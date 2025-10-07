'গুন্ডাদের রাজ্যে নেত্রী মমতা', বিপর্যস্ত মিরিক পরিদর্শনের আগে মন্তব্য শুভেন্দুর
বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ '24 ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তরদের গ্রেফতার না-হলে যা করার করব', শিলিগুড়িতে হুঁশিয়ারি শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : October 7, 2025 at 2:36 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 অক্টোবর: গুন্ডাদের রাজ্য আর গুন্ডাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পৌঁছে এমনটাই মন্তব্য করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরায় পৌঁছন তিনি । সেখান থেকে সড়কপথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে মিরিকের সৌরেনিতে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে দার্জিলিং জেলার মিরিকের ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান তাঁরা। সেখানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়বাসীদের সঙ্গে দেখা করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিজেপি সাংসদ ও নেতা । কিন্তু তার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর নাগরাকাটায় আক্রমণের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করলেন ৷
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "গুন্ডাদের রাজ্য ও নেত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেভাবে সাংসদ ও বিধায়কদের উপর আক্রমণ হয়েছে তা গণতন্ত্রর পক্ষে, শান্তির পক্ষে, সংসদীয় ব্যবস্থার পক্ষে খুব বিপজ্জনক। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী দোষীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেননি। তিনি নিন্দাও করেননি। অথচ বলেছেন, এসব হিংসা যাতে আর না-হয়। সব মিলেমিশে হয়। গতকালের কোচবিহারের খাগরাবাড়ি ঘটনায় উদয়ন গুহকে ডবল কাপ চা-খাইয়েছেন। উনি বাহবা দিয়েছেন। পুরো দেশ এই হিংসাত্মক ঘটনায় নিন্দা করেছে ।"
এরপর শুভেন্দুর সংযোজন, "প্রধানমন্ত্রী যা যা বলেছেন ঠিক বলেছেন । খগেন মুর্মু একজন সাংসদ, একজন আদিবাসী নেতা। তার উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। শঙ্কর ঘোষ একজন শিক্ষক। তাঁকে জুতো দিয়ে মারা হয়েছে। এদের কী শিক্ষা আছে ? গতকাল রাতে এফআইআর হয়েছে। একজনও গ্রেফতার হয়নি। পুলিশের পদক্ষেপের অপেক্ষা করছি। যদি পুলিশ পদক্ষেপ না-করে তবে যা করার করা হবে। আমাদের মিরিকে যাওয়ার কথা রয়েছে আজ। এমনটা পুলিশকে জানিয়েছি। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে, পুলিশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, সাংসদ রাজু বিস্তা ও আমাকে নাও যেতে দিতে পারে। তবে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি।"
উল্লেখ্য, বিজেপি প্রতিনিধি দলের উপর এই হামলার ঘটনার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আজ খগেন মুর্মুর সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস দেখা করেন ৷ তারপর রাজ্যপাল বলেন, "এখানে পুলিশের ভূমিকা বিশেষভাবে নজর করার মতো ৷ পুলিশের ভারতের সংবিধান মেনে কাজ করা উচিত ৷ পুলিশকে নিয়ম মেনে পদক্ষেপ করতে হবে ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ পদক্ষেপ না-নেওয়া হলে, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যা করার, তা করা হবে ৷"