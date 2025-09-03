কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: এজেন্ট এবং রাজনৈতিক নেতা-ব্যক্তিদের মাঝে সেতুর মতো কাজ করতেন কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানি লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের সিওও হিসাবে কাজ করতেন ৷ সেই সূত্রে বিভিন্ন এজেন্টদের থেকে টাকা সংগ্রহ করে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে, তা পৌঁছে দিতেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ৷ তাঁর জামিন মামলায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই জানালেন সিবিআইয়ের আইনজীবী ৷
সিবিআইয়ের তরফে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী এদিন আদালতে বলেন, "সমগ্র দুর্নীতিতে এই ব্যক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কিছু নির্দোষ চাকরিপ্রার্থী এই ব্যক্তির জন্য চাকরি পাননি ৷ এই ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের থেকে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা সংগ্রহ করেছেন ৷ এই ব্যক্তির অধীনে আরও এজেন্টরা ছিল ৷ যাঁরা এই ব্যক্তিকে বাড়িতে এসে টাকা দিয়ে যেতেন ৷ নিয়োগ দুর্নীতির মাথায় পৌঁছতে অন্যতম লিংকম্যান এই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ৷ তদন্তে সেই অংশ এখন খতিয়ে দেখছে সিবিআই ৷ সেই জন্য তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা উচিত নয় ৷"
আগামী 8 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, সোমবার এই মামলায় ফের সিবিআই তাদের আরও বক্তব্য পেশ করবে আদালতে ৷ এদিন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকুর জামিনের আবেদনের বিরোধিতায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও তোলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী ৷
কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, "পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং ক্ষমতাশালী বৃত্তের সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জুড়ে ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ৷ এই ক্ষমতাশালী বৃত্তই নিয়োগ দুর্নীতির জাল বুনেছে ৷ এই জালেই ভুয়ো চাকরির সুপারিশপত্র ও নিয়োগপত্র তৈরি করা হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে ৷ সেখানে একেবারে টাকার অংকের পরিমাণ উল্লেখ করে, কোন নেতানেত্রীকে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র কত টাকা দিয়েছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যদিও, কালীঘাটের কাকু ইডি-র মামলায় আগেই বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন ৷
পাশাপাশি বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে, বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করাচ্ছেন ৷ তবে, তিনি বাড়িতে সবসময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে রয়েছেন ৷ পাশাপাশি, সিবিআইয়ের নজর এড়িয়ে যাতে তিনি কোথাও না-যেতে পারেন, তাও দেখা হচ্ছে ৷