অবসরের পরও শিখাদি'র শিক্ষাদান, হুগলির এই স্কুলে বাড়ছে পদকের সংখ্যা

2018 সালে অবসরের পরও পারিশ্রমিক ছাড়াই শিখা ম্যাডামের প্রশিক্ষণে কবাডিতে ন্যাশনাল পদক আসছে স্কুলে ৷ তাঁর কাহিনি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
অবসরের পরও বিনা পারিশ্রমিকে দায়িত্বে অনড় শিখা 'দি' (ইটিভি ভারত)
মগরা, 3 সেপ্টেম্বর: সাত বছর আগেই শিক্ষকতা জীবনের অবসর হয়েছে ৷ কিন্তু স্কুলের কর্মজীবন থমকে যায়নি মগরা প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশনের (শারীরশিক্ষা) শিক্ষিকা শিখা ঘোষের। 2018 সালে অবসর নেওয়ার পরও অভিভাবক এবং ছাত্রীদের অনুরোধে এখনও পড়াশোনা ও কবাডির প্রশিক্ষণ করিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই শিক্ষাদানে গর্বিত প্রতিষ্ঠিত ছাত্রীরা থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ৷ তিনি জানান, অন্য়ান্য় স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা কমলেও মগরার এই সরাকারি স্কুল ব্যাতিক্রম ৷

বছর ছেষট্টির শিখা ঘোষ অ্যাথলিট কোচ ৷ অ্যাথলিট হিসেবে দৌড় ও কবাডিতে একাধিক ন্যাশনাল পদক জিতেছেন ৷ দেশের হয়ে জাপান এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে (1998) রিলে রেসে 2টি বিভাগে সোনাও জিতেছেন ৷ এখন ছাত্রীদের কবাডিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কুল গেমস ও ন্যাশনালে পদক জিতে স্কুলের সম্মান বাড়িয়ে চলেছেন শিখাদি। তাঁর প্রশিক্ষণ নিয়ে একাধিক ছাত্রী খেলাধুলো করে চাকরি পেয়ে প্রতিষ্ঠিত ৷ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা থেকে অন্যান্য শিক্ষিকারা সকলেই তাঁর নিয়মাবর্তিতা ও নিষ্ঠাকে কুর্নিশ জানান। আগামী দিনে ছাত্রী থেকে অভিভাবকরা চান, তাঁরা যতদিন পারবেন শিখা ঘোষের শিক্ষায় আলোকিত হবেন ৷

অবসরের পরও শিখাদি'র শিক্ষাদান (ইটিভি ভারত)

1981 থেকে শুরু শিখাদি'র প্রশিক্ষণ

শিখা ঘোষ ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোয় অত্যন্ত পারদর্শী। চন্দননগরের কৃষ্ণ ভবানী স্কুলে ছাত্রী ছিলেন তিনি ৷ স্কুলে পড়াকালীন দৌড় থেকে কবাডিতে পুরস্কার জিতেছেন প্রতি বছর ৷ ন্যাশনাল গেমস থেকে দেশের হয়ে জাপান থেকে পুরস্কার এনেছেন ৷ খেলাধুলোর জন্য রেলে চাকরির সুযোগ এসেছিল। কিন্তু বিএড পড়ার জন্য তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে 1981 সালে মগরা প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষার শিক্ষিকা হয়ে যোগে দেন ৷ তবে এখানেই তিনি থেমে থাকেননি, পরবর্তীতে ন্যাশনাল কোচের জন্য ট্রেনিং নেন ৷

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
শিখা ঘোষের পদক জয়ের তালিকা (ইটিভি ভারত)

ক্লাবে কোচিং করানোর সুযোগ পাননি

শিক্ষকতার এই জীবনে 500 বেশি ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ৷ 2018 সালে চাকরি জীবনের অবসর নেওয়ার পরও এইভাবেই শিক্ষকতা করে চলেছেন ৷ এর জন্য কোনও পারিশ্রমিক পান না। পেনশনই তাঁর ভরসা। তাঁর আফশোস, স্কুলের গণ্ডির বাইরে গিয়ে মেয়েদের জন্য তিনি কোনও ক্লাবে কোচিং করাতে পারেননি ৷ ক্লাবে কোচিং করানোর সময় একাধিক বাধার সমুখীন হয়েছেন শিখাম্যাম ৷ তাই স্কুলের ছাত্রীদের অবলম্বন করেই বেঁচে রয়েছেন তিনি ৷ যতদিন বাঁচবেন খেলাধুলোর জন্য নিজেকে নিগড়ে দেবেন।

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
সাত বছর আগেই শিক্ষকতা জীবনের অবসর হয়েছে (ইটিভি ভারত)

