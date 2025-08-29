কলকাতা, 29 অগস্ট: দেশের খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ণায়ক কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)-র নিয়ম মেনে না-চললে চায়ের নিলাম থেকে বাদ দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটিকে ৷ নিলামে ডাক না পেলে চা বিক্রেতা সংস্থাকে চা নষ্ট করে দিতে হবে ৷ গত 27 অগস্ট এ কথা জানিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে ভারতীয় টি বোর্ড ৷ একশো শতাংশ গুঁড়ো চায়ের নিলামের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সংশোধন করে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷
নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, 2003 সালের টি (মার্কেটিং) কন্ট্রোল অর্ডার-এর 28(1) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চা উৎপাদনের নিয়ম মেনে চলতে হবে উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে ৷ ওই অনুচ্ছেদে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস রুলস-এর (এফএসএসএআই) কথাও আলাদা করে বলা হয়েছে ৷ এই নিয়মগুলি বিভিন্ন সময়ে সংশোধন হয়েছে ৷ সেগুলি মেনেই চা উৎপাদন করতে হবে সমস্ত সংস্থাকে ৷
এফএসএসএআই-এর স্থির করে দেওয়া মাপকগুলি অনুসরণ না-করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে চা বিক্রির আগের নিলাম থেকে বাদ দেওয়া হবে ৷ টি বোর্ডের তরফে মধ্যস্থতাকারী ব্রোকার বিষয়টি সেই সংস্থাকে জানিয়ে দেবেন ৷ নিলামে ডাক না পেলে চা বিক্রেতা সংস্থাটিকে সেই চা নষ্ট করে দিতে হবে ৷ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী তার জন্য সরাসরি টি বোর্ডের কাছে আবেদন জানাতে হবে ৷
এর আগে টি বোর্ড জানিয়েছিল, কোনও অর্থবর্ষে উৎপন্ন 100 শতাংশ গুঁড়ো চা বিক্রি করতে হলে তা নিলামের মাধ্যমেই করতে হবে ৷ এভাবে চা শিল্পে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে ৷ পাশাপাশি চাহিদাকেও চাঙ্গা করা যাবে ৷ সবথেকে বড় কথা মান অনুযায়ী চায়ের দাম নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেছিল টি-বোর্ড ৷ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ) এবং টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টিএআই) টি-বোর্ডের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে ৷ টিএআই জানিয়েছে, গুঁড়ো চায়ের প্রায় 20 শতাংশ উৎপাদন হয় উত্তর ভারতে ৷ সেদিক থেকে এই নয়া নির্দেশিকা বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ৷
এদিকে, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে পুজোয় তাঁদের 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে রাজ্যের শ্রম দফতর ৷ এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের চা বাগানের মালিকদের এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ শ্রম দফতরের উত্তরবঙ্গ জোনের অতিরিক্ত লেবার কমিশনার পার্থ বিশ্বাস জানিয়েছেন, নোটিফিকেশন জারি করে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার চা বাগানের মালিকদের পুজো-বোনাস দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দফতর ৷