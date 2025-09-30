পুজোয় জঞ্জালের পাহাড় নিজেরাই প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিক যন্ত্র বসিয়ে নজির টালা প্রত্যয়ের

পুজোয় জঞ্জালের পাহাড় নিজেরাই প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিক যন্ত্র বসিয়ে নজির টালা প্রত্যয়ের
দুর্গাপুজোয় এমন উদ্যোগ একেবারে নজিরবিহীন ৷ এই কর্মকাণ্ড ঘুরে দেখলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
Published : September 30, 2025 at 9:59 AM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো টালা প্রত্যয় ৷ যার মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শন করতে রোজই উপচে পড়ছে ভিড় । প্রতিদিনই লাখো লাখো দর্শকদের ভিড় জমছে সেখানে । আর সেই ভিড়কে কেন্দ্র করে পুজোর দিনগুলিতে তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা । এবার সেই আবর্জনা সাফাইয়ের দায়িত্ব কলকাতা পুরনিগমের ঘাড়ে না-চাপিয়ে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে তার প্রক্রিয়াকরণ করে তাক লাগল টালা প্রত্যয় ।
কলকাতার দুর্গাপুজোর ইতিহাসে পুজো কমিটির এমন পদক্ষেপ নজিরবিহীন । সেই কর্মকাণ্ড স্বয়ং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে ঘুরে দেখলেন । ক্লাবের তরফে এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইকোজেনিক'।
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গোটা কলকাতায় প্রত্যেক দিন কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড় জমছে মণ্ডপে মণ্ডপে । ঠাকুর দেখা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া ও জমিয়ে আড্ডায় আনন্দে কাটছে দিন । আর এই সমস্ত ঘিরেই তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণে আবর্জনা, যা সাফাই ও প্রক্রিয়াকরণ করতে কালঘাম ছুটছে পুর কর্তৃপক্ষের ।
এই আবহে এবছর শুধু দুর্গাপুজো অথবা উৎসব উদযাপন নয়, শতবর্ষে টালা প্রত্যয় দিচ্ছে সামাজিক বার্তা । তাদের নিজেদের মণ্ডপের কারণে তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ জঞ্জাল । পুজোর দিনগুলো ও তার পরবর্তী বেশ কিছুদিন যা আবর্জনা জমবে, তার সবটাই তারা অত্যাধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করবে । তার জন্য পুজো মণ্ডপের অদূরেই বসানো হয়েছে একটি জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণের আধুনিক যন্ত্র ।
এদিন টালা প্রত্যয়ের এই উদ্যোগকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সরেজমিনে ঘুরে দেখলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম । তিনি বলেন, "শুধু এই জঞ্জালগুলি প্রক্রিয়াকরণ হবে তেমনটাই নয় । তার থেকে তৈরি হবে বায়োমাস প্যালেট জাতীয় বস্তু, যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য । সেগুলি মূলত বিভিন্ন কলকারখানার ফার্নেস কিমবা বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফার্নেসে জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে । আর অবশ্যই তা পরিবেশবান্ধব ।"
প্রতিদিন 10 টন পর্যন্ত জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে এই আধুনিক যন্ত্র । তার থেকে যে পরিমাণ এই প্যালেট তৈরি হবে, তা কমিটির তরফে ইচ্ছুক সংস্থাকে বিক্রি করা হবে । পাশাপাশি মেয়র জানান, কলকাতা পুরনিগম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই গোটা পদ্ধতির উপর নজরদারি চালাবে । যদি সফলভাবে পুজোর দিনগুলোয় জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য এই প্যালেট তৈরি করায় সাফল্য আসে, তাহলে এই পদ্ধতি পরবর্তী সময়ে কলকাতা পুরনিগম শহরের বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বাস্তবায়ন করবে ।
টালা প্রত্যয় মণ্ডপ ও তার আশপাশ এলাকায় দ্রুততার সঙ্গে এই যন্ত্র কাজ করতে পারে । পুজোর জন্য কাছাকাছি মণ্ডপগুলিতেও যে জঞ্জাল তৈরি হচ্ছে, সেই জঞ্জালও প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এ দিন মেয়র ছাড়াও এই কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন টালা প্রত্যয়ের কর্ণধার ধ্রুবজ্যোতি সাহা (শুভ)।