পুজোয় ভুরিভোজে টান, সবজি-মাছ-মাংসের বাজার আগুন ! নজরদারি টাস্ক ফোর্সের

পুজোয় ভুরিভোজে টান, সবজি-মাছ-মাংসের বাজার আগুন ! নজরদারি টাস্ক ফোর্সের
পুজোয় সবজি, মাস ও মাংসের বাজার করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে মানুষের ৷ সপ্তমীর সকালে বাজার ঘুরে দেখল টাস্ক ফোর্স ৷
Published : September 29, 2025 at 1:17 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: পুজো মানেই প্যান্ডেল হপিংয়ের পাশাপাশি রসনাতৃপ্তি । বাঙালির কাছে উৎসব মানেই আত্মীয়-পরিজনরা একত্রিত হয়ে ভুরিভোজের আসর । তবে এ বছর সপ্তমীর দিন শহর থেকে শহরতলির বাজার ঘুরে দেখা গেল, উৎসবের মরশুমে বাজারদর সাধারণের পকেটে টান ধরাচ্ছে । যদিও আলু ও পেঁয়াজের দাম এখনও স্থিতিশীল, বাকি সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী ।
কলকাতার কোল মার্কেট, মানিকতলা কিংবা সল্টলেকের বাজার - সব জায়গাতেই একই চিত্র । সবজি, মাছ, মাংস - সবেতেই লেগেছে উৎসবের বাড়তি দামের ছোঁয়া । আজ বাজারে আলুর কেজি 20-25 টাকা, পিঁয়াজ 25 টাকা । তবে অন্যান্য সবজির দাম চোখ কপালে তোলার মতো ।
উচ্ছে 50 টাকা কেজি, ফুলকপি একেকটা 30 থেকে 50 টাকা, বাঁধাকপি 50 টাকা, পেঁপের কেজি 50 টাকা, বেগুন 80 টাকা কেজি । ঢেঁড়সের কেজি 120 টাকা, ঝিঙে 70 টাকা, সাধারণ পটল 60 টাকা, মাচার পটল 80-100 টাকা কেজি । লঙ্কা 100 গ্রাম 15 টাকা ।
শুধু সবজি নয়, মাছ-মাংসেও একই চিত্র । এক কেজির বেশি ওজনের ইলিশ 1200 টাকা, 800 গ্রামের ইলিশ 900 টাকা, ছোট ইলিশ 500-700 টাকা কেজি । কাতলা 350 টাকা, রুই 250 টাকা, মাঝারি চিংড়ি 400-450 টাকা । টেংরার দাম সাইজভেদে 500-700 টাকা পর্যন্ত । মুরগির মাংস 240 টাকা কেজি, আর খাসির দাম 850 টাকা কেজি । ডিমও 6.50-7 টাকা প্রতিটি ।
এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের পকেটে চাপ বাড়লেও, রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্সের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । সপ্তমীর দিন বাজার ঘুরে দেখে টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, "উৎসবের কারণে সবজির দাম একটু বাড়বেই । তবে এটা প্রতি বছরই হয় । আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, রসুন, ধনেপাতা-সহ কয়েকটি জিনিসের দাম এখনও সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে । আর পুজো কেটে গেলেই বাজার স্বাভাবিক হবে ।"
প্রশাসনের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে দাম লাগামছাড়া না-হয় । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের টাস্ক ফোর্সের বৈঠক হয়েছে, নেতৃত্বে ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সচিব ওমকার সিং মীনা । ঠিক হয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে কোনওভাবেই সবজি বা দুধের ট্রাক আটকানো যাবে না ।
বিভিন্ন রাজ্য থেকে উৎসবের সময় প্রচুর পরিমাণে সবজির গাড়ি ঢোকে, সেগুলি আটকে পড়লে সরবরাহে সমস্যা হবে, আর তাতেই দাম বাড়তে পারে । তাই ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক করে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।