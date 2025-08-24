ঠাকুরনগর, 24 অগস্ট: ঠাকুরবাড়ি দুই পরিবার মমতা ঠাকুর ও শান্তনু ঠাকুরের পরিবারিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। এবার নতুন করে আরও একটি ফাটল দেখা দিল মতুয়া ঠাকুরবাড়ির অন্দরে। বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এবং তাঁর দাদা বিজেপির বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। এর মাঝে তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুরের কাছাকাছি দেখা গেল সুব্রত ঠাকুরকে, যাকে ঘিরে জোর জল্পনা! মতুয়াবাড়িতে কি তাহলে নতুন সমীকরণ? শান্তনুর দাবি, সুব্রত ঠাকুর তৃণমূলের পথে পা বাড়িয়েছে। শুধু মাত্র পতাকা ধরতে বাকি!
তবে সেই দাবি খারিজ করেছেন সুব্রত ঠাকুর ও মমতা ঠাকুর। বিজেপির জেলা সভাপতি প্রবর্তন নিয়ে আগেই শান্তনু ঠাকুর এবং সুব্রত ঠাকুরের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। ঠাকুর বাড়ির অন্দরে কান পাতলে এই সব কথা শোনা যেত। এসআইআর আবহে ঠাকুরবাড়ি থেকে মতুয়া কার্ড এবং ধর্মীয় সংশয়পত্র দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের সেই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল।
ঠাকুরবাড়ি সূত্রে খবর, মাস দেড়েক ধরে ঠাকুরবাড়ি থেকে মতুয়া কার্ড এবং সিএএ-এর জন্য ধর্মীয় শংসাপত্র দিচ্ছিলেন শান্তনু ঠাকুর। সম্প্রতি সুব্রত ঠাকুরও সেই কার্ড দিতে শুরু করেন। কার্ড দেওয়ার জন্য দুই ভাইয়ের টেবিল বসানো নিয়ে চাপানউতোর চলছিল। শনিবার শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির নাট মন্দিরে ক্যাম্প বসিয়ে মতুয়া কার্ড ও ধর্মীয় সার্টিফিকেট বিতরণ করা হলে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন সুব্রত ঠাকুর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন দুজন।
এই পরিস্থিতিতে দুই ভাইয়ের সংঘাত মেটাতে শান্তনু ও সুব্রত ঠাকুরের মা ছবিরানী ঠাকুর মমতা ঠাকুরের দ্বারস্থ হন। নাট মন্দিরে সুব্রত ঠাকুর ও মমতা ঠাকুরকে একসঙ্গে বসে কথা বলতে দেখা যায়। ছবিরানী ঠাকুর বলেন, "শান্তনু ও সুব্রত দু'জনেই আমার সন্তান। তাদের দুজনের সমান অধিকার রয়েছে বাড়িতে। কিন্তু সুব্রতকে বঞ্চিত করছে শান্তনু, ও একচ্ছত্র আধিপত্য খাটাতে চাইছে। দুইভাই নাট মন্দিরে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ায় আমি কোনও উপায় না পেয়ে আমার বড়ো জা মমতা ঠাকুরের কাছে ছুটে যাই। আমি কোনও রাজনীতি করি না, এটা পারিবারিক বিষয়।"
শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্য, "পারিবারিক সমস্যা হলে ঘরে বসে আলোচনা করা যেতে পারত। তৃণমূল নেত্রী মমতা ঠাকুরের সঙ্গে সুব্রত ঠাকুর বসে যে বার্তা দিল, তা বিজেপি জন্য ভালো নয়।” শান্তনুর দাবি, তিনি মন্ত্রী বলে জ্বলে সুব্রত ঠাকুর। তিনি বলেন, "ওর মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। বিজেপি ওকে টিকিট দিলে ভোটে জিতে তৃণমূলের গিয়ে মন্ত্রী হবে। ও তৃণমূল চলে গিয়েছে এখন শুধু ঝাণ্ডা ধরতে বাকি। সেই কারনে সুব্রত মা'কে মোটিভেট করে মা'কে সামনে রেখে এসব করছে।”
মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে সুব্রত ঠাকুর বলেন, "রাজনীতির উপরে পরিবার, মতুয়ারা। আমি আমার জেঠিমা এবং বোনের কাছে গিয়েছিলাম কী করলে মতুয়াদের ভালো হবে, সেই বিষয়ে কথা বলতে। এটা শুধুই পারিবারিক ব্যাপার। এর সঙ্গে কোনও রাজনীতির সম্পর্ক নেই। শান্তনু ঠাকুর ও ওর কয়েকটা দালাল ঠাকুরবাড়িতে একাধিপত্ত চালাচ্ছে। মতুয়া মহাসংঘের পদে থাকলেও আমাকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মতুয়া মহাসংঘের অধিকার নিয়ে আমাদের লড়াই।”
মমতা ঠাকুর দুই ভাইয়ের সংঘাত ও ছবি রানী ঠাকুরের তার দ্বারস্থ হওয়া নিয়ে বলেছেন, "শান্তনুর জন্মই মিথ্যা নিয়ে। আমার ছোটো জা আমার কাছে দুই ভাইয়ের অধিকার নিয়ে কথা বলতে এসেছিল। এই বাড়িতে দুই ভাইয়ের সমান অধিকার রয়েছে। শান্তনু একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। আমি বাড়ির বড়ো বৌমা হয়ে সেই দ্বন্দ্ব মেটাতে সেখানে গিয়েছি।"