ETV Bharat / state

চিত্তরঞ্জন রেল শহর ও রূপনারায়ণপুরে পুজো পরিক্রমা

কোথাও থিম 'একটি গাছ, একটি প্রাণ', আবার কোথাও 'গঙ্গা দূষণের প্রতিরোধ'। চিত্তরঞ্জন রেল শহর ও রূপনারায়ণপুরে দুর্গাপুজো মণ্ডপগুলিতে ঢুঁ মারল ইটিভি ভারত ৷

ETV BHARAT
চিত্তরঞ্জন রেল শহর ও রূপনারায়ণপুরে পুজো পরিক্রমা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চিত্তরঞ্জন, 28 সেপ্টেম্বর: রাজ্যজুড়ে পুজোর আমেজ ৷ আকাশ একটু মুখ ফেরাতেই হইহই করে মণ্ডপে ভিড় জমিয়েছেন দর্শনার্থীরা ৷ শহর থেকে জেলা, সর্বত্র একই ছবি ৷ চিত্তরঞ্জনের পুজো মণ্ডপগুলিতে ঢুঁ মারল ইটিভি ভারত ৷

চিত্তরঞ্জন ছয়ের পল্লি

চিত্তরঞ্জন শহরের অন্যতম সেরা পুজো এবার ছয়ের পল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো । এ বছর তাদের পুজোর থিম 'একটি গাছ, একটি প্রাণ'। গোটা মণ্ডপ সাজানো হয়েছে গাছ দিয়ে । পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, এই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ছয় মাস আগে থেকে । একেবারে বীজ রোপণ করে চারাগাছ বের করা এবং সেই গাছকে লালিত করে বড় করে তোলা পর্যন্ত ছয় মাস ধরে এই কাজ চলেছে । গোটা মণ্ডপে প্রায় আট থেকে 10 হাজার গাছ দিয়ে সাজানো হয়েছে । রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ । শুধু তাই নয় এখানকার মূর্তিও করা হয়েছে থিমের সামঞ্জস্য রেখেই । মা দুর্গা ও তার পরিবারের প্রত্যেকেরই পরনেই পাতার তৈরি পোশাক ।

চিত্তরঞ্জন রেল শহর ও রূপনারায়ণপুরে পুজো পরিক্রমা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুজোর উদ্যোক্তাদের মধ্যে সুপ্রিয় বিশ্বাস জানালেন, "এ বছর চিত্তরঞ্জন ছয়ের পল্লি দুর্গাপুজো 74 বছরে পদার্পণ করেছে । যেভাবে প্রকৃতির রোষানলে জনজীবন বিপর্যস্ত, সেখান থেকেই মানুষকে গাছ লাগানোর বার্তা দিতে তাদের এই থিম । এই মণ্ডপে এমন কিছু ব্যবহার করা হয়নি যা ফেলে দিলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে । পুজো শেষ হয়ে গেলে গাছগুলিকে চিত্তরঞ্জন শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বিলি করা হবে ।"

ETV BHARAT
প্রতিমায় সাবেকি ছোঁয়া (নিজস্ব চিত্র)

চিত্তরঞ্জন পাঁচের পল্লি

চিত্তরঞ্জন শহরের অন্য আরেকটি সেরা পুজো হল চিত্তরঞ্জনের পাঁচের পল্লি বা এরিয়া ফাইভের সর্বজনীন দুর্গাপুজো । এই দুর্গাপুজো এ বছর 75তম বর্ষে পা দিয়েছে । এ বছর তাদের দুর্গাপুজোর থিম 'গঙ্গা দূষণের প্রতিরোধ'। মণ্ডপে ঢুকতেই চমকে যাওয়ার মতো দৃশ্য । মণ্ডপের মাঝখানে উপর দিয়ে গিয়েছে টেরাস । দু'পাশে রয়েছে দু'রকমের দৃশ্য । একদিকে রয়েছে বেনারসের কাশি বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য । সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতা বজায় রেখে যেভাবে বেনারসের ঘাটে সন্ধ্যা আরতি হয় এবং তা দেখতে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে সেরকম একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।

ETV BHARAT
দুর্গাপুজোর থিম 'গঙ্গা দূষণের প্রতিরোধ' (নিজস্ব চিত্র)

উলটো দিকে গঙ্গা দূষণের দৃশ্য তুলে নিয়ে আসা হয়েছে । সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রচুর প্রতিমা-সহ অন্যান্য নানান জিনিসের কাঠামো পড়ে আছে । ইন্ডাস্ট্রিয়াল দূষণ, বিভিন্ন কলকারখানা থেকে বজ্র পদার্থ যেভাবে গঙ্গায় পড়ছে তাও দেখানো হয়েছে এখানে ।

ETV BHARAT
চিত্তরঞ্জনের পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব চিত্র)

পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে নেপাল চক্রবর্তী জানালেন, "আমরা চেষ্টা করেছি গঙ্গার দূষণকে সামনে নিয়ে এসে মানুষকে সচেতন করতে । মানুষ সচেতন হোক এবং শুধু গঙ্গা নয়, গঙ্গার মতো আমাদের ভারতের সমস্ত নদীগুলি এই দূষণ থেকে মুক্তি পাক । এমনটাই বার্তা দিতে চাইছি আমাদের পূজোর মধ্যে দিয়ে ।

রূপনারায়ণপুর দেশবন্ধু পার্ক

চিত্তরঞ্জন শহরের পাশেই বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমায় আরও একটি প্রান্তিক শহর হল রূপনারায়ণপুর । সেখানকার দেশবন্ধু পার্কের পুজো চিরকালই মানুষজনের নজর কাড়ে । এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জমকালো আলো । মণ্ডপ যাই হোক না কেন, তার মধ্যে আলোর কারসাজিতেই মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায় । এবার তাদের থিম 'রাজমহল'। কাল্পনিক মন্দিরের আদলেই তৈরি করা হয়েছে দেশবন্ধু পার্কের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ । মণ্ডপে প্রচুর পরিমাণে আলো ব্যবহার করা হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, মণ্ডপের ভেতরে ঢুকতেও চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যায়, এত আলো ।

ETV BHARAT
মণ্ডপে ভিড় দর্শনার্থীদের (নিজস্ব চিত্র)

এছাড়াও মণ্ডপের ভেতরে দুর্গা প্রতিমা সাবেকি । অপূর্ব তাঁর রূপ । পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, "চিরকালই মানুষজন আলোর টানেই দেশবন্ধু পার্কের পুজো দেখতে আসেন । এ বছরও সুবিশাল মণ্ডপের সঙ্গে সঙ্গে আলোর রোশনাইয়ে ভরিয়ে তোলা হয়েছে এই পুজো । 32তম বর্ষে পদার্পণ করল দেশবন্ধু পার্কের পুজো ৷

ETV BHARAT
দেশবন্ধু পার্কের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ (নিজস্ব চিত্র)

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA IN CHITTARANJANDURGA PUJA PANCHAMIচিত্তরঞ্জনের দুর্গা পুজোDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.