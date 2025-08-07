বোলপুর, 7 অগস্ট: সিঙ্গুরে কৃষকদের নিয়ে জমি আন্দোলন রাজ্যের ক্ষমতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছিল ৷ রাজ্যের আরেক প্রান্ত বীরভূমের বোলপুরেও কৃষকদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জমি আন্দোলনে সামিল হয় ৷ বাম আমলে অধিগৃহীত জমিতে শিল্প না-হওয়ায় আন্দোলনে নামে তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূল ৷ তবে তারাই যখন ক্ষমতায় এল, সেই জমিতে তখন শিল্প না-হয়ে গড়ে উঠল আবাসন ৷ ফলে বেঁকে বসেন কৃষকরা ৷ তাঁদের দাবিতে তখন আর তৃণমূলের সরকার 'আমল না-দেওয়ায়' হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন জমিদাতা কৃষকরা ৷ অবশেষে 2 দশক পর তাঁদের আশার আলো দেখিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
বোলপুরের শিবপুর মৌজায় জমিদাতা চাষিদের ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে হবে মন্ত্রিসভাকে ৷ এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । চার সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত শীর্ষ আদালতে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ জমিদাতা চাষিদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে, তা আদালতে একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ তাই অবশেষে 24 বছর পর ন্যায় বিচারের আশায় বুক বাঁধছেন আন্দোলনকারী চাষিরা ৷ তাঁদের স্পষ্ট দাবি, শিল্প হলে জমি দেব ৷ আর শিল্প যদি না-হয়, তবে জমি ফেরত চাই ৷ নয়তো বর্তমান বাজার দরে তার ন্যায্য দাম ও পরিবারপিছু সরকারি চাকরি দিতে হবে ৷
বাম আমলে শিল্পের নামে জমি অধিগ্রহণ
উল্লেখ্য, 2001 সালে বাম আমলে বোলপুরের শিবপুর মৌজায় শিল্পের নামে প্রায় 300 একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল । কিন্তু, শিল্প না-হওয়ায় সেই সময় আন্দোলনে নেমেছিল বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস । পরবর্তীকালে রাজ্যে পালাবদলের পর, এই জমিতে কেমিক্যাল হাব তৈরির কথা বলেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় । পরে এই সিদ্ধান্ত বদল করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জমিতে গীতবিতান আবাসন প্রকল্প তৈরির কথা ঘোষণা করেন । এরপরে জমিদাতা কৃষকদের একাংশ জমি দিতে অরাজি হন । 'শিল্প হলে জমি দেব, নইলে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে', এই দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে নামেন ।
শিল্প না-হওয়ায় জমি ফেরতের দাবিতে আন্দোলন
জমি ফেরত চেয়ে বোলপুরের মহকুমাশাসক, বীরভূমের জেলাশাসক, এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দেন অনিচ্ছুক জমিদাতা কৃষকেরা । কিন্তু, তাঁদের এই দাবিকে কার্যত অগ্রাহ্য করে প্রশাসন আবাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেয় বলে অভিযোগ । এরপরই সরকারি কাজ বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন কৃষকেরা । পুলিশ দিয়ে কৃষকদের সেই আন্দোলনকে আটকে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ।
আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি অনুব্রতর
অভিযোগ, জমি অধিগ্রহণের সময় এই মৌজায় দো-ফসলা জমি বিঘা প্রতি 67 হাজার টাকায় কেনার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে বিঘা প্রতি মাত্র 48 হাজার টাকা দিয়ে জমি কিনেছিল রাজ্য সরকার । অনেকে নাকি সেই টাকাটুকুও পাননি ৷ এরই প্রতিবাদে জমি আন্দোলন এতটাই জোরদার আকার নিয়েছিল যে, তখন মাঠে নামতে হয় অনুব্রত মণ্ডলকে ৷ এলাকায় গিয়ে ডিএসপিকে ঘড়ি দেখিয়ে সময় বেঁধে দিয়ে, আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অনুব্রত ৷ যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আশার আলো
এরপরেই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন জমিদাতা চাষিরা ৷ তাঁরা জানান, হাইকোর্টের রায়ে সুবিচার না-পেয়ে 2024 সালের 9 মে সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করেন ৷ সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে রাজ্য সরকার কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে, জমিদাতা চাষিদের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যায় হয়েছে ৷ দু'পক্ষের সওয়াল শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের মন্ত্রিসভাকে চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে । এই সময়ের মধ্যে মন্ত্রিসভাকে জানাতে হবে যে, শিবপুরের জমিদাতা কৃষকদের জন্য কী ভেবেছে রাজ্য সরকার ৷ সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে প্রায় দু'দশক পর আশায় বুক বাঁধছেন চাষিরা ৷
বিচার ব্যবস্থায় পূর্ণ আস্থা কৃষকদের
অনিচ্ছুক জমিদাতা চাষিদের মধ্যে হাসিবুদ্দিন খান ও শেখ সেলিম বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের উপর, বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে ৷ আমাদের সঙ্গে অন্যায় করেছে সরকার ৷ শিল্পের নামে জমি দিয়েছিল ৷ শিল্প না-করে ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়েছে ৷ আমাদের দাবি, শিল্প হলে জমি দেব, শিল্প না-হলে এখনকার যা বাজার দর সেইমতো আমাদের মূল্য দেওয়া হোক ৷ আর প্রত্যেক চাষির বাড়ি থেকে একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হোক ৷ পুলিশ দিয়ে আমাদের ঘরছাড়া করেছিল ৷ মিথ্যা কেস দিয়েছিল । কিছু ভুলিনি ।"
প্রায় একই কথা বলেন অনিচ্ছুক জমিদাতা চাষি রাধাশ্যাম ব্যাপারী ও ইসরাইল মণ্ডল । তাঁরা বলেন, "শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমাদের আন্দোলন থামবে না ৷ সুপ্রিম কোর্টে উপর পুরোপুরি ভরসা আছে ৷ আমাদের জিত হবেই হবেই হবেই ৷ বাম আমলে শিল্প করব বলে জমি নিয়েছিল ৷ সেই সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় এসে বলেছিল তৃণমূলের ছাতার তলায় এসে আন্দোলন করতে ৷ কিন্তু, তৃণমূলের মারমুখী সরকার ক্ষমতায় এসে আমাদের আন্দোলন বন্ধ করে দেয় ৷ আমাদের কবর খুঁড়ে দিয়েছে ৷ আমাদের চাষ করতে দেয়নি ৷ শিল্প না-করে আবাসন করে রেখে দিয়েছে ৷ তবে আইনের প্রতি আস্থা আছে, সেই আশাতেই আছি ।"
তবে বর্তমানে শিল্পের নামে অধিগৃহীত জমিতে গীতবিতান আবাসন প্রকল্প ও বিশ্ব ক্ষুদ্র কুটির বাজার হয়েছে । চারিদিকে কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে আছে ৷ ঘাস গজিয়ে উঠেছে । সেই অর্থে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে । এক কথায় ধুঁকছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রকল্পটি ।