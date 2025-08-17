বিষ্ণুপুর, 17 অগস্ট: খড়গপুর আইআইটিতে পাঠরতা মেয়ের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপকের । মৃতের নাম অমল কুমার পারি (55)। ঘটনায় আহত হয়েছেন অধ্যাপকের স্ত্রী চামেলি সামন্ত ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন অমল কুমার পারি । শনিবার স্ত্রী চামেলি সামন্তকে নিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে খড়গপুর আইআইটিতে গিয়েছিলেন । সেখানেই পড়াশোনা করেন তাঁর মেয়ে । তার সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন ।
গাড়ি চালাচ্ছিলেন অধ্যাপক নিজে । পশ্চিম মেদিনীপুরের ধাদিকার জঙ্গলের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারের গাছে । ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায় গড়বেতা থানার পুলিশ । সেখানেই অধ্যাপককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ।
অধ্যাপকের স্ত্রী আহত থাকায় তাঁকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি দেবনাথ বাউরি । তিনি জানান, সিউড়ি থেকে দলীয়ভাবে যুব সভাপতির কাছে খবর আসে অধ্যাপকের দুর্ঘটনার কথা । এরপর তড়িঘড়ি হাসপাতালে আসেন । খবর দেওয়া হয় অধ্যাপকের পরিবারে ।
এই বিষয়ে অধ্যাপকের স্ত্রী চামেলি সামন্ত বলেন, "হঠাৎ করে কী যে হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না । ওনার চোখ লেগে আসছিল । রাস্তার মাঝে দু-একবার চোখে জলের ঝাপটাও দেন । তার মধ্যে দুপুর 3টে 10 নাগাদ রাস্তার ধারে একটি গাছে ধাক্কা মারেন । তাতেই এই দুর্ঘটনা । উনি নিজেই চালাচ্ছিলেন । খড়গপুরেই আমাদের বাড়ি । কর্মসূত্রে সিউড়িতে থাকি । এদিন খড়গপুরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে সিউড়ি ফিরছিলাম । ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে ।"
বিষয়টি নিয়ে শারীরবিদ্যা বিভাগের আরেক অধ্যাপক অরিজিৎ দেবনাথ জানান, খড়গপুর আইআইটিতে বড় মেয়েকে দেখে ফিরছিলেন । সেই সময় গড়বেতার জঙ্গলের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে । চোখ লেগে যাওয়াতেই এই ঘটনা ।
অধ্যাপকের আরেক সহকর্মী সুমন রুদ্রর কথায়, "উনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন । হঠাৎ করে খবরটা পেয়ে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি । ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি ।"