সকালে যিনি মাছ বিক্রেতা, বেলায় তিনিই মাস্টারমশাই, শিক্ষক দিবসে জেনে নিন বিশ্বনাথ নাড়ুর কাহিনি

দমদম পার্ক বাজারের মাছ বিক্রেতা বিশ্বনাথ নাড়ু৷ তিনি স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক৷ 51 বছর ধরেই তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষাদান করছেন৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2025 at 8:23 PM IST

কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: সকালে দমদম পার্কের বাজারে মাছ বিক্রি করেন৷ বেলা একটু বাড়লেই ভূমিকা বদলে যায় তাঁর৷ তখন তিনি একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক৷ কচিকাঁচাদের পড়ান৷ ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার পাঠ দেন৷ তিনি বিশ্বনাথ নাড়ু৷ বছর 73-এর এই ব্যক্তি এভাবেই গত 51 বছর ধরে শিক্ষাদান করে চলেছেন৷

আসলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু পরিবারের চাপে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি তিনি। কলেজে ভর্তি হয়েও শেষ করতে পারেননি পড়াশোনা। তার আগেই কাঁধে উঠেছে পরিবারের দায়িত্ব। তাই পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়েই তাঁর ঠিকানা হয়েছিল দমদম পার্কের বাজার। সেখানেই 1968 সাল থেকে শুরু করেন মাছ বিক্রি।

বিশ্বনাথ নাড়ু বলেন, "আমার মা খুব কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছিলেন। আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই দুর্ঘটনায় আমি বাবাকে হারিয়েছি। বড় হওয়ার পর মায়ের ওই কষ্ট আমি আর দেখতে পারতাম না। তাই কলেজে ভর্তি হলেও সংসারের দায়িত্ব আমার কাঁধে আসে। ফলে আমি কলেজে ভর্তি হয়েও পড়াশোনা শেষ করতে পারিনি। 1968 সালে আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মাছ বিক্রি শুরু করি।’’

মাছ বিক্রিতে ব্যস্ত বিশ্বনাথ নাড়ু (নিজস্ব ছবি)

তার মধ্যেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন সমাজসেবী শিরীষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাথবাবুর যে প্রাথমিক স্কুল চালু করার স্বপ্মনপূরণে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন শিরীষবাবু। তার পর পথচলা শুরু করে নন্দীপুর স্বামী বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়৷ তিনি বলেন, ‘‘তারপর সমাজসেবী শিরীষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন একটি প্রাথমিক স্কুল চালু করার কথা। সেই মতো 1973 সালে শুরু হয় এই স্কুল বাড়ির কাজ। স্কুলের যাত্রা পথ শুরু হয় 1974 সাল থেকে।"

স্কুলে পড়াচ্ছেন বিশ্বনাথ নাড়ু (নিজস্ব ছবি)

সেই থেকে 51 বছর ধরে চলছে নন্দীপুর স্বামী বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ নাড়ু। পেশায় একজন মাছ বিক্রেতা হয়ে এলাকায় ‘মাস্টারমশাই’ নামেই পরিচিত৷ স্থানীয় যত দুঃস্থ পরিবার রয়েছে, তাদের সন্তানদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করেন বিশ্বনাথ নাড়ু। তিনি বলেন, "আমার স্কুলে যে বাচ্চার বাবা-মায়েরা অনেক কষ্ট করেন তাঁদের সন্তানের পড়াশোনার জন্য। কেউ কারও বাড়িতে কাজ করেন, কেউ বা রিক্সা চালান। তাঁদের সন্তানকে পড়ানোর জন্য থেকে পয়সা নেব! এই চিন্তাভাবনা থেকে আমি বিনামূল্যে পাঠদান করে থাকি।"

মাছ বিক্রিতে ব্যস্ত বিশ্বনাথ নাড়ু (নিজস্ব ছবি)

প্রতিদিন সকালে মাছ বিক্রি করার পর স্কুলে যান তিনি। মাস্টারমশাই বলেন, ‘‘আজ এই ব্যবসা থেকেই আমার এত পরিচিতি। এই ব্যবসা দিয়েই আমি এই স্কুল দাঁড় করাতে পেরেছি। আমি সাধারণত স্কুলে এক থেকে দেড় ঘণ্টা দেরিতে যাই। কিন্তু ওই দিকে আমি আমার স্কুলের সময় বাড়িয়ে দিয়েছি।" তাই 11:30 টা থেকে স্কুল চালু হলেও তিনি আসেন প্রায় সাড়ে 12টা-1টা নাগাদ। অন্যদিকে সাড়ে তিনটে-তে স্কুল ছুটি হলেও তিনি বাড়ি ফেরেন প্রায় চারটে।

স্কুলে পড়াচ্ছেন বিশ্বনাথ নাড়ু (নিজস্ব ছবি)

দু’টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে ছোটদের এই স্কুল। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 60। চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকাও রয়েছে। নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত হয় পড়াশোনা। সরকারি সিলেবাস মেনেই হয় পঠনপাঠন। এমনকী, বাম জমানায় যখন সরকারি স্কুলে ইংরেজি তুলে দেওয়া হল, তখনও বিশ্বজিৎ নাড়ুর স্কুলে ইংরেজির পাঠ থেমে যায়নি৷

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরেই 2006 সালে প্রথম বিদ্যুৎ আসে স্কুলে। তাদের সহযোগিতাতেই এখন কম্পিউটার ল্যাব এবং স্মার্ট ক্লাসরুম পর্যন্ত রয়েছে। টিফিন বাবদ খাবারও তুলে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে 53 বছর ধরে চলছে স্কুল। কিন্তু এখনও বেশ কিছু স্বপ্ন রয়েছে বিশ্বনাথ নাড়ুর চোখে। তাই আরও কিছু সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছেন মাস্টারমশাই।

