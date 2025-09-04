শিলিগুড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: শিক্ষক দিবসে স্কুলের পরিবেশ আনন্দমুখর করে তোলে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যৌথ উদ্যোগ ৷ প্রায় প্রতিটি স্কুলেই বছর-বছর এই চেনা ছবি ধরা পড়ে ৷ এবার সেই চেনাছকের বাইরে বেরিয়ে শিক্ষক দিবস পালন করল শিলিগুড়ির নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুল ৷ ছাত্ররা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল মা-বাবার প্রতি ৷ তুলে দিল ফুল ও উপহার ৷ কারণ, মা-বাবাই তো প্রথম শিক্ষাগুরু ৷
আগামিকাল, শুক্রবার, 5 সেপ্টেম্বর ৷ দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন ৷ তাঁর জন্মদিন প্রতিবছরই দেশজুড়ে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয় ৷ এবছর তাঁর জন্মদিনের একদিন আগেই বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস পালন করল শিলিগুড়ির নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুল ৷
এদিন স্কুলে গিয়ে প্রথমে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় ছাত্ররা ৷ সেখানে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকরা ৷ সেই অনুষ্ঠান শেষ হতেই প্রত্যেক ছাত্র তাদের মা-বাবার হাতে তুলে দেয় ফুল ও উপহার ৷ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাঞ্চন দাস বলেন, "সন্তানের জীবনে বাবা-মা হল তাদের প্রথম শিক্ষক । জীবনের পথচলায় বাবা-মা প্রথম তাদের শিক্ষিত করে তোলেন । সেজন্য এবারের শিক্ষক দিবস ছাত্রদের বাবা-মায়ের প্রতি উৎসর্গ করে আয়োজন করা হয়েছে ।"
স্কুলের সহকারি শিক্ষক সুদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমানে শিক্ষক দিবসের সংজ্ঞাটা বদলে গিয়েছে । ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কটাও আপেক্ষিক হয়ে গিয়েছে । অন্যদিকে, বর্তমানে আধুনিক জীবনে বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে মোবাইল-টিভির কারণে দূরত্ব চলে এসেছে । অথচ বাবা-মা তাদের প্রথম শিক্ষক । সেজন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । যাতে বাবা-মার অবদান সন্তানরা কোনোভাবেই কোনোদিন ভুলতে না পারে ।"
শিক্ষক দিবসে বাবা-মায়েরা সন্তানদের কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা পেয়েও আপ্লুত । স্কুল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরা । স্কুলের এক ছাত্রের অভিভাবক হরিচাঁদ বল বলেন, "এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই । এই ধরনের উদ্যোগে আমরা খুশি । এতে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক আরও নিবিড় ও দৃঢ় হবে ।" আরেক অভিভাবক উত্তম পাল বলেন, "স্কুল কর্তৃপক্ষর এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয় । আমরা ধন্যবাদ জানাই স্কুল কর্তৃপক্ষকে । এই উদ্যোগ প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষের নেওয়া উচিত ।"
তবে শুধু অভিভাকদের জন্যই এদিন বিশেষ আয়েজন করা হয়নি ৷ ছাত্রদের জন্যও ছিল বিশেষ ব্যবস্থা ৷ এদিন মিড ডে মিলে তাদের পাতে দেওয়া হয় ফ্রায়েড রাইস ও আড় (মাছের) চিলি ৷ যা তৃপ্তিভরে খেয়েওছে প্রত্যেক ছাত্র ৷ তার পর মা-বাবার হাত ধরে বাড়ির পথ ধরেছে ৷
উল্লেখ্য, জন্মের পর যা কিছু শিক্ষা, তা মা ও বাবার কাছ থেকেই মেলে ৷ তার পর স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষকরা ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হন ৷ তার পরও থেমে থাকে না মা-বাবার থেকে শেখা ৷ প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও যা চলতে থাকে ৷ যদিও এর মধ্যে কয়েকজন বয়স্ক মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয় ৷ তাছাড়া যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে এখনকার মা-বাবাদের অনেকেই চাকরিজীবী ৷ ফলে সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ তাঁদের কাছে কম থাকে ৷ অন্যদিকে টিভি-মোবাইল-ইন্টারনেট আজকাল শৈশবের একটা বড় অংশকে গ্রাস করছে ৷
তাই শিলিগুড়ির নেতাজি বয়েজ স্কুলের এই উদ্যোগ যেমন ছাত্রদের মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-বাঁধনকে আরও দৃঢ় করল, তেমনই ওই স্কুলের শিক্ষকরা যে পড়ুয়াদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি এখন থেকেই সাবলম্বী, জীবনবোধের শিক্ষা দিতে চান, সেই বিষয়টিও অনেকের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল ৷