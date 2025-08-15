হাড়োয়া, 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে মর্মান্তিক ঘটনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন শিক্ষক। মৃতের নাম মনোয়ার হোসেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার মল্লিকপুরে। অসাবধনতার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। তবে, এর পিছনে কারও গাফিলতি রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।
জানা গিয়েছে, বছর 62-এর মনোয়ার হোসেনের বাড়ি হাড়োয়ার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিনকিয়া গ্রামে। তিনি মল্লিকপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও স্কুলের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছিলেন মনোয়ার । সেই সময়ে যে লোহার পাইপে জাতীয় পতাকাটি ছিল তার মাথার দিকের একটি অংশ ঠেকে যায় হাই টেনশন তারে। তার জেরেই প্রয়াত হন মনোয়ার।
অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। তবে, ওই শিক্ষককে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, হাসপাতালে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনও মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনা শোকস্তব্ধ মনোয়ারের সহকর্মীরা। চোখের নিমেষে কীভাবে এই ঘটনা ঘটে গেল, তা তাঁরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রিয় শিক্ষকের এভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও।
এদিকে, মর্মান্তিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। শিক্ষকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এনিয়ে বসিরহাট জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে শিক্ষকের মৃত্যু নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব।"