বিধানসভার ভিতরে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীদের অনুমতি, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে শুভেন্দু
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিধানসভার ভিতরে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেননি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে সেই অনুমতি দিয়েছেন তিনি ৷
Published : September 11, 2025 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: বিধানসভার ভিতরে মুখ্যমন্ত্রীকে কেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন অধ্যক্ষ ? এই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য ৷ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ৷ আগামী সপ্তাহে মামলাটি শুনানি হতে পারে ৷
গত 23 জুলাই বিধানসভার সচিব এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন ৷ সেখানে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, কোনও রাজনৈতিক দলের বিধায়ক বা মন্ত্রী কেউ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিধানসভা ভবনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷ সচিবের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে বিধানসভার ভিতরে প্রবেশাধিকার চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা ৷
গত 28 অগস্ট সেই মামলার শুনানিতে বিরোধী দলনেতার পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "বিধানসভার ভিতরে যদি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মামলাকারীরা কি ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন ? এ বিষয়ে আদালত নির্দেশে পরিষ্কার করে জানাক ৷" তখন বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, তার কোনও প্রয়োজন নেই ৷ বিধানসভার নোটিশে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট ৷
এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, বিধানসভার আইন অনুযায়ী এই নোটিশ বলবৎ থাকবে ৷ তবে বিচারপতি পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিলেন, সব রাজনৈতিক দলের সদস্যদের জন্য এক নিয়ম যেন সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তা বিধানসভার সচিবকে লক্ষ রাখতে হবে ৷
এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে বিধানসভার অধ্যক্ষের জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি এনে দেখান ৷ যেখানে স্পষ্ট বলা আছে, নিরাপত্তারক্ষীরা বিধানসভা ভবনের বাইরে তাঁদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসতে পারবেন ৷ এদিকে একই নিয়ম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম ? প্রশ্ন তুলে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু ৷ এর আগেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে বিধানসভা ভবনের ভিতরে ঢুকতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