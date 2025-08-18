ETV Bharat / state

ওপার বাংলায় ব্রাত্য বঙ্গবন্ধু, এপারে কবিগুরুর বিশ্বভারতীতেও এক বছর বন্ধ আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন - BANGLADESH BHAVAN CLOSED

15 অগস্ট মুজিবুর রহমানের প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুরাগীরা ৷ ভারতেও এক বছর বন্ধ বিশ্বভারতীর আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন ৷

বিশ্বভারতীতে আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025

বোলপুর, 18 অগস্ট: ওপার বাংলায় 15 অগস্ট মুজিবুর রহমানের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি অনুরাগীরা ৷ পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছিল তাঁর বাসভবন ও সমাধিস্থল । এপার বাংলাতেও শান্তিনিকেতনে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনের দ্বার বন্ধ ৷ 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা গেলেও এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ ভবন খোলা গেল না ৷ যেখানে সংরক্ষিত আছে দুই বাংলার ইতিহাস ৷ এখানে এসে বাইরে থেকেই ঘুরে যেতে হচ্ছে পর্যটকদের । যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আক্ষেপ ধরা পড়ল ৷ পর্যটকদের মতে, এই ভাবে নতুন প্রজন্ম ইতিহাস ভুলে যাবে ৷

যদিও, এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "হেরিটেজ আশ্রম আমরা পর্যটকদের জন্য খুলেছি ৷ বাংলাদেশ ভবন খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গেও আলোচনা চলছে ৷ হয় তো আর এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই পর্যটকদের জন্য তা খুলে দেওয়া হবে ।"

বিশ্বভারতীতে এক বছর বন্ধ আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের 40 কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বভারতীর ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় সংহতি কেন্দ্রের মাঠে 40 হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক 'বাংলাদেশ ভবন'। 2018 সালের 25 মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন । উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।

বিশ্বভারতীতে আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন (নিজস্ব চিত্র)

এমনকি, এই ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং শেখ হাসিনা । পরে এই ভবন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের তরফে 10 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল । চুক্তি হয়েছিল এই টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে রেখে তার সুদের অঙ্ক দিয়ে বাংলাদেশ ভবন রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে ৷ আর ভবনের দায়িত্বে থাকবে বিশ্বভারতী । সেই মতোই এতদিন সব চলছে ।

2018 সালের 25 মে উদ্বোধন (নিজস্ব চিত্র)

এই বাংলাদেশ ভবনে রয়েছে মুজিবুর রহমানের একটি বড় ভাস্কর্য-সহ দুই বাংলার ইতিহাসের একাধিক নথি, ছবি, দলিল প্রভৃতি । রয়েছে একটি আধুনিক মানের প্রদর্শনীশালা, গ্রন্থাগার, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতি । পর্যটকেরা প্রদর্শনশালা ঘুরে দেখতে পারতেন । আর পড়ুয়ারা গবেষণার জন্য ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য গ্রন্থাগার ও প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করতে পারতেন ৷

মোদি ও হাসিনার হাতে উদ্বোধন হয়েছিল (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু, দিনকয়েক আগে সরকারি চাকরি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ইস্যুতে উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশ । ছাত্র আন্দোলন রূপ নিয়েছিল গণ আন্দোলনের । এরপরই 2024 সালের 5 অগস্ট পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে । হাসিনা সরকারের পতনের পর বর্তমানে নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার চলছে । এই সময় থেকেই এপার বাংলার শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন ৷

আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন (নিজস্ব চিত্র)

শুধু তাই নয়, মুজিবুর রহমানের তথ্যচিত্র দেখানোর কথা ছিল, তা হয়নি ৷ এছাড়াও একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান পর্যন্ত স্থগিত করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । বর্তমানে পর্যটকেরা আসেন, গেটের বাইরে থেকেই বাংলাদেশ ভবন দেখে ফিরে যান ৷ কী রয়েছে এর ভিতরে, তা দেখা ও জানার থেকে বঞ্চিত হন পর্যটকেরা ৷ যা নিয়ে রীতিমতো আক্ষেপ সকলের ৷ প্রশ্ন একটাই, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে থাকা বাংলাদেশ ভবন খোলার ক্ষেত্রে কী এমন সমস্যা থাকতে পারে, যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে এটি । জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন বন্ধ ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ভবনের বৃহৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রাংশ বিকল হয়েছে ৷

বাংলাদেশ ভবনে বঙ্গবন্ধুর মূর্তি (নিজস্ব চিত্র)

প্রতি রবিবার টিকিট কেটে পর্যটকেরা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে পারছেন ৷ এদিকে, 15 অগস্ট ছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের প্রয়াণ দিবস ৷ বাংলাদেশের জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি তাঁর অনুরাগীরা ৷ পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বাসভবন থেকে তাঁর সমাধিস্থল ৷ কিন্তু, ভারতে কেন বন্ধ আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন, এই প্রশ্নই পর্যটকদের ৷

বিশ্বভারতীর আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন (নিজস্ব চিত্র)

পর্যটকদের মধ্যে সর্বাণী বিশ্বাস মিত্র বলেন, "আমরা বাংলাদেশে থাকতাম ৷ সাম্প্রদায়িক হিংসার সময় আমার দিদিরা এই দেশে এসে পড়াশোনা করেছে ৷ আমার মা-বাবা ওপারের সম্পত্তি এক্সচেঞ্জ করে এদেশে চলে এসেছেন ৷ আজ মা ও আমার ছেলেদের নিয়ে এলাম শেখ হাসিনার তৈরি বাংলাদেশ ভবন দেখাতে । তবে ফিরে যেতে হচ্ছে ৷ বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যে আত্মিক যোগাযোগ, তা ভিতরে গেলে আরও জানতে পারতাম ৷ তার থেকে বঞ্চিত হলাম ৷"

আরেক পর্যটক ইরা মিত্র বলেন, "আমার বাবা বাংলাদেশের ডাক্তার ছিলেন ৷ আমরা চলে এসেছি এদেশে ৷ ওপার বাংলায় হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে থাকেন ৷ আজ বাংলাদেশ ভবন দেখতে না-পেরে আক্ষেপ হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই তো ।"

পর্যটকদের মধ্যে অলিফা মিত্র বলেন, "এখানে এসে আমাদের ছেলেদের বলছি, এটা আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবন । এখানে দুই বাংলার মিলনের সব কিছু আছে ৷ কিন্তু, দেখাতে পারলাম না ৷ আগামী প্রজন্ম তো ইতিহাস ভুলে যাবে এই ভাবে ৷"

প্রতি বছর এই বিশ্বভারতীতে প্রায় 40 থেকে 50 জন বাংলাদেশি পড়ুয়া ভর্তি হন, বিশেষ করে কলাভবন ও সঙ্গীতভবনে ৷ এছাড়াও, বাংলা বিভাগ, পাঠভবন, ইতিহাস বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগে এবং বিভিন্ন ভাষা শিখতে আসেন বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷ সেই সঙ্গে তাঁদের আত্মীয় পরিজন ও বাংলাদেশের পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে । তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে গিয়ে নিজের দেশের আমেজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ৷

