কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 28 অগস্ট: সাত দিনের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে 'চিহ্নিত অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ এছাড়া আদালত সাফ জানিয়েছে, আগামী 7 সেপ্টেম্বর এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষার দিন পাল্টানো হবে না ৷ নির্ধারিত দিনেই এসএসসি-র 2016 সালের প্যানেলের পরীক্ষা হবে ৷
শীর্ষ আদালতের পরীক্ষার দিন না-বদলানোর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা ৷ কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সেই তালিকা প্রকাশ করার বদলে শিক্ষা দফতরের কাছে তালিকা পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন ৷
এসএসসি অভিযানের ডাক
যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস আগামী 1 সেপ্টেম্বর এসএসসি ভবন অভিযান হবে বলে জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "শিক্ষাকর্মীদের ভয়াবহ অবস্থা ৷ আমরা আগামী 1 সেপ্টেম্বর এসএসসি অভিযানের ডাক দিয়েছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে আমরা আলোচনা করতে চাই ৷ পরীক্ষা তিন মাস পিছিয়ে দিতে হবে ৷"
পরীক্ষার দিন বদলের দাবি কেন ?
সুমনের বক্তব্য, "এই পরীক্ষা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৷ এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার নিজে হলফনামা দিয়ে বলেছেন, 15 হাজার 800 জন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ৷ এদিকে সুপ্রিম কোর্ট আজ আগামী সাত দিনের মধ্যে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে ৷ আমরা দশ বছর পর কেন পরীক্ষা দেব ? তাই এসএসসি অভিযানের ডাক দিয়েছি ৷"
এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করে, রাজ্য কেন এখনও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেনি ? এরপর স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও রাজ্যকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চিহ্নিত অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয় আদালত ৷
যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন
এদিকে গত 3 এপ্রিল দেশের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ রায়ে স্পষ্ট জানায়, 2016 সালের এসএসসি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গ্রুপ-সি ও ডি নিয়োগে পুরো প্রক্রিয়াটি কলঙ্কিত ৷ ব্যাপক কারচুপি হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যের সরকারি এবং সরকার-অনুমোদিত স্কুলগুলির 25,752 জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়ে যায় ৷
হঠাৎ এই রায়ের ফলে মুখ থুবড়ে পড়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ৷ দিশেহারা হয়ে পড়েন চাকরি হারানো শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং খারাপ অবস্থা হয় স্কুলগুলির ৷ তখন 8 এপ্রিল রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় এসএসসি ৷ সেই আবেদনের শুনানিতে 17 এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ফের রায় দেয়, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চিহ্নিত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে যেতে পারবেন ৷ অর্থাৎ চলতি শিক্ষাবর্ষে তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন ৷ পাশাপাশি রাজ্য ও এসএসসি-কে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় ৷
এরপর যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা অযোগ্য ও যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের জন্য আন্দোলনে নামেন ৷ বিকাশ ভবনের সামনে ধর্না-অবস্থানে বসেন তাঁরা ৷ এই পরিস্থিতিতে শুধু যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের তালিকা স্কুল শিক্ষা দফতরকে পাঠায় এসএসসি ৷ সেখান থেকে পৌঁছে যায় জেলা স্কুল পরিদর্শকদের হাতে এবং স্কুলগুলিতে ৷ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই তালিকা কোনওভাবেই সর্বসমক্ষে আসবে না ৷
শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "আইনজীবীর পরামর্শে তালিকা প্রকাশে নিষেধ রয়েছে ৷ তাই কোনও তালিকা প্রকাশ করা হবে না এখন । না-হলে আদালত অবমাননা হতে পারে ৷" সূত্রের খবর, স্কুল সার্ভিস কমিশন যোগ্য শিক্ষকদের নামের যে তালিকা সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছিল, সেই তালিকা বিকাশ ভবনে পাঠিয়েছিল ৷
কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী শীর্ষ আদালতে এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষার দিন পরিবর্তনের আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কারণ এর আগে আদালতের নির্দেশেই 2016 সালের বেশ কয়েকজন যোগ্য প্রার্থী (45%-50% যাঁদের নম্বর) নতুন করে আবেদনের সুযোগ পেয়েছেন ৷ তাঁদের জন্য আবেদন করার সময় 10 দিন বাড়ানো হয় ৷ এই অবস্থায় পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করার আবেদন জানিয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় ৷ কিন্তু আদালতের বক্তব্য, পরীক্ষা যাতে সুস্থিরভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ের উপর নজর রাখছে স্বয়ং শীর্ষ আদালত ৷ তাই পরীক্ষা হবে নির্দিষ্ট দিনে ৷