ETV Bharat / state

বোনাসের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, আন্দোলনে চুনাভাটির চা শ্রমিকরা

শ্রমিকদের দাবি, পুজোর আগেই 20 শতাংশ বোনাস চাই তাদের। জলপাইগুড়িতে এসে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন চা শ্রমিকদের যাতে 20 শতাংশ বোনাস দেওয়া হয় ৷

puja bonus
রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনে চা শ্রমিকরা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 13 সেপ্টেম্বর: 20 শতাংশ বোনাসের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনে নামল চা বাগানের শ্রমিকরা। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন চুনাভাটি চা বাগানের শ্রমিকরা 20 শতাংশ বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় ৷

চুনাভাটি বা বাগান কর্তৃপক্ষ পুজোর আগে 12 শতাংশ ও পুজোর পরে 8 শতাংশ বোনাস দেবে বলে শ্রমিকদের জানায়। আর এতেই শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। চা বাগানের শ্রমিকদের দাবি, পুজোর আগেই 20 শতাংশ বোনাস চাই তাদের। আর বাগান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও সদুত্তর না পেয়ে ভারত-ভুটান গামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন চা শ্রমিকরা। এরপর বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে আসেন বানারহাট থানার আইসি। বাগান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তারা সমস্যার সমাধান করবেন। সেই আশ্বাসের পরে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা।

রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনে চা শ্রমিকরা (ইটিভি ভারত)

এ প্রসঙ্গে গার্ডেন সর্দার জামাল খান বলেন, "আমাদের 20 শতাংশ হারে বোনাসই চাই। আমরা 12 শতাংশ বোনাস নেব না। কোনও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কোনও কথা না বলেই তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এখন বলছে 12 শতাংশ নিতে পরে আবার 8 শতাংশ দেবে বলেছে। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমাদের কথা চলছে।"

চুনাভটি চা বাগানের চা শ্রমিক রিনিতা ওড়াও বলেন, "2021 সাল থেকে আমাদের আশ্বাসই শুধু দেওয়া হচ্ছে। এখনও আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখনও আমাদের ছয় সপ্তাহের মজুরি বকেয়া আছে। আমাদের এখন বলা হচ্ছে 12 শতাংশ বোনাস আমরা পাব ৷ আমরা পুজোর আগেই পুরো বোনাস চাই। ম্যানেজার আমাদের কথা শুনছেন না। আমরা বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করেছি ৷ আমাদের দাবি 20% বোনাস চাই। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এই বোনাস দেওয়া হবে, সেটাই আমাদের চাই। ম্যানেজমেন্ট নিজেদের মর্জি মতো বাগান চালাচ্ছে। আমাদের একসঙ্গে সব টাকা বোনাস দিতে হবে ৷ ম্যানেজমেন্ট বলছে তারা আমাদের কথা কর্তৃপক্ষকে জানাব।"

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে প্রতিবছর চা শ্রমিকদের A,B,C ক্যাটাগরিতে বোনাস ধার্য হয়ে আসছে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই শ্রম দফতরের পক্ষ থেকে অ্যাডভাইজরি দিয়েছে মালিকপক্ষকে। এবছর রাজ্য শ্রম দফতর 20 শতাংশ বোনাসের জন্য অ্যাডভাইজরি জারি করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে বোনাসের ঘোষণা করার শ্রমিক সংগঠনও সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সব চা বাগান 20 শতাংশ বোনাস দিতে পারবে না বলে মালিকপক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে সরকারি অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস পেরে যাতে কোনও সমস্যা না হয়। বিরোধী চা শ্রমিক সংগঠনের নাম না করে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এবার শ্রমিকরা 20 শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে বিভিন্ন চা বাগানে সরব হয়েছে।

For All Latest Updates

TAGGED:

বোনাসচা বাগানে পুজোর বোনাসPUJA BONUS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.