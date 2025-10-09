মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে হুমকি দিয়েছেন ! মমতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি শুভেন্দুর

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে হুমকি দিয়েছেন ! মমতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি শুভেন্দুর
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পবিত্রতা বজায় রাখতে মমতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মনে করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা।
Published : October 9, 2025 at 11:48 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে হুমকি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মমতা চান ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে । এমনই দাবি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এমতাবস্থায় নির্বাচনের কাজ ভালোভাবে করতে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মনে করেন তিনি । পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিও করেছেন শুভেন্দু।
বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের নাম উল্লেখ করেন । তাঁর বক্তব্য, "রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে ৷ আমি এখনই সব বলছি না, সময় এলে বলব ৷ কিন্তু আশা করি, তিনি নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না ৷ তিনি অনেক অফিসারকে হুমকি দিচ্ছেন ৷"
এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মমতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন শুভেন্দু । সেখানে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে তাঁর অনুরোধ, "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পবিত্রতা বজায় রাখতে মমতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ।"
It is with grave concern and utmost urgency that I draw the attention of the Respected Chief Election Commissioner of India, to the blatant and audacious threats made by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee against the Chief Electoral Officer (CEO) of West Bengal, who is a… pic.twitter.com/BMvDJo9wLv— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 9, 2025
শুভেন্দু লেখেন, "রাজ্যের সচিবালয় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে হুমকি দিয়েছেন। ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি ৷ তাঁকে এভাবে ব্ল্যাকমেল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পবিত্রতা নষ্ট করতে চাইছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। "
পোষ্টের অন্য অংশে জুলাই মাসের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, 28 জুলাই বোলপুরে আয়োজিত এক প্রশাসনিক সভা থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএলও-দের হুমকি দিয়েছিলেন । তিনি জানান, বাংলার ভোটার তালিকা থেকে একজনের নাম বাদ গেলেও কাউকে ছাড়বেন না। শুধু তাই নয় মমতা এও বলেছিলেন, "ভোট মিটে গেলে নির্বাচন কমিশনের আর কোনও ক্ষমতা থাকবে না । তখন এই কর্মীদের আমার অধীনেই চাকরি করতে হবে । অতএব সরকারি কর্মীরা যেন এ কথা ভুলে না যান।"
এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে শুভেন্দু দাবি করেন, সে সময় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নিশানা করেছেন মমতা। আগামিদিনে যাতে এমন কোনও ঘটনা না ঘটে তাই তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন শুভেন্দু।
সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনার কথাও সোশাল মিডিয়ায় করা ওই পোস্টে উল্লেখ করেন বিরোধী দলনেতা । তিনি লেখেন, এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট এ রাজ্যে জনপ্রতিনিধিরাও সুরক্ষিত নন। বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ দিতে গিয়ে তাঁদের আক্রান্ত হতে হয় । সেখানে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতেই পারে না। " বিশেষ করে যখন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন তখন বিষয়টি আরও গুরুতর বলে দাবি শুভেন্দুর। আর তাই মুখ্য নির্বাচনীয় আধিকারিকের অফিস এবং বাড়িতে নিরাপত্তার বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত বলেও মনে করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক ।