জলপাইগুড়ি, 9 অগস্ট: বিশ্ব আদিবাসী দিবসে গুরুতর অভিযোগ চা-বাগান শ্রমিকদের ৷ জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন চা-বাগান এলাকায় ভুয়ো ST অর্থাৎ, তফসিলি উপজাতি শংসাপত্র বিলি করার অভিযোগ তুললেন আদিবাসীদের একাংশ ৷ অবিলম্বে এই বেআইনি চক্র বন্ধের দাবি তুললেন চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিকরা ৷
সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি লাগু করার দাবিও তোলা হল ৷ শনিবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হলেন চা-বাগান শ্রমিকরা ৷ জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি পাড়া থেকে মিছিল বের করা হয় আদিবাসীদের তরফে ৷ রাজগঞ্জ ব্লক ও সদর ব্লকের সারনা প্রার্থনা সভার তরফে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় ৷ সেই মিছিল থেকে রাজ্যে আদিবাসীদের 'সারনা ধর্ম কোড' লাগু করার দাবি তোলা হয় ৷
সারনা হল ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় এবং ওড়িশার আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ৷ মূলত প্রকৃতি, বিশেষ করে গাছ, জল ও ভূমির পুজো করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন ৷ তাঁরা নিজেদের পৃথক ধর্মীয় পরিচিতির দাবিতে 'সারনা ধর্ম কোড' লাগু করার দাবি তুলেছেন ৷
এ দিন জলপাইগুড়ির ভান্ডিগুড়ি, শিকারপুর-সহ বিভিন্ন চা-বাগান ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা থেকে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে লোকজন ৷ অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানের মাঠে ও রংধামালি মহারাজ ঘাটের মাঠে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷
এদিন আদিবাসী নেতা বাবলু ওঁরাও বলেন, "আমরা বিশ্ব আদিবাসী দিবসে চা-শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরির দাবি জানাচ্ছি ৷ অন্যদিকে, যেভাবে ভুয়ো ST সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে, তা বন্ধ করার দাবি করছি ৷ চা-বাগান থেকে যেভাবে নারীপাচার করা হচ্ছে, তারও বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আমাদের ৷ বীর বিরসা মুণ্ডা ও সিধু কানহোর মূর্তি জলপাইগুড়ি শহরে স্থাপন করার দাবি করা হচ্ছে ৷ জল, জঙ্গল, জমি থেকে আদিবাসীদের বঞ্চনা করা যাবে না ৷ আমরা চাই 'সারনা কোড' চালু হোক ৷ সরহুল পুজোর ছুটি আমাদের দিতে হবে ৷ করম পুজোর আর্থিক অনুদান সরকারকে দিতে হবে ৷"