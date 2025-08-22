ETV Bharat / state

কৌশিকী অমাবস্যায় তারা মায়ের বিশেষ সন্ধ্যারতি, সাক্ষী থাকুন আপনিও - KAUSHIKI AMAVASYA 2025

বৃষ্টিতেও লক্ষাধিক ভক্ত ভিড়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজ তারাপীঠে । চতুর্দিক আলো ঝলমলে । মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে দেখুন তারামায়ের সন্ধ্যারতি ।

KAUSHIKI AMAVASYA AT TARAPITH
কৌশিকী অমাবস্যায় তারামায়ের আরতির মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read

তারাপীঠ, 22 অগস্ট: কৌশিকী অমাবস্যা 'তারা মা'য়ের ভক্তদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন । প্রতি বছরের মতোই, এবারও তারাপীঠে মহা ধুমধাম সহকারে পালিত হচ্ছে কৌশিকী অমাবস্যা । দিনভর হাজার হাজার মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে মা তারার দর্শনের অপেক্ষায় । সারাদিন ধরে রীতি মেনেই চলছে পুজো অর্চনা ।

জনশ্রুতি বলে, কৌশিকী অমাবস্যার রাতে মুহূর্তের জন্য স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বার খুলে যায় । সাধকদের জন্য এই অমাবস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।সাধকরা বিশ্বাস করেন, এই রাতে কঠোর তপস্যা করলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হতে পারে । সিদ্ধি লাভ করার জন্য বা গুপ্ত সাধনার জন্য এই তিথি খুব ফালদায়ক ।

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে বিশেষ সন্ধ্যারতি (ইটিভি ভারত)

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "তন্ত্র ও শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যার অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে ৷ এই দিনে তারাপীঠে মা তারার বিশেষ পুজোর করা হয়ে থাকে ৷ সকালের মঙ্গল আরতি দিয়েই শুরু হয়ে যায় পুজো ৷ মায়ের শিলামূর্তিকে স্নান করানোর পর রাজবেশে সাজানো হয় ৷ সন্ধ্যাবেলা আয়োজন থাকে মায়ের বিশেষ আরতির ৷"

যে আরতি দেখতে বহু ভক্ত সমাগম হয় মন্দির চত্বরে ৷ বেজে ওঠে ঘণ্টা ৷ ধূপ-ধুনো দিয়ে শুরু হয়ে মঙ্গল মায়ের আরতি ৷ ফুলের সাজে মায়ের অপরূপ রূপ দেখতে ভিড় হয় গর্ভগৃহে ৷ চলে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি ৷ কৌশিকী আমাবস্যায় মা তারার সন্ধ্যা আরতিতেও বিশেষ আয়োজন থাকে ৷ প্রায় 20 মিনিট ধরে চলে আরতি ৷

অন্যদিকে, এদিন দুপুরে মাকে ভোগ দেওয়া হয়েছে নিয়ম-রীতি মেনে ৷ ভোগের থালায় সাজানো ছিল সাত রকমের ভাজা, মাছের মাথা, সাদা চালের ভাত, পোলাও, রকমারি মিষ্টি ও রকমারি ফল ৷ এই দিন মাকে, আতপ চাল, নারকেল, 108টি জবা ফুল, ঘিয়ের প্রদীপ ও ঘি নিবেদন করা হয় । কথিত আছে, কৌশিকী আমাবস্যায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর মা তারার দর্শন পান সাধক বামদেব । তিনি তারাপীঠ শ্মশানের শ্বেত শিমূলতলায় সাধনা করেছিলেন । সেই থেকেই তারাপীঠে মহা ধুমধামে পালিত হয় কৌশিকী আমাবস্যা ।

তারাপীঠ, 22 অগস্ট: কৌশিকী অমাবস্যা 'তারা মা'য়ের ভক্তদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন । প্রতি বছরের মতোই, এবারও তারাপীঠে মহা ধুমধাম সহকারে পালিত হচ্ছে কৌশিকী অমাবস্যা । দিনভর হাজার হাজার মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে মা তারার দর্শনের অপেক্ষায় । সারাদিন ধরে রীতি মেনেই চলছে পুজো অর্চনা ।

জনশ্রুতি বলে, কৌশিকী অমাবস্যার রাতে মুহূর্তের জন্য স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বার খুলে যায় । সাধকদের জন্য এই অমাবস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।সাধকরা বিশ্বাস করেন, এই রাতে কঠোর তপস্যা করলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হতে পারে । সিদ্ধি লাভ করার জন্য বা গুপ্ত সাধনার জন্য এই তিথি খুব ফালদায়ক ।

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে বিশেষ সন্ধ্যারতি (ইটিভি ভারত)

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "তন্ত্র ও শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যার অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে ৷ এই দিনে তারাপীঠে মা তারার বিশেষ পুজোর করা হয়ে থাকে ৷ সকালের মঙ্গল আরতি দিয়েই শুরু হয়ে যায় পুজো ৷ মায়ের শিলামূর্তিকে স্নান করানোর পর রাজবেশে সাজানো হয় ৷ সন্ধ্যাবেলা আয়োজন থাকে মায়ের বিশেষ আরতির ৷"

যে আরতি দেখতে বহু ভক্ত সমাগম হয় মন্দির চত্বরে ৷ বেজে ওঠে ঘণ্টা ৷ ধূপ-ধুনো দিয়ে শুরু হয়ে মঙ্গল মায়ের আরতি ৷ ফুলের সাজে মায়ের অপরূপ রূপ দেখতে ভিড় হয় গর্ভগৃহে ৷ চলে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি ৷ কৌশিকী আমাবস্যায় মা তারার সন্ধ্যা আরতিতেও বিশেষ আয়োজন থাকে ৷ প্রায় 20 মিনিট ধরে চলে আরতি ৷

অন্যদিকে, এদিন দুপুরে মাকে ভোগ দেওয়া হয়েছে নিয়ম-রীতি মেনে ৷ ভোগের থালায় সাজানো ছিল সাত রকমের ভাজা, মাছের মাথা, সাদা চালের ভাত, পোলাও, রকমারি মিষ্টি ও রকমারি ফল ৷ এই দিন মাকে, আতপ চাল, নারকেল, 108টি জবা ফুল, ঘিয়ের প্রদীপ ও ঘি নিবেদন করা হয় । কথিত আছে, কৌশিকী আমাবস্যায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর মা তারার দর্শন পান সাধক বামদেব । তিনি তারাপীঠ শ্মশানের শ্বেত শিমূলতলায় সাধনা করেছিলেন । সেই থেকেই তারাপীঠে মহা ধুমধামে পালিত হয় কৌশিকী আমাবস্যা ।

For All Latest Updates

TAGGED:

KAUSHIKI AMAVASYAকৌশিকী অমাবস্যা 2025তারামায়ের সন্ধ্যারতিTARA MAA SANDHYA AARTIKAUSHIKI AMAVASYA 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.