনা ৷ তাই খোলা পরিবেশে ওরা নির্ভয়ে ওরা পড়াশোনা করতে পারবে ৷"
বিমানের কাছে পড়তে আসা সকলেই স্কুলে যায় ৷ তবে, স্কুলের বাইরে তাদের সঠিক দিশা দেখানোর বা পড়াশোনা করার কথা বলার মতো কেউ নেই ৷ এই খুদেদের বাবা-মা’রা কেউ ভাঙাচোরা জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তো কেউ দিনমজুরি করে সংসার চালান ৷ আবার কারও মা পরিচারিকার কাজ করেন ৷ তাই এই ভবঘুরের মতো দিন কাটানো খুদেদের স্কুলের বাইরে পড়াশোনার দায়িত্বভার তুলে নিয়েছেন বিমান ৷
তাঁর বিদ্যার্থীদের মধ্যে এক-দু’জন সবে অক্ষর চিনছে ৷ তাই আদর্শলিপি ও বর্ণপরিচয় দিয়ে তাঁদের পঠনপাঠন শুরু করিয়েছেন তিনি ৷ অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় করানোর পাশাপাশি চলে গানের মাধ্যমে শিক্ষাদান ৷ তেমনই এক খুদে হল নন্দিনী ওঁরাও ৷ সে স্বপ্ন দেখে পড়াশোনা করে ভারতীয় সেনার যোগদান করবে ৷ নন্দিনী বলে, "স্যার আমাদের পড়ায় ৷ বাড়িতে স্যার আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে ৷ সেখানে পড়ি ৷ আর স্যার এখানে (ফুটপাতে) পড়ায় ৷ বাবা-মা ভাঙাচোরা বিক্রি করে ৷ আমি বড় হয়ে আর্মিতে যাব ৷"
আরেক ক্ষুদে লক্ষ্মী সরকার বলে, "আমি এখন কবিতা শিখছি ৷ আমরা এখানে চারজন পড়ি ৷ একজন আসেনি ৷ আমার বাবা-মা দু’জনেই কাজ করে ৷" এই খুদে পড়ুয়াদের বিমান স্যারের কথায়, "আমি আগে সন্ধেবেলায় মাঠে শরীরচর্চা করতে আসতাম ৷ তখন প্রায় দেখতাম ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ ওদের সঠিক গাইডেন্সের অভাব রয়েছে ৷ সেই টুকু গাইড করার জন্য পড়ানো ৷"
এর থেকেও বড় একটি কারণ হল, তাদের ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা যাতে আসে ৷ বিমান বলেন, "সবচেয়ে বড় কারণ হল, ওদের থেকে যারা একটু বড়, তাদের আলিপুরদুয়ার শহরে লোকজন চোর বলে জানে ৷ এমনকি সোশাল মিডিয়ায় ছবি তুলে পোস্ট করে ৷ কিন্তু, চুরি লোকে দু’টো কারণে করে ৷ একদল স্বভাবে, আরেক দল অভাবে ৷ ওরা অভাবের কারণে করে ৷ তাই আমি চাই না, এই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো ওই অন্ধকারে হারিয়ে যাক ৷ ওরা যাতে ভালো-মন্দের বিচারটুকু করতে শেখে ৷"
মেডিক্যালে রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজে দিনভর ছোটাছুটি করতে হয় বিমান সরকারকে ৷ তবুও, সন্ধেবেলা এই পথশিশুদের পড়ানো এক আলাদাই মানসিক শান্তি বলে জানান তিনি ৷ বিমান বলেন, "দিনভর ছোটাছুটি করি ৷ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে কাজ করি ৷ তবুও, দিনের শেষে এখানে এসে ওদের পড়াতে কোনও ক্লান্তি লাগে না ৷ বরং এটা একটা মানসিক শান্তি ৷ সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় ৷"
তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কাজের চাপ বেড়েছে বিমানের ৷ তাই মাঝেমধ্যেই আসতে পারেন না ৷ ওই দিনগুলিতে যদি কেউ ওই খুদেদের পড়ানোর দায়িত্ব নেন, সেই আবেদন জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি ৷ বিমানের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন কলেজ পড়ুয়া শ্রুতি দত্ত ৷
শ্রুতি ভালো আঁকতে পারেন ৷ তাই পড়াশোনার পাশাপাশি, ওই পথশিশুদের আঁকা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি ৷ বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় আমি দাদার (বিমান সরকার) পড়ানোর বিষয়টা আগেই দেখেছি ৷ পরে যখন ওদের পড়ানোর জন্য আরও অনেককে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন, তখন আমি নিজে চলে এসেছি ৷ খুব ভালো লাগছে, গান গেয়ে ওদের পড়াচ্ছে ৷ যেটা ওদের শেখার ক্ষেত্রে খুবই সাহায্য় করবে ৷"