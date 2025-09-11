ডিজিটাল যুগেও শিল্পীর ছোঁয়ায় সযত্নে বাড়ছে তালপাতার সেপাই

ডিজিটাল যুগেও শিল্পীর ছোঁয়ায় সযত্নে বাড়ছে তালপাতার সেপাই
খেলাচ্ছলে শিশু মনে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ গড়ে তুলত তালপাতার সেপাই ৷ হারিয়ে যেতে বসা সেই শিল্প আজও স্বমহিমায় বেঁচে আছে রাঙামাটির দেশ বীরভূমে ৷
Published : September 11, 2025 at 3:43 PM IST
বোলপুর, 11 সেপ্টেম্বর: তালপাতার সেপাই ৷ কথাটার সঙ্গে পরিচিত নয়, এমন মানুষ কমই আছেন ৷ এই খেলনা অনেকেরই ছোটবেলার প্রথমসঙ্গী ৷ এখন রকমারি খেলনার ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসলেও তালপাতার সেপাই আজ অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ৷ কত বাচ্চার কান্না ভোলানো এই সেপাইকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা ৷
একটা সময় ছিল, ঠাকুমা-দাদুরা মেলা দেখতে গেলেই বাড়ির খুদে সদস্যটির জন্য কিনে আনতেন তালপাতার সেপাই ৷ দাম যৎসামান্য হলেও এটা পাওয়ার আনন্দ ছিল অনেক ৷ ব্যাগ থেকে যেই তালপাতার সেপাই বের করে নাতি-নাতনির হাতে দিতেন ৷ সেই মুহূর্তটা ছিল অনাবিল আনন্দের ৷ গ্রাম্য জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তালপাতার সেপাই ৷ রোগা-পাতলা কোনও লোকজনকে দেখলেই বাড়ির বয়স্করা তালপাতার সেপাইয়ের সঙ্গে তার তুলনা করতেন ৷ রাস্তা দিয়ে গেলে বলতেন, 'দ্যাখ দ্যাখ তালপাতার সেপাই যাচ্ছে ৷'
বলাবাহুল্য তালপাতার নিছকই একটি খেলনা নয় । এ এক ঐতিহ্যবাহী শিল্প । কার্যত হারিয়ে যেতে বসা এই খেলনা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন শান্তিনিকেতনের অদূরে রায়পুর গ্রামের শিল্পী গৌরাঙ্গ দাস ৷ বর্তমানে অত্যাধুনিক মোবাইল, ভিডিয়ো গেমের যুগেও বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মেলায় তালপাতার সেপাই দেখলেই চোখ যায় শিশুদের ৷ এছাড়াও, ঘর সাজানোর সামগ্রী হিসাবেও ব্যবহৃত হয় প্রাচীন এই খেলনা ৷
তালপাতার সেপাইয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
তালপাতার সেপাই বাংলার একটি অনন্য খেলনা, যা শুকনো তালপাতা দিয়ে তৈরি ৷ বিশেষ এই শিল্পের ঐতিহাসিক তাৎপর্যও রয়েছে ৷ খেলনাটির প্রচলন 1857 সালের সিপাহি বিদ্রোহ ও বর্ধমানের রাজা মহতাব চাঁদের আমলে । বিদ্রোহ দমনের দায়িত্বে ছিলেন উইলিয়াম টেলর নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী ৷ কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়ায় তাঁকে পদচ্যুত করে কর্তৃপক্ষ। তালপাতার সেপাই শব্দটি এসেছে যুদ্ধে হেরে যাওয়া ব্রিটিশ সিপাহিদের নামানুসারে ৷ এটি ছিল ব্রিটিশ সিপাহিদের উপহাসের প্রতীক, যারা পুতুলে রূপান্তরিত হয়েছিল । খেলনা বা গ্রামের বাড়িগুলির এই অনামী সদস্য তালপাতার সেপাই সাহিত্যেও উঠে এসেছে ৷ সুখলতা রাও থেকে নারায়ণ দেবনাথ, তালপাতার সেপাইকে নিয়ে লিখেছেন অনেকেই ৷
তালপাতার সেপাইয়ের ইতিকথা
শুকনো তালপাতা দিয়ে তৈরি এই সেপাই একদিকে পুরুষ ও একদিকে মহিলার অবয়ব । মেম ও সাহেব বলেও পরিচিত । বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে শিশুদের চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে এই খেলনা ৷ তবে এটিকে নিছক একটা খেলনা বলা যায় না ৷ এটি এক অনন্য শিল্প ৷ তালপাতার সেপাই হল এক স্মৃতিকথা, এক উপন্যাস, এক সাহিত্য ৷ যা ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দেয় ৷ একদা, গ্রামীণ মেলাগুলিতে, অথবা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরেও ফেরিওয়ালারা বিক্রি করতেন তালপাতার সেপাই ।
শপিং মল, খেলনা হাউস প্রভৃতি অত্যাধুনিক বহুজাতিক সংস্থায় খেলনায় ছড়াছড়ি । হারিয়ে যেতে বসা খেলনাগুলো থেকে দূরত্ব বাড়ছে শিশুদের ৷ সেই জায়গায় তালপাতার সেপাই আজও প্রাসঙ্গিক ।
অজয় নদের তীরে বর্ধিঞ্চু রায়পুর গ্রাম ৷ একদা এই গ্রামের সিংহ পরিবারের কাছ থেকেই জমি পেয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ সেই জমিতেই গড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন । যা আজ 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'। এই গ্রামের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ দাস আজও ঐতিহ্যবাহী তালপাতার সেপাইয়ের খেলনা শিল্পকে ধরে রেখেছেন ৷ তাঁর হাত ধরে অনেকেই শিখেছেন এই খেলনা তৈরির কাজ ।
তালপাতার সেপাই তৈরির পদ্ধতি
কাঁচা তালপাতা প্রথমে কিছুটা শুকিয়ে নিতে হয় ৷
সেই শুকনো তালপাতা জলে ভিজিয়ে কাঁচি দিয়ে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় কাটতে হয় ৷
তালপাতার সেপাই হল 22টি খণ্ডে বিভক্ত ৷ এতে 14টি সেলাই ও 28টি গিঁট থাকে ৷
1 কাঠির উপর একদিকে পুরুষ ও একদিকে মহিলার মুখ রঙ দিয়ে আঁকা হয় ।
কাঠিটি হাত দিয়ে ঘোরালেই হাত-পা নাড়িয়ে যেন অঙ্গভঙ্গি করে তালপাতার সেপাই ৷
একটি তালপাতার সেপাই বানাতে কমপক্ষে 30 মিনিট লাগে ৷ তবে একসঙ্গে অনেকগুলো ভাগে কাজ হলে সময় কিছুটা বাঁচে ৷ একটি তালপাতার সেপাইয়ের দাম 10 থেকে 30 টাকা পর্যন্ত ৷
শিল্পী গৌরাঙ্গ দাসের কথা
দীর্ঘদিন ধরে তালপাতার সেপাই বানাচ্ছেন তিনি ৷ তাঁর হাত ধরে এই খেলনা তৈরির কাজ শিখেছেন বর্ধমান, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার অনেক শিল্পী ৷ বর্তমানে তিনি একটি বহুজাতিক সংস্থা থেকে প্রায় দেড় লক্ষ তালপাতার সেপাই বানানোর বরাত পেয়েছেন ৷ জোরকদমে চলছে তারই কাজ ৷ তাঁর স্ত্রী মল্লিকা দাসও স্বামীর কাছ থেকে শিখে 2006 সাল থেকে তালপাতার সেপাই বানাচ্ছেন ৷
এই তালপাতার সেপাই নিয়ে শিল্পী নিজেই শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি খোয়াই হাটে বিক্রি করেন ৷ এছাড়া, কখনও পৌষমেলা, জয়দেব মেলাতেও বিক্রি করতে যান ৷ তাছাড়া বিশ্ববাংলা হাট, কলকাতা, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি জায়গায় শিল্প প্রদর্শনী বা মেলার জন্যও তালপাতার সেপাইয়ের বরাত মেলে ৷
শিল্পী গৌরাঙ্গ দাসের কথায়, "পুরনো একটি খেলনা, তাই আজও চোখের সামনে দেখলে আগ্রহী হয়ে পড়েন সকলে ৷ তালপাতাকে কেটে সেলাই করে, গিঁট বেঁধে বানানো হয় এই খেলনা ৷ প্রায় 30 বছরের বেশি সময় ধরে এই কাজ করছি । অনেককে শিখিয়েছিও ৷ ভালো লাগে দেখে যে মোবাইলের যুগেও বাচ্চাদের আকৃষ্ট করে এই তালপাতার সেপাই । বাবা-মায়েরাও কিনে দেন ৷ অনেক জায়গা থেকে অর্ডার আসে এই খেলনা বানিয়ে দেওয়ার ৷ আমি নিজেও সোনাঝুরি হাটে বিক্রি করি । মেলায় নিয়ে যাই ৷"
স্বামীর কাছে সেপাই বানানো শিখেছেন স্ত্রীও -
গৌরাঙ্গ দাসের স্ত্রী শিল্পী মল্লিকা দাস বলেন, "আমার ঘরের বাচ্চারাও মোবাইলে ব্যস্ত ছিল । কিন্তু, যখন বেশি অর্ডার পেয়ে কাজ শুরু করলাম তারাও আগ্রহী হল ৷ এখন ওরাও তালপাতার সেপাই বানানো শিখতে চাইছে ৷ বাচ্চার মা-বাবা বা দাদু-দিদারা এই খেলনা পেয়েছে ছেলেবেলায় ৷ তাই দেখতেই তাদের স্মৃতিতে আসে, কিনে দেয় বাচ্চাদের ৷ আমরাও ছোটদের বলি এই খেলনা নিয়ে অনেক খেলেছি, তোমরাও খেলো ৷ তালপাতার সেপাই সবার মনে গেঁথে আছে । এটা একটা আবেগ ৷"
তালপাতার সেপাই সম্পর্কে বর্ষীয়ান শিল্পীর বক্তব্য
কলকাতা আর্ট কলেজের বর্ষীয়ান শিল্পী গোপাল সাহা বলেন, "তালপাতার ব্যবহার আমাদের সমাজে বহু প্রাচীন ৷ তার মধ্যে তালপাতার সেপাই খেলনাটি আজও গ্রামেগঞ্জে বেঁচে আছে ৷ এই খেলনাটির মধ্যে একটা বিজ্ঞানও আছে । লেবার সিস্টেম ৷ রায়পুরের গৌরাঙ্গ তালপাতার সেপাই তৈরি করে, সোনাঝুরির হাটেও বিক্রি হয় ৷ এই খেলনাটি এতটাই আকর্ষণীয় যে বাচ্চারা কিছুক্ষাণের জন্য হলেও মোবাইল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে ৷ তাই একদম নেগেটিভভাবে দেখলে হবে না ৷ তালপাতার সেপাইয়ের চাহিদা আছে, ভালোভাবে তৈরি করলে বাড়বে, প্রসার ঘটবে ।"