'দিশাহীন' কৃষি বিলের বিরোধিতার বার্তা মণ্ডপে, মমতার হাতে শতবর্ষে টালা প্রত্যয়ের উদ্বোধন
কাঁধে লাঙল নিয়ে ছোট ছেলে গণেশকে নিয়ে উমা যাচ্ছেন চাষের জমিতে ৷ অপরূপ মার্তৃমূর্তি থেকে মণ্ডপের খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷
Published : September 20, 2025 at 7:30 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: শতবর্ষে টালা প্রত্যয়ের দুর্গাপুজো ৷ এবারও দর্শককে নতুন কিছু উপহার দিতে চলেছে তারা ৷ এবার তাদের বিষয় ভাবনা বীজ অঙ্গন । শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে হল পুজোর উদ্বোধন ৷ টালা প্রত্যয়ের থিমের নামকরণ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই । এমনকি থিম সং লিখেছেন এবং সুরও দিয়েছেন তিনিই ৷ আর তাঁর দেওয়া থিমের নামের সার্থকতাই মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলেছেন খ্যাতনামা শিল্পী ভবতোষ সুতার ।
টালা প্রত্যয় 'দিশাহীন' কৃষি বিলের বিরোধিতার বার্তা দিচ্ছে মণ্ডপজুড়ে ৷ এবার টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপে এলে দেখতে পাবেন, বাংলার গ্রামীণ এলাকার খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর । বাঁশের উপর জ্বলছে প্রদীপ । সারের বস্তা থেকে লাঙল ৷ ও রয়েছে বড় একটি মস্তিষ্ক ৷ মস্তিষ্কটা এখানে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ বীজ থেকেই তো একটা উদ্ভিদ বা অন্যান্য কিছু বড় হয়ে ওঠে ৷ তাতেই তো সব সুপ্ত থাকে মস্তিষ্কটা ৷ মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারটাকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে ।
আর সবচেয়ে বড় চমক হল, গ্রাম্য পরিবেশে মা দুর্গা এখানে অসুরদলনী নয়, মা এই মণ্ডপে নিজেই প্রান্তিক চাষি । ঠিক যেমন বাংলার মাঠঘাটে কৃষক রমনিরা হন ৷ উমা এখানে ধান কাটেন, বীজ ছড়ান, জমিতে সার দেন । আর সেই কাজ করতে গেলে ছোট সন্তানকে তো আর ঘরে রেখে যেতে পারেন না ৷ তাই তিনি গণেশকে সঙ্গে নিয়েই মাঠে চাষের কাজ করতে যাচ্ছেন ৷
এই মণ্ডপে মায়ের চাষি রূপ ফুটে উঠেছে । তাই এখানে দুর্গার হাতে ত্রিশূল নয়, তার বদলে রয়েছে লাঙল । তিনি পা দিয়ে দলে দিচ্ছেন ইউরিয়ার বস্তা । ইউরিয়া যা চাষের কাজে ব্যবহার হলেও সেটা বিষের থেকে কম নয় । সেই বস্তা থেকেই বেরিয়ে আসছে 'দিশাহীন' কৃষি বিলের চুক্তির কাগজ ।
থিমের মাধ্যমে পুজো কমিটি যে বার্তা দিতে চেয়েছে তা হল, বীজ হল বাস্তুতন্ত্রের ক্ষুদ্র একক । মানব দেহে সেই অপরিমেয় শক্তির নাম চৈতন্য । চেতনা বীজের মর্ম বুঝেছিল শত সহস্র বছর ধরে আবাদের অভিজ্ঞতা থেকে । বীজের মধ্যে এভাবেই সুপ্ত আছে সভ্যতার স্মৃতি । কিন্ত সেই বীজ আজ বিপন্ন ।
খাদ্য সংকটের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে একক চাষের ফাঁদে মানুষ প্রতি সেকেন্ডে হারিয়ে ফেলছে এক-একটা আদিম বীজ, একটা সম্ভাবনা, একটা অভিযোজনের পথ । হারিয়ে ফেলছে পূর্বপুরুষদের আহরণ করা প্রকৃতি-নির্ভর আবাদের কৌশল ও বীজমন্ত্র । যে কৃষি ছিল প্রকৃতির আশীর্বাদ, সে এখন কুক্ষিগত - সার, কীটনাশক ও বীজের জিন কাটাছেঁড়ার গবেষণাগারে ।
বীজকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে খাদ্যশৃঙ্খলকে নিয়ন্ত্রণ করা । খাদ্যশৃঙ্খলের চূড়ায় থাকা মানুষ হয়তো ভুলে গিয়েছে পৃথিবীর সব কিছু একমাত্র তার ভোগ্য নয় । তাই বীজতলার সরল গণিত ক্রমশ জটিল হতে হতে বদলে গিয়েছে বাজার নিয়ন্ত্রিত বীজগণিতে ।
ক্লাবের কর্মকর্তা ধ্রুবজ্যোতি (শুভ) বসু বলেন, "কলকাতার দুর্গাপুজো বিশ্বের সবথেকে বড় আর্ট ফেস্টিভ্যাল । বিগত 10-15 বছর ধরে কলকাতার দুর্গাপুজোয় বিকেন্দ্রীকরণ বিশ্ব মানচিত্রে কলকাতাকে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়েছে । আমরা এবার থিম করেছি বীজ অঙ্গন । মানুষ একমাত্র জীব যারা প্রতিমুহূর্তে বিষ মিশিয়ে খান । আমরা জেনে বা না জেনে যা প্রতিদিন খাচ্ছি, যে ভিন্ন কৃষি নীতি আমাদের প্রতিদিন খাওয়াতে বাধ্য করছে, টালা প্রত্যয়ের বীজ অঙ্গন এবার সেই কথাই তুলে ধরবে ।"
ক্লাবের সদস্য প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া বলেন, "মণ্ডপ দেখে সত্যি আমি অবাক । দুর্গাপুজো শুধু ধার্মিক বা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আটকে নেই । এই উৎসব সামাজিক বার্তা দেওয়ার একটি বড় মঞ্চ । এখানে মাতৃপ্রতিমা নিজে হাতে লাঙল নিয়ে । অসুর হল, দিশাহীন কৃষি চুক্তি বিল । আমরা যে বার্তা দিচ্ছি দর্শকরা উপলব্ধি করতে পারবেন ৷ বাড়িতে না-হয় বাইরে প্রতিনিয়ত তারা যা খাচ্ছেন সেটায় বিষ মিশে । আর সেটা কৃষক নয় কৃষিণীতি মেশাতে বাধ্য করছে । মণ্ডপে বিভিন্ন শস্যের বীজ সংরক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র আছে । আছে গুদাম ঘর । সার, কীটনাশক এসব মেশানো কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর কু-প্রভাব কীভাবে পড়ছে আমাদের জীবনে সবটাই উঠে এসেছে মণ্ডপে । আছে একাধিক লাইভ পারফর্মেন্স ।"