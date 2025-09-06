জেলে বসে কলকাঠি নাড়ছে শাহজাহান ! অভিযোগ পেয়েই সন্দেশখালিতে সিবিআই

সন্দেশখালিতে ইডি'র উপর হামলা-কাণ্ডে সরবেড়িয়ার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গেও এদিন কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।
সন্দেশখালি, 6 সেপ্টেম্বর: জেলে বসে কলকাঠি নাড়ছে ইডি'র উপর হামলার ঘটনার 'মাস্টারমাইন্ড' শেখ শাহজাহান। তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে ৷ এমন অভিযোগ পেয়ে শনিবার সন্দেশখালি ছুটলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা।
এদিন সকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি দল সোজা পৌঁছে যায় দাপুটে নেতা শাহজাহানের সরবেড়িয়ার আকুঞ্জি পাড়ার বাড়িতে। এখানেই শেখ শাহজাহান এবং তার পরিবারের পরপর তিনটি প্রাসাদপম বাড়ি রয়েছে। যদিও তিনটি বাড়ির একটিতেও কোনও লোকজন ছিল না। গেটে ঝুলছে তালা। অনেক ডাকাডাকি করার পরেও ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে শেষে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল পাশেই শাহজাহানের মেয়ের বাড়িতে যায়। সেখানে বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তদন্তকারী অফিসার সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে সিবিআই যায় শাহজাহান ঘনিষ্ঠ জাভেদ আলি গাজীর বাড়িতে। সেখানে গিয়েও সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার কথা বলেন জাভেদ ও তাঁর স্ত্রী তসলিমা বিবির সঙ্গে।
সন্দেশখালিতে ইডি'র উপর হামলা-কাণ্ডে সরবেড়িয়ার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গেও এদিন কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যাওয়ার পরেও সন্দেশখালির মাটি ছাড়েননি সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল। হামলার ঘটনার তদন্তে গতি আনতে দুপুরের পর সরবেড়িয়া থেকে সোজা ধামাখালির দিকে রওনা হয়ে যান তাঁরা। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য একটাই, হামলার মূলপাণ্ডা জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে আরও বেশি করে তথ্যসংগ্রহ করা। যাতে তিনি সহজে জামিনে ছাড়া না পান। সেই লক্ষ্যেই বারবার সন্দেশখালিতে হানা দিচ্ছে সিবিআই।
কিছুদিন আগেও শাহজাহান ঘনিষ্ঠ সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল পৌঁছে গিয়েছিল জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের একদা 'খাসতালুক' সন্দেশখালিতে। সেদিন শাহজাহান ঘনিষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী সবিতা রায়ের বাড়িতে গিয়ে বদ্ধ ঘরে প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা। ওই শাসক দলের নেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের দু'সপ্তাহের মধ্যেই ফের সিবিআই টিম পৌঁছে গেল সন্দেশখালিতে।
ইডি-র উপর হামলার সময় তিনি কি ঘটনাস্থলে ছিলেন ? কোথায় ছিলেন ? হামলার ব্লু-প্রিন্ট কি আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিল শাহজাহান ? সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার এমনই সব প্রশ্ন করেন জেলবন্দি শাহজাহানের মেয়ে আজমিরা বিবিকে ? একই প্রশ্ন করা হয় শাহজাহান ঘনিষ্ঠ জাভেদ আলি এবং তাঁর স্ত্রীকেও। সূত্রের খবর, দুই পরিবারের তরফেই সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারকে জানানো হয় ঘটনার সময় তাঁরা কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। বাড়িতে ছিলেন।
এই বিষয়ে শাহজাহানের মেয়ে আজমিরার কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন জাভেদ আলির স্ত্রী তসলিমা বিবি। তিনি বলেন, "5 জানুয়ারি ইডির উপর হামলার ঘটনার কোথায় ছিলাম, কী করছিলাম, সেই বিষয়ে জানতে চাইলেন সিবিআই আধিকারিকরা। আমি বলেছি, আমি কাউকেই চিনি না। হামলার জায়গাতেও যাইনি। সেদিন আমি আমার মেয়ের বাড়িতে ছিলাম।"
প্রসঙ্গত, 2024 সালের 5 জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে সন্দেশখালিতে তৎকালীন জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যান ইডির আধিকারিকরা। সেই সময় শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে ইডির আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার জল গড়ায় আদালতে। হাইকোর্টের নির্দেশে শেষে হামলার ঘটনার তদন্তভার যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে।
এই ঘটনায় ইতিমধ্যে শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হয়ে জেলে রয়েছে। জেলে রয়েছে শাহজাহানের কয়েকজন শাগরেদও। রেশন দুর্নীতি ছাড়াও শেখ শাহাজানের বিরুদ্ধে আরও একটি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার প্রমাণ হাতে এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের । তবে, ইডি-র ওপর হামলার ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে নতুন কিছু তথ্য পেয়েছে সিবিআই। যার মধ্যে জেলে বসে শেখ শাহজাহানের কলকাঠি নাড়ার অভিযোগও উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে । সেই অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।