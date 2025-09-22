অনাবৃষ্টি-পোকার আক্রমণে হয়নি ভালো চা-পাতা ! বোনাস না-দিয়ে বাগান বন্ধের দাবি মালিকপক্ষের

অনাবৃষ্টি-পোকার আক্রমণে হয়নি ভালো চা-পাতা ! বোনাস না-দিয়ে বাগান বন্ধের দাবি মালিকপক্ষের
ভোটের মুখে রাজ্য সরকারের এক তরফা ঘোষণার জেরে বিপদে চা-বাগান মালিক ও শ্রমিকরা ! শাসকদলকে নিশানা বিজেপির ৷
Published : September 22, 2025 at 8:53 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: বোনাস না-দিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ৷ তাই পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল বেশ কয়েকটি চা বাগান ৷ সরকারের অ্যাডভাইজারি 20 শতাংশ বোনাস দিতে হবে মালিকপক্ষকে ৷ আর সেই বোনাসের বোঝা ঘাড়ে নিয়েই নাকি বাগান ছাড়েন একের পর এক চা-বাগান মালিক ৷
এমনকি আর্থিক মন্দার বিষয়টি সামনে এনে সব চা-বাগান কর্তৃপক্ষ 20 শতাংশ বোনাস দিতে পারবে না-বলেও জানিয়েছে ৷ খারাপ আবহাওয়া ও পোকামাকড়ের সংক্রমণ ৷ যার ফলে ভালো মানের চা-পাতা তোলা সম্ভব হচ্ছে না ৷ আর মিলছে না ভালো দামও ৷ এমনটাই দাবি করেছে মালিকপক্ষ ৷
বিশেষ করে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনার কারণে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে চা-শিল্প ৷ জুলাই মাস পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে প্রায় 50 শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি ছিল ৷ যার কারণে চায়ের উৎপাদন ব্যাপকভাবে মার খায় ৷ অন্যদিকে, বৃষ্টি না-হওয়ার কারণে পোকার উপদ্রপে চা-পাতার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে টি-রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন ৷ তাদের দাবি, একে চায়ের উৎপাদন কম ৷ অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের বোনাস-বোঝা ৷ দুইয়ের চাপে ধরাশায়ী হয়েছে মালিকপক্ষ ৷
তাই পুজোর মুখে বোনাস তো দূরের কথা, ভাত জুটবে কি না, সেই কথা ভেবে দিশাহীন কয়েক হাজার চা-শ্রমিক ৷ পুজোর মুখে বেশ কয়েকটি চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে শ্রমিকরা ৷ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি চা-বাগান আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ গত শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের কোহিনুর আর জলপাইগুড়ি জেলার লোয়ার ফাগু চা-বাগান বন্ধ হয়ে যায় ৷ গত সপ্তাহে জলপাইগুড়ি জেলার চামুর্চি চা বাগান বন্ধ হয় ৷ রেড ব্যাঙ্ক ও সুরেন্দ্রনগর চা-বাগান কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গেলেও, পরে বাগিচা খুলে দিয়েছে ৷ বামনডাঙা ও আমবাড়ি চা-বাগান বন্ধ করে দিয়েও পরে খুলে দেওয়া হয় ৷
এর জন্য অবশ্য বিরোধীরা সরকারকেই দায়ী করছে ৷ চা-শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাসের বোঝার কারণেই কি একে-একে বাগান বন্ধ হচ্ছে ? উঠছে প্রশ্ন ৷ এদিকে তোতাপাড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষও তাদের আর্থিক ক্ষতির প্রসঙ্গ তুলে এনে জলপাইগুড়ির লেবার কমিশনারের কাছে লিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছে ৷ ওই চা-বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা 20 শতাংশ বোনাস দিতে পারবে না ৷
প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের পুজো বোনাস বাগানের আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এ, বি, সি ক্যাটাগরিতে ধার্য করা হয় ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর 20 শতাংশ বোনাসের জন্য অ্যাডভাইজরি দিয়েছে ৷ আর তাতেই বিপাকে পড়েছে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ৷ আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা বিজেপির চা-শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলেন, "2011 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরবঙ্গে কখনওই ভালো ফল করতে পারেনি ৷ 2019 লোকসভা নির্বাচনে চা-বলয় বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে ৷ 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনেও উত্তরের চা-বাগান এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করতে পারেনি ৷ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ তাই চা-শ্রমিকদের মন পেতে মুখ্যমন্ত্রী আগেই 20 শতাংশ বোনাস ঘোষণা করে দিয়েছেন ৷ এবার বোনাস দিতে গিয়ে একের পর এক চা-বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ ৷"
শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে টিগ্গা বলেন, "শুধু তাই নয়, কেন 20 শতাংশ বোনাস পাবে না, এই দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলনেও নেমেছে ৷ আমরা তো চাই শ্রমিকরা 20 শতাংশ বোনাস পাক ৷ 20 শতাংশ বোনাস আমাদেরই দাবি ছিল ৷ চা-শ্রমিকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কোনও ঠিক পলিসি করেনি ৷ চা-শ্রমিকদের কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই ৷ দিনের পর দিন শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে ৷ একাধিক চা-বাগান 20 শতাংশ হারে বোনাস দিতে পারবে না-বলে দিয়েছে ৷ চা-বাগানের মালিকরা সরকারকে ভয় পায় না ৷ কারণ, চা-বাগানের মালিকরা জানে, সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেবে না ৷ তাই তারা বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে ৷ চা-বাগান খোলা রাখলে তাও পিএফ-সহ অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে ৷ তাই যাতে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা দিতে না-হয়, সেই জন্য চা-বাগান বন্ধ করে চলে যাচ্ছে ৷ শাসক দলও চাইছে, 'মালিক চলে যাক, আর আমরা ব্রোকার ঢুকিয়ে চা-পাতা তুলে বিক্রি করে মুনাফা লুটি' ৷’’
তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশচিক বড়াইক বলেন, "আমরা সব সময় চা-শ্রমিকদের পাশে আছি ৷ শ্রমিকরা যাতে পুজোর 20 শতাংশ হারে বোনাস পায়, সেই কারণে রাজ্য সরকার অ্যাডভাইজারি দিয়েছে ৷ কিন্তু, কিছু-কিছু চা বাগান দিচ্ছে না ৷ আর তাতেই শ্রমিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ৷ চিনচুলা চা-বাগানেও শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে ৷ আমরা মালিকপক্ষকে বলেছি, যাতে পুজো বোনাস 20 শতাংশ হারে দেওয়া হয় ৷ আমরা শ্রমিকদের পাশে রয়েছি ৷"
সিটুর জলপাইগুড়ির জেলা সম্পাদক কৃষ্ণ সেন বলেন, "প্রতিবছর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেই চা-বাগানের শ্রমিকদের বোনাস চুক্তি হয়ে থাকে ৷ কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকার চা-শ্রমিকদের মন পেতে 20 শতাংশ বোনাসের অ্যাডভাইজারি দিয়েছে ৷ আমরাও প্রথম থেকে বলেছি 20 শতাংশ বোনাস চাই ৷ কিন্তু, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই সরকার যেভাবে বোনাস ঘোষণা করল, তাতে তো 20 শতাংশ বোনাস চা-শ্রমিকরা দাবি করছে ৷ সরকারের উচিত সেই বোনাস পাইয়ে দেওয়া ৷"
এদিকে চা-বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ টি প্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (CCPA) এর উপদেষ্টা অমৃতাংশ চক্রবর্তী বলেন, "অনেক চা-বাগানের আর্থিক অবস্থা ভালো নেই ৷ উৎপাদন অনেক কম হয়েছে ৷ এই বছর খারাপ আবহাওয়ার কারণে ও পোকামাকড়ের আক্রমণের জেরে অনেক চা-বাগান ক্ষতির মুখে পড়েছে । ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চা-বাগানের পক্ষ থেকে সরকারকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে যে, তারা 20 শতাংশ হারে বোনাস দিতে পারবে না ৷ এই বছর চায়ের ফার্স্ট ফ্লাসে ও সেকেন্ড ফ্লাসে বৃষ্টি তেমন হয়নি ৷ পোকার আক্রমণ হয়েছে ৷ ফলে উৎপাদনের বিরাট ঘাটতি হয়েছে ৷ সেই জায়গায় অনেক চা-বাগান নিরুপায় হয়ে গিয়েছে ৷"