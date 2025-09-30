ETV Bharat / state

পুজোয় জঞ্জালের পাহাড় নিজেরাই প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিক যন্ত্র বসিয়ে নজির টালা প্রত্যয়ের

দুর্গাপুজোয় এমন উদ্যোগ একেবারে নজিরবিহীন ৷ এই কর্মকাণ্ড ঘুরে দেখলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷

বেনজির উদ্যোগ টালা প্রত্যয়ের (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো টালা প্রত্যয় ৷ যার মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শন করতে রোজই উপচে পড়ছে ভিড় । প্রতিদিনই লাখো লাখো দর্শকদের ভিড় জমছে সেখানে । আর সেই ভিড়কে কেন্দ্র করে পুজোর দিনগুলিতে তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা । এবার সেই আবর্জনা সাফাইয়ের দায়িত্ব কলকাতা পুরনিগমের ঘাড়ে না-চাপিয়ে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে তার প্রক্রিয়াকরণ করে তাক লাগল টালা প্রত্যয় ।

কলকাতার দুর্গাপুজোর ইতিহাসে পুজো কমিটির এমন পদক্ষেপ নজিরবিহীন । সেই কর্মকাণ্ড স্বয়ং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে ঘুরে দেখলেন । ক্লাবের তরফে এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইকোজেনিক'।

জঞ্জালের পাহাড় প্রক্রিয়াকরণের উদ্যোগ টালা প্রত্যয়ের (নিজস্ব চিত্র)

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গোটা কলকাতায় প্রত্যেক দিন কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড় জমছে মণ্ডপে মণ্ডপে । ঠাকুর দেখা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া ও জমিয়ে আড্ডায় আনন্দে কাটছে দিন । আর এই সমস্ত ঘিরেই তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণে আবর্জনা, যা সাফাই ও প্রক্রিয়াকরণ করতে কালঘাম ছুটছে পুর কর্তৃপক্ষের ।

উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইকোজেনিক' (নিজস্ব চিত্র)

এই আবহে এবছর শুধু দুর্গাপুজো অথবা উৎসব উদযাপন নয়, শতবর্ষে টালা প্রত্যয় দিচ্ছে সামাজিক বার্তা । তাদের নিজেদের মণ্ডপের কারণে তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ জঞ্জাল । পুজোর দিনগুলো ও তার পরবর্তী বেশ কিছুদিন যা আবর্জনা জমবে, তার সবটাই তারা অত্যাধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করবে । তার জন্য পুজো মণ্ডপের অদূরেই বসানো হয়েছে একটি জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণের আধুনিক যন্ত্র ।

কর্মকাণ্ড ঘুরে দেখলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব চিত্র)

এদিন টালা প্রত্যয়ের এই উদ্যোগকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সরেজমিনে ঘুরে দেখলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম । তিনি বলেন, "শুধু এই জঞ্জালগুলি প্রক্রিয়াকরণ হবে তেমনটাই নয় । তার থেকে তৈরি হবে বায়োমাস প্যালেট জাতীয় বস্তু, যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য । সেগুলি মূলত বিভিন্ন কলকারখানার ফার্নেস কিমবা বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফার্নেসে জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে । আর অবশ্যই তা পরিবেশবান্ধব ।"

টালা প্রত্যয়ের এই উদ্যোগকে শুভেচ্ছা মেয়রের (নিজস্ব চিত্র)

প্রতিদিন 10 টন পর্যন্ত জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে এই আধুনিক যন্ত্র । তার থেকে যে পরিমাণ এই প্যালেট তৈরি হবে, তা কমিটির তরফে ইচ্ছুক সংস্থাকে বিক্রি করা হবে । পাশাপাশি মেয়র জানান, কলকাতা পুরনিগম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই গোটা পদ্ধতির উপর নজরদারি চালাবে । যদি সফলভাবে পুজোর দিনগুলোয় জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য এই প্যালেট তৈরি করায় সাফল্য আসে, তাহলে এই পদ্ধতি পরবর্তী সময়ে কলকাতা পুরনিগম শহরের বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বাস্তবায়ন করবে ।

টালা প্রত্যয় মণ্ডপ ও তার আশপাশ এলাকায় দ্রুততার সঙ্গে এই যন্ত্র কাজ করতে পারে । পুজোর জন্য কাছাকাছি মণ্ডপগুলিতেও যে জঞ্জাল তৈরি হচ্ছে, সেই জঞ্জালও প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এ দিন মেয়র ছাড়াও এই কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন টালা প্রত্যয়ের কর্ণধার ধ্রুবজ্যোতি সাহা (শুভ)।

