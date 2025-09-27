ETV Bharat / state

সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও অনড় মালিকপক্ষ! বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ চা-শ্রমিকদের

শুক্রবার থেকে বিক্ষোভ শুরু করেছেন আলিপুরদুয়ারের নাগেশ্বরী চা-বাগানের শ্রমিকরা৷ সামিল হয়েছেন বিজেপির সাংসদ-বিধায়ক৷

Tea Workers Protest
নাগেশ্বরী চা-বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে পথ অবরোধে সামিল বিজেপির সাংসদ-বিধায়ক (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 4:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 27 সেপ্টেম্বর: রাজ্যবাসী এখন পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছেন। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ প্রতিমা চলে এসেছে। ঠিক সেই সময়ে বোনাসের দাবিতে রাস্তায় রাত কাটালেন চা-শ্রমিকরা। কারণ, বোনাস না-পেলে ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক কিনে দিতে পারবেন না তাঁরা।

ফলে লাগাতার অবরোধে চা-শ্রমিকদের। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, দুর্গাপুজোর 20 শতাংশ বোনাসের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চা-শ্রমিকরা। তা পেরিয়ে গিয়েছে 24 ঘণ্টা৷ চা-শ্রমিকদের সঙ্গে বোনাসের দাবিতে অবরোধে সামিল হয়েছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা।

সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও অনড় মালিকপক্ষ! বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ চা-শ্রমিকদের (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে গেল আলিপুরদুয়ার জেলার চিনচুলা চা-বাগান। শুক্রবার ওই চা-বাগান বন্ধ হয়ে যায়৷ ইতিমধ্যেই 20 শতাংশ বোনাসের দাবিতে আন্দোলনের কারণে আলিপুরদুয়ারের কোহিনুর চা-বাগান, জলপাইগুড়ির চামুর্চি-সহ একাধিক চা-বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন চা-বাগানে চা-শ্রমিকদের বোনাসের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত।

উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা বিধানসভার অন্তর্গত নাগেশ্বরী চা-বাগানে শ্রমিকরা বোনাসের দাবিতে গত 9 সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার দাবি জানিয়ে আসছেন। অভিযোগ, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো 20 শতাংশ পুজো বোনাস নিয়ে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। শ্রম দফতরের-সহ প্রশাসনিক দফতরে একাধিকবার আবেদন-নিবেদন করেও লাভ হয়নি। এরপরেই রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন চা-শ্রমিকরা।

শুক্রবার দুপুরে নাগেশ্বরী চা-বাগান থেকে মিছিল করে চালসায় 31 নম্বর জাতীয় সড়কে আসার জন্য শ্রমিকরা রওনা হলে আইবিল মোড়ে মেটেলি থানার পুলিশ শ্রমিকদের আটকে দেন। কোনোভাবেই জাতীয় সড়ক অবরোধ করা যাবে না। তাই তাঁদের আইবিল মোড়েই ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। চালসা থেকে সামসিংগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়েন প্রায় এক হাজার চা-শ্রমিক। গতকাল দুপুর থেকে চলা অবরোধ রাত পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত চলছে। এর সঙ্গে বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত।

নাগেশ্বরী চা-বাগানের শ্রমিক সাবিত্রী মৃধা বলেন, ‘‘যতক্ষণ না-পর্যন্ত আমাদের দাবি না-মানা হবে, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে। আমাদের পুজোর আগেই বোনাস চাই। সরকার থেকে 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার জন্য মালিকপক্ষকে বলা হয়েছে৷ মালিক কোনও কথাই শুনছে না। সরকার দেখুক কেন মালিকরা 20 শতাংশ বোনাস দিচ্ছে না। আমরা গতকাল থেকে রাস্তায় আছি। দাবি না-মেটা পর্যন্ত রাস্তাতেই থাকব।’’

Tea Workers Protest
পথ অবরোধে নাগেশ্বরী চা-বাগানের শ্রমিকরা (নিজস্ব ছবি)

নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা অভিযোগ করেন, ‘‘রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর চা-শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার জন্য মালিকপক্ষকে নির্দেশিকা দিয়েছে। মালিকপক্ষ সেটা মানছেন না। বিগত 9 তারিখ থেকে নাগেশ্বরী চা-বাগানের শ্রমিকরা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বোনাস নিয়ে আন্দোলন করছেন। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য বোনাস পাচ্ছেন না। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের কোনও কথাই শুনছেন না।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকেও বোনাস নিয়ে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবার দুপুর থেকে রাস্তায় বসে রয়েছেন চা-শ্রমিকরা। যতক্ষণ না-পর্যন্ত চা-শ্রমিকদের দাবি মিটবে, তাঁরা ততক্ষণ রাস্তায় বসে থাকবেন। আমি ও সাংসদ মনোজ টিগ্গা গতকাল দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শ্রমিকদের পাশে আন্দোলনে ছিলাম। আগামীতেও থাকবে।’’

