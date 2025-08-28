কলকাতা, 28 অগস্ট: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা । বৃহস্পতিবার যখন কলেজের ভিতরে পরীক্ষা চলছে, তখন বাইরে দেখা গেল ছাত্র পরিষদের উল্লাস । আর সেই অনুষ্ঠানে সামিল হলেন খোদ সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জাফর আলি আখান । তিনি নিজে একটি 'জয় বাংলা' লেখা পঞ্জাবি পরেছিলেন । সেটা পরেই পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিলেন মমতা এবং অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া টি-শার্ট ।
এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সিট পড়েছিল 86টি কেন্দ্রে । তার মধ্যে একটি হল সুরেন্দ্রনাথ কলেজ । সেখানেই ভিতরে পরীক্ষা চলাকালীন বাইরে দেখা গেল অন্য ছবি । কলেজের অধ্যক্ষ জাফর আলি আখান বলেন, "এখানে মধ্য কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আমি সামিল হয়েছিলাম ৷"
এদিন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে 630 জনেরও বেশি প্রথম ধাপে, 420 জনের বেশি দ্বিতীয় ধাপে পরীক্ষার্থী ছিল । নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় গেট খোলা ছিল । মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 900-র বেশি, যা আশঙ্কা করেছিলেন সেই অনুযায়ী অনেক ভালো ভাবে পরীক্ষা হয়েছে বলে জানান অধ্যক্ষ ।
কয়েকজন বাদে এদিন সব পরীক্ষার্থী সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রে এসেছেন । ঘটকপুর থেকে পরীক্ষার্থী অর্পিতা নস্কর বাসে করে এসেছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে । তিনি বলেন, "যথাসময়ে বাস পেয়েছি । রাস্তায় কোনও অসুবিধা হয়নি ।" আরও এক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, "আমি বাসে এসেছি । শুনেছিলাম মিটিং মিছিল আছে । কিন্তু তার জন্য রাস্তায় কোনও যানজটে পড়তে হয়নি ।"
এদিন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পরীক্ষা চলাকালীন কলেজের মূল গেটের ভিতরে ও বাইরে চলে স্লোগান । তারপর মূল গেটের বাইরে হয় কেক কাটা । প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কেক কাটেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা । তারপর সেখান থেকেই মিছিল করে তাঁরা এগিয়ে যান মেয়ো রোডের দিকে । যেখানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন শুধুমাত্র সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নয়, আরও বেশকিছু কলেজ নির্দিষ্ট সময়ে পার করেও পরীক্ষার্থী প্রবেশের জন্য মূল গেট খুলে রেখেছিল । উমেশচন্দ্র কলেজেও সেই ছবি দেখা গিয়েছে । কিন্তু রাস্তাঘাটে বিশেষ কোনও সমস্যা হয়নি বলেই জানান বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী ।