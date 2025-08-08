বোলপুর, 8 অগস্ট: "আমরা উর্দু-আরবি মুক্ত বাংলা ভাষা চাই", কবি প্রয়াণ দিবসে শুক্রবার বিশ্বভারতীতে এসে বাংলা ও বাঙালি নিয়ে সরব হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । এদিন তিনি আরও বলেন, "সারা দেশে এসআইআর হবে ।"
এছাড়া, ভিন রাজ্যে বাঙালি আক্রন্ত প্রসঙ্গে 'চালে দুই একটি কাঁকর চলে আসতে পারে', এইভাবেই ব্যাখ্যা দিলেন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার । বাইশে শ্রাবণ সকাল থেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে কবি প্রয়াণ দিবস পালন করছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । সকালে বৈতালিক, উপাসনা গৃহে ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করা হয় ৷
কবি প্রয়াণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিশ্বভারতীতে আসেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত-সহ বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সরব তৃণমূল-কংগ্রেস । রবিভূমে পা দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এটা রাজনৈতিক আক্রমণ করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ যারা ভারতবর্ষের নাগরিক, সে যে ধর্মের বা বর্ণের হোক না কেন তাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই । তাদের পাশে বিজেপি আছে । হরিয়ানাতে আমাদের বিধায়ক কয়েক হাজার বাঙালিকে নিয়ে বিশাল সমাবেশ করেছেন । তাই এটা একটা অপপ্রচার । ভয় পাইয়ে দেওয়ার একটা বাতাবরণ চলছে ।
"বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, "যেমন ধরুন ভাত রান্নার সময় চালে দু-একটা কাঁকর চলে আসে, তেমনি বাংলাদেশী বাঙালিদের আলাদা করতে গিয়ে দু-একজন ভারতীয় বাঙালির নাম চলে আসতে পারে । তাদেরকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের ।"
এসআইআর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এসআইআর একটা রেগুলার প্রসেস । এর আগেও হয়েছে । তখন তো বিজেপি সরকার ছিল না । আবারও পুরো দেশে এসআইআর হবে । রাহুল গান্ধি-সহ অন্যান্য যেসব বিরোধী শক্তিগুলি আছে তারা চায় ভোটার লিস্টে যেসব বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নাম ঢুকে গিয়েছে সেগুলো যেন বাদ না যায় । ভারতবর্ষের ডেমোগ্রাফিকে যেন পরিবর্তন করা হয় ।"
দিল্লি পুলিশের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন "বাংলা কোনও ভাষাই নয় ।" এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "তাঁর পোস্টের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে । এমনিতেই বাংলাকে ইংরেজিতে লেখার সময় আমরা বেঙ্গলি লিখি । যদিও বাংলা নিয়ে কোনও বিতর্ক না হওয়াই ভালো । বাংলা ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দ্বারা কথিত ভাষা । বাংলা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের ভাষা । এই ভাষার শুদ্ধতা যাতে থাকে তার জন্য বাঙালি ও বিজেপি লড়ছে ৷ আমরা উর্দু ও আরবি মুক্ত বাংলা ভাষা চাই । আমরা মাকে মা আর জলকে জলই বলতে চাই ।"
এদিন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে কবি প্রয়াণ দিবসে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে যোগদান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ । পরে লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের পরিবেশিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখেন মন্ত্রী ।