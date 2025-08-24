কুমারগঞ্জ (দক্ষিণ দিনাজপুর), 24 অগস্ট: ভারত ও বাংলাদেশ, দুই দেশের ভোটার কার্ড একই ব্যক্তির নামে ! কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ওই ব্যক্তির দু'দেশের পরিচয় পত্রের ছবি পোস্ট করে প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে একজন মানুষের কাছে দুই দেশের ভোটার কার্ড থাকতে পারে ?
বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী মহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ বিধানসভার 101 নম্বর বুথের ভোটার রাজ্জাক সরকার কি একই ব্যক্তি ? ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । সুকান্ত মজুমদার এই ঘটনায় এসআইআর জরুরি বলে ফের একবার সওয়াল করেছেন ৷ সরাসরি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকেই এই কারণে দায়ীও করেছেন তিনি ।
ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে ধন্দ
জানা গিয়েছে, দুই দেশের ভোটার কার্ড ধারী ওই ব্যক্তির নাম রাজ্জাক সরকার । বছর 45-এর এই ব্যক্তি পেশায় একজন কৃষক । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা তিনি ৷ ভারতীয় ভূখণ্ডে তাঁর বাড়ি হলেও কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে বিয়ে করেন । রাজ্জাকের বাবা আকতাব সরকার স্থানীয় সমজিয়া পঞ্চায়েতে একাধিকবার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন । ভারতের পরিচয়পত্রে তাঁর নাম রয়েছে রাজ্জাক সরকার । অথচ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিচয়পত্রে তার নাম মহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে । কীভাবে একই ব্যক্তি দুটি দেশের বৈধ পরিচয়পত্র পেতে পারেন, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে ।
কী বলছে অভিযুক্তের পরিবার
ইতিমধ্যেই কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে । যদিও এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে আসতে চায়নি অভিযুক্ত রাজ্জাক সরকার । তবে তার দাদা হামিদ সরকারের দাবি, তারা ভারতীয় । বাংলাদেশে কীভাবে নাম উঠেছে সেটা তারা জানে না । ভাই বাংলাদেশের মেয়েকে বিয়ে করলেও তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন ভারতে চলে এসেছে বলেও জানান তিনি । এছাড়াও রাজ্জাকের দাদা জানান, তারা সীমান্তে বসবাস করেন। এখানে প্রচুর মুসলিম, খ্রিস্টান, আদিবাসী আছেন, যারা বাংলাদেশ থেকে এপারে এসে বসবাস করছেন । তাদের অনেকের নাম এদেশেও আছে আবার ওই দেশেও রয়ে গিয়েছে ।
বিজেপির স্থানীয় নেতার বক্তব্য
এই ঘটনায় বিজেপির কুমারগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি কমল কুমার রায় বলেন, "রাজ্জাক সরকারের দুই দেশেই নাম রয়েছে এই কারণেই আমরা এসআইআর চাইছি । তাকে প্রমাণ দিতে হবে সে এদেশের নাগরিক । এমনকি শুধু রাজ্জাক নয়, এরকম এই এলাকায় একাধিক মানুষ রয়েছে যাদের দুই দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে । এই জন্য এসআইআর অবশ্যই করতে হবে ।"
তৃণমূলের বক্তব্য
অন্যদিকে, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কুমারগঞ্জ ব্লক সভাপতি রাজু সিংহ রায় বলেন, "যে রাজ্জাকের কথা বারবার উঠে আসছে সে ভারতীয় ৷ তার বাবা বাম আমলে এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার ছিলেন । উনি বাংলাদেশি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন সেই সময় হয়ত তার বাংলাদেশের কার্ড ছিল । কিন্তু বর্তমানে তার সে দেশের কার্ড নেই ৷ ভারতের ভোটার কার্ড রয়েছে । বিজেপি এসআইআর নিয়ে সারা ভারতবর্ষেই একটা নোংরামো করছে আমাদের এলাকায় 2002-এর পর হিন্দুরাই এসেছে মুসলিমরা বা রোহিঙ্গারা সেভাবে আসেনি । সুকান্তবাবু ইচ্ছাকৃত মুসলিমদের বদনাম করতে এটা করছেন ।"