শিখাদি চান মেয়েরা ভালো থাকুক

শিখাদি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানান, প্রভাবতী স্কুলে যোগ দেওয়ার পর আর বিয়ে করা হয়নি ৷ খেলাই তাঁর জীবন। তাঁর আগাগোড়া ইচ্ছে ছিল, স্কুলের মেয়েদের খেলায় পারদর্শী করা। চুঁচুড়া, মগরা ব্লকে স্কুল গেমসে অন্তর্ভুক্ত ছিল না কবাডি। সেইখান থেকেই তিনি ছাত্রীদের নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান আর তাতেই সাফল্য পেয়েছেন ৷ এখনও পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-14 (ইন্টার স্কুল) কবাডি প্রতিযোগিতায় 7 বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাঁর স্কুল। অনূর্ধ্ব-17 ও অনূর্ধ্ব-19-এ- ন্যাশনাল খেলে পদক এসেছে স্কুলে । অবসর নেওয়ার পরও তিনি ছাত্রীদের জন্য স্কুলে আসেন। যতদিন পারব চালিয়ে যাব। আমি চাই, মেয়েরা ভালো খেলুক ৷

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
শিখা ঘোষ ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোয় অত্যন্ত পারদর্শী (ইটিভি ভারত)

তাঁর দাবি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন ছেলেদের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে মেয়েরাও। তা সত্বেও কোথাও কোথাও এখনও ওঠে নাবালিকা বিবাহের অভিযোগ। এছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ঘটে চলেছে নারী নিগ্রহের ঘটনা। তাই এই সব কিছুর বিরুদ্ধে মেয়েদের শারীরিকভাবে ফিট করে তুলতে, এবং সর্বোপরি খেলাধুলোর মাধ্যমে তাঁদের জীবন গড়ে তুলতে এগিয়ে চলেছেন শিখা ঘোষ ৷

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
যত দিন বাঁচবেন খেলাধুলোর জন্য আত্মনিয়োগ করে যাবেন তিনি, এমনটাই ইচ্ছে তাঁর (ইটিভি ভারত)

শিখাদি'র অবদানে গর্বিত স্কুলের শিক্ষিকা থেকে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীরা

প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকা মহুয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই স্কুল বিল্ডিং যখন তৈরি হয়নি তার আগে থেকে শিখা ঘোষ শিক্ষকতা করছেন এই স্কুলে। স্কুলের শৃঙ্খলা থেকে খেলাধুলোয় তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয় ৷ এই কারণে অভিভাবকরাও তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইনি। টানা সাত বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে স্কুলকে সহযোগিতা করছেন। বিভিন্ন সরকারি স্কুলের ছাত্রীদের সংখ্যা কমছে, কিন্তু আমাদের ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ৷ এর জন্য শিখাদি'র অবদান বেশি।"

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
ক্লাস নিচ্ছেন শিখা দি (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "স্কুলের জন্য ওনার ত্যাগ কোনও অংশে কম নয় ৷ পঞ্চম শ্রেণিতে ছাত্রীরা ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তিনি কবাডি টিম তৈরির চিন্তা ভাবনা নেন। তাঁদের মধ্যে থেকেই স্কুল গেমস থেকে ন্যাশনাল খেলে। ওনার প্রশিক্ষণ পেয়ে স্কুলের একাধিক ছাত্রী চাকরি পেয়েছেন (স্পোর্টস কোটা) ৷ আগামী দিনে অবশ্যই চাইব স্কুলকে এভাবেই তিনি এগিয়ে নিয়ে যান। ভবিষ্যতে চাইব শিখাদি কোচিং খুলে ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিক ।"

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
কবাডি প্রশিক্ষণ শিখা ম্যামের (ইটিভি ভারত)

লক্ষ্মী নায়েক নামের এক প্রাক্তন ছাত্রী শিখা ঘোষের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৷ অষ্টম শ্রেণি থেকে তাঁর কবাডি শেখা। অনূর্ধ্ব-17 ও অনূর্ধ্ব-19, সাব জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র ন্যাশনাল খেলেছেন ৷ ইউনিভার্সিটির হয়ে ইস্ট জোন, অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, খেলো ইন্ডিয়ায় থার্ড প্লেস পান ৷ তিনি বলেন, "ম্যাডামের জন্যই এই জায়গায় পৌঁছনো । এখনও জিমের জন্য স্কুলে আসি। এখনও ম্যাডাম আগের মতো আমাদের প্রশিক্ষণ দেন ৷"

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে কবাডি শিখছে বর্তমানে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সান্তনা দাস। সে বলে, "ম্যাডামের কাছে কবাডি শিখছি দীর্ঘদিন ধরে ৷ নানা ধরনের নতুন পদ্ধতি সেখান শিখা ম্যাডাম। কবাডি ছাড়াও দৌড় ও খো খো শিখি । সকলকে সাহায্য করেন আমাদের শিক্ষিকা।"

KADADDI COACHING BY SHIKHA GHOSH
কবাডি প্রতিযোগিতায় 7 বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাঁর স্কুল (ইটিভি ভারত)

শিখা ঘোষের দৌড় ও কবাডিতে স্কুল গেমস ও ন্যাশানাল পদক জয়ের তালিকা

  • মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) কবাডি ন্যাশনালে তৃতীয় স্থান
  • অল ইন্ডিয়া রেলে তিন কিলোমিটার রানে দ্বিতীয় হন
  • মাস্টার অ্যাথলেটিক্স মিটে দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হন
  • 1998 জাপানে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে, রিলেরেসে 2টি বিভাগে স্বর্ণপদক জয়