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘‘গতকাল থেকে 23 ঘণ্টা ধরে চা-শ্রমিকরা রাস্তায় বসে রয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বা মালিকপক্ষের তরফ থেকে একবারও সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না। সরকারের নির্দেশ মতো মালিকপক্ষ 20 শতাংশ বোনাস দিচ্ছে না। বিষয়টি তো সরকারকেও দেখা উচিত। সরকার কেন চা-বাগান মালিকপক্ষকে চাপ দিচ্ছে না। আজই বাগান বন্ধ হচ্ছে পুজোর জন্য৷ পুজোর আগে বোনাস না-পেলে শ্রমিকরা কী করবে। আজই শ্রমিকদের বোনাস চাই। পুজোর পরে বোনাস দিলে চলবে না।’’

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের বৃহৎ শিল্প চা-শিল্প। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের জেলায় প্রায় 285টি বড় চা-বাগান রয়েছে। প্রায় 3 লক্ষ চা-শ্রমিক বর্তমান। বিগত বছরগুলোতে শ্রমিক মালিক ও সরকার পক্ষের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পরেই পুজো বোনাস ধার্য করা হয়। রাজ্য সরকার এবার চা-শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি দিয়েছে।

Tea Workers Protest
নাগেশ্বরী চা-বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে পথ অবরোধে সামিল বিজেপির সাংসদ-বিধায়ক (নিজস্ব ছবি)

আর তাতেই বিপাকে পড়েছেন চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। আর্থিক অবস্থার ভালো নয়। সেই কারণ দেখিয়ে অনেক চা-বাগান 20 শতাংশ বোনাস দিতে পারবেন না বলে সরকারকে জানিয়েছে। কিন্তু সরকারের নির্দেশ মতো 20 শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় চা-শ্রমিকরা। 2024 সালে চা-বাগানে 16 শতাংশ বোনাস হয়। 2023 সালে চা-বাগানে 19 শতাংশ হারে চা-শ্রমিকদের পুজো বোনাস চুক্তি হয়। 2022 সালে 20 শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়া হয়েছিল এ, বি, সি ক্যাটাগরির চা-বাগানের কর্মীদের।

2021 সালে 20 শতাংশেই বোনাস রফা হয়। 2020 সালেও 20 শতাংশ বোনাস রফা হয়। 2019 সালে 18.50 শতাংশের বোনাস রফা হয়েছিল। এই বছরই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগেভাগেই সরকারের পক্ষ থেকে মালিকপক্ষকে 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার আগেভাগেই অ্যাডাভাইজারি জারি করে শ্রম দফতর। আর তাতেই সমস্যা চরমে ওঠে। বিভিন্ন চা-বাগান আর্থিক মন্দার কারণে তারা বিগত দিনে 20 শতাংশ বোনাস দেয়নি। এবারও তারা 20 শতাংশ বোনাস দিতে পারবে না বলে সাফ সরকারকে জানিয়েছে। আর বিপাকে পড়েছেন চা-শ্রমিকরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, ‘‘আমরা আলোচনার মধ্যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি।’’ জেলার পুলিশ সুপার উমেশ খাণ্ডবাহালে জানান, গতকাল থেকে চা-শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে আছেন। সেখানে পুলিশ বাহিনী আছে। আলোচনা চলছে।

আরও পড়ুন -

  1. অনাবৃষ্টি-পোকার আক্রমণে হয়নি ভালো চা-পাতা ! বোনাস না-দিয়ে বাগান বন্ধের দাবি মালিকপক্ষের
  2. 20 শতাংশ বোনাসের জের ! পুজোর মুখে বন্ধ হল 3টি চা-বাগান, শ্রমিক বিক্ষোভ
  3. পুজোর আগে বন্ধ হয়ে গেল চা-বাগান, পথে বসলেন 1200 শ্রমিক

For All Latest Updates

TAGGED:

TEA GARDENBONUSবিক্ষোভ চা শ্রমিকদেরবোনাসের দাবিতে বিক্ষোভTEA WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.