মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের মামলা, হাইকোর্টে শুভেন্দু অধিকারী

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের মামলা, হাইকোর্টে শুভেন্দু অধিকারী
মুকুল রায় বিজেপি বিধায়ক হয়ে তৃণমূলে ফিরে এসেছিলেন ৷ পরে তাঁকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় ৷ এ নিয়ে মামলা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : September 16, 2025 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: মুকুল রায়কে রাজ্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার কাজে কলকাতা হাইকোর্টে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়কে অনৈতিক ভাবে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এমন দাবি করে বিমানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছিলেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু ৷ সেই মামলার কাজেই মঙ্গলবার হাইকোর্টে দেখা গেল বিরোধী দলনেতাকে ৷
মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খাদিজের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন বিরোধী দলনেতা ৷ দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্টে মামলার শুনানি হয় ৷ বর্তমানে মামলাটি বিচারাধীন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মোঃ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে ৷ সেই মামলার শুনানিতে দুই পক্ষের আইনজীবীরা ইতিমধ্যে লিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছেন ৷ বিরোধী দলনেতা যে হলফনামা দিয়েছেন, তাতে স্বাক্ষর করতে শরীরে কলকাতা হাইকোর্টে এসেছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক ৷
প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন মুকুল ৷ ধীরে ধীরে দলের ভিতর তাঁর কাজের পরিধি বাড়তে থাকে ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশই মনে করত, গুরুত্বের বিচারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরই ছিলেন মুকুল ৷ কিন্তু মতানৈক্য়ের জেরে 2017 সালের 11 অক্টোবর তিনি তৃণমূল ছাড়েন ৷ দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷ রাজ্যসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে দেখা করে সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দেন ৷ কয়েক সপ্তাহ বাদে ওই বছরের 3 নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন মুকুল ৷
2019 সালের লোকসভা ও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সামনে থেকে নেতৃত্বও দেন মুকুল ৷ 2021 সালে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে কৃষ্ণনগর উত্তর আসন থেকে জয়ী হন ৷ তৃণমূল প্রার্থী কৌশানী মুখোপাধ্য়ায়কে পরাজিত করেন 35 হাজারেরও বেশি ভোটে ৷ এরপর ওই বছরের 11 জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যদের উপস্থিতিতে পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের সঙ্গে মুকুল রায়ও তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন ৷ খাতায় কলমে বিজেপি বিধায়ক হলেও তৃণমূলে নিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন মুকুল ৷
ওই বছরের 25 জুন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্য়ায় তাঁকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি-র সদস্য নির্বাচিত করেন ৷ পরে 9 জুলাই বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়কে পিএসি-র চেয়ারম্যান করা হয় ৷ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি নেতা অম্বিকা রায় ৷