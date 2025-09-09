গাফিলতিতে চিকিৎসককে শাস্তি, পুজোয় হাসপাতালগুলিকে কড়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য ভবনের

গাফিলতিতে চিকিৎসককে শাস্তি, পুজোয় হাসপাতালগুলিকে কড়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য ভবনের
পুজোর মরশুমে হাসপাতালগুলির জন্য বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি হয়েছে ৷ বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে প্রসূতি ও নবজাতকের সুরক্ষায় ৷
Published : September 9, 2025 at 5:48 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: পুজোর মরশুমে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকের অনুপস্থিতি মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ হাসপাতালের গাফিলতি ও চিকিৎসকের অনুপস্থিতির কারণে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ পুজোর সময় এমন ঘটনা রুখতে এবার কঠোর পদক্ষেপ করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ।
স্বাস্থ্য ভবন স্পষ্ট জানিয়েছে, হাসপাতালের গাফিলতিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে দায়ী চিকিৎসক কিংবা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে । সেই সঙ্গে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালের জন্য জারি করা হয়েছে 11 দফা বিশেষ নির্দেশিকা ।
স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টা চিকিৎসক উপস্থিত থাকতে হবে । মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার অন্তত একজন চিকিৎসকের সশরীরে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক । পাশাপাশি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলা হাসপাতালগুলিতে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতে হবে সিনিয়র স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে । প্রতিটি সিজার অপারেশনের ক্ষেত্রে থাকতে হবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ।
জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল অফিসারের উপস্থিতি আবশ্যক । থাকতে হবে ডিউটি রোস্টার । স্ত্রী রোগ, শিশু রোগ ও অ্যানেস্থেসিওলজি বিভাগের চিকিৎসকদের নাম, মোবাইল নম্বর-সহ জেলা হাসপাতালগুলির দুই মাসের ডিউটি রোস্টার আগে থেকেই স্বাস্থ্য ভবনে জমা দিতে হবে ।
এছাড়াও পিপিপি মোডে চলা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো 24 ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে । জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা কন্ট্রোল রুম থেকে পুরো পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন । শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের এসএনসিইউ ইউনিটে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি চালাতে হবে । সব সময় পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স ও নিশ্চয়যান প্রস্তুত রাখতে হবে । রক্তের সংকট এড়াতে প্রতিটি ব্লাড ব্যাংক খোলা থাকবে 24 ঘণ্টা । জীবনরক্ষাকারী ও প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধের পর্যাপ্ত যোগান রাখতে হবে বলেও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ।
স্বাস্থ্য ভবন বলেছে, প্রয়োজনে হাসপাতালের উপাধ্যক্ষরা আকস্মিক পরিদর্শনে যাবেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন । ডাক পাওয়ার 10 মিনিটের মধ্যে চিকিৎসকদের হাজির হতে হবে । ছুটি থাকলেও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও অ্যানেস্থেসিওলজিস্টরা বিদেশ ভ্রমণে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য এলাকা ছেড়ে যেতে পারবেন না । পুজোর সময় যদি এই নির্দেশ কোনও ভাবে অমান্য করা হয়, তাহলে কঠিন শাস্তি অনিবার্য বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে । প্রতিটি হাসপাতালকে প্রসূতি ও শিশুর নিরাপত্তায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে ।