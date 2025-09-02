কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: আবার বিধানসভায় সাসপেন্ড বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় আলোচনার সময় মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বক্তব্য রাখছিলেন । তখনই আচমকা বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিরোধী দলনেতা । শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, মন্ত্রী ভারতীয় সেনার অপমান করেছেন । এর বিরুদ্ধে হইচই শুরু করেন তিনি ও অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা । অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে শুরু করে । এই অবস্থায় শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন স্পিকার ।
বিরোধী দলনেতা সাসপেন্ড হতেই বিজেপি পরিষদীয় দল বিধানসভা থেকে বেরিয়ে গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে । আর এই অবস্থায় বিরোধী দলনেতা বিধানসভার বাইরে গিয়ে দাবি করেন, "প্রথমবার মুসলিম মহিলাদের জন্য সরব হতে গিয়ে সাসপেন্ড হতে হয়েছিল । আজ ভারতীয় সেনার অপমানের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে আমাকে সাসপেন্ড হতে হল । এই রাজ্য সরকার দেশ বিরোধী । আমি গর্বিত ভারতীয় সেনার সম্মানরক্ষা করার জন্য আমাকে সাসপেন্ড হতে হয়েছে ।"
এদিন অধ্যক্ষকেও আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা ৷ তাঁর দাবি, ব্রাত্য বসুর ভারত বিরোধী বক্তব্য বাদ দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন তিনি । কিন্তু তা না-করে উলটে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের প্ররোচনায় তাঁকে সাসপেন্ড করা হল । অধ্যক্ষ শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু ।
এদিকে, গত জুন মাসে রাজ্য বিধানসভায় ভাঙচুর, মার্শালদের উপর হামলা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগেও এদিন দোষী প্রমাণিত হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির একাধিক বিধায়ক । তবে তদন্ত কমিটি তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করলেও, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে 'হার্ড পানিশমেন্ট' থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন ।
এই ঘটনার সূত্রপাত গত 23 জুনের অধিবেশনে । সেদিন প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিধায়কদের সঙ্গে বিধানসভার মার্শালদের প্রবল ধস্তাধস্তি হয় । অধিবেশনকক্ষে তুমুল বিশৃঙ্খলার ছবি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে আসে । বিজেপি বিধায়কদের অভিযোগ ছিল, মার্শালরা তাঁদের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন । অন্যদিকে, মার্শালরা লিখিতভাবে অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানান যে, তাঁদের দায়িত্ব পালনের সময় বিজেপি বিধায়করা তাঁদের উপর হামলা চালান । ঘটনাটি নিয়ে যথেষ্ট হইচই হয় এবং তা থানা পর্যন্ত গড়ায় ।
পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার সচিবের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন । মঙ্গলবার সেই তদন্তের রিপোর্ট বিধানসভায় জমা পড়ে । স্পিকার জানান, রিপোর্টে শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল, মনোজ টিগ্গা, শান্তনু প্রামাণিক, শিখা চট্টোপাধ্যায়-সহ বিজেপির সাত বিধায়ককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে । তাঁদের বিরুদ্ধে বিধানসভার রীতি ভঙ্গ, সম্পত্তি নষ্ট এবং মার্শালদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ।
স্পিকার বলেন, "তদন্ত কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে, বিজেপির কয়েকজন বিধায়ক বিধানসভার রীতি অমান্য করেছেন এবং মার্শালদের সঙ্গে অসদাচরণ করেছেন । তাঁরা বারবার বিধানসভার মর্যাদা নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন । তবুও আমি কঠোর শাস্তি দিইনি । তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় ।"
ওই ঘটনার দিনই অভিযুক্ত বিধায়কদের সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছিল । তবে মঙ্গলবারের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি । কেবল সতর্কবার্তা দিয়ে ভবিষ্যতে বিধানসভার নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।