ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠল থ্রেট কালচারের অভিযোগও। যদিও পড়ুয়াদের সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ।
Published : September 8, 2025 at 4:41 PM IST
মালদা, 8 সেপ্টেম্বর: ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ সোমবার সকাল থেকে পড়ুয়ারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে ৷ ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি পড়ুয়া, শিক্ষকদেরও । এই ঘটনায় সামনে এসেছে থ্রেট কালচার প্রসঙ্গও । যদিও থ্রেট কালচারের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ আন্দোলনকারী ছাত্র মুলতান আহমেদ বলেন, “ভর্তি ফি বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে আমাদের এই আন্দোলন ৷ 2023-24 শিক্ষাবর্ষে কলা বিভাগে ভর্তি ফি ছিল 2300 টাকা ৷ বিজ্ঞান বিভাগে ফি ছিল 3720 টাকা ৷ বর্তমানে সেটা বাড়িয়ে কলা বিভাগের জন্য 4820 টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য 6820 টাকা করা হয়েছে ৷ এই অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি নিয়ে মাসদুয়েক আগে আমরা রেজিস্ট্রারকে বলেছিলাম। উনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে ফি কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না-করেই গত দু'দিন আগে হঠাৎ করে ফি বৃদ্ধির নোটিশ জারি করা হয়। এর প্রতিবাদে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে আন্দোলন করছি ।"
ছাত্রদের আরও অভিযোগ, তাঁরা আন্দোলন করায় রীতিমতো তাঁদের ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে । তবে তাঁরা এও জানিয়ে দিয়েছে, তাঁদের দাবি পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে । আন্দোলনকারী ছাত্রী বৈশালি কুণ্ডু বলেন, "ভর্তি ফি কমানোর দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে ৷ আমাদের ভর্তি ফি এক ধাক্কায় 100 শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়েছে ৷ আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এই ফি অনেকটাই বেশি ৷ এনিয়ে আমরা জুন মাসেই রেজিস্ট্রারের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। উনি প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে এবিষয়ে বৈঠক করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই মিটিং করা হয়নি। সপ্তাহখানেক আগে কর্তৃপক্ষ ভর্তির তারিখ, ফি বৃদ্ধি-সহ পরীক্ষার তারিখ দিয়ে দেয়। রেজিস্ট্রার কীভাবে আমাদের সঙ্গে এমন করতে পারেন ? যদি আমাদের দাবি মানা হবে না, তবে কেন আড়াই মাস সময় পিছনো হল ? যতদিন না আমাদের দাবি মেনে ফি কমানো হবে, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে। আন্দোলন বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষের তরফে একজন ডিন আমাকে প্রথমে প্রলোভন দেন। পরে পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে আন্দোলন থামাতে বলেন ৷"
এই প্রসঙ্গে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন তথা বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সাধন কুমার সাহা জানান, "ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে ৷ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হাজারের বেশি। 50-60 জন ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। কমিটিতে আলোচনা করেই, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনা করেই ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্তের কথা বিকাশ ভবনে জানানো হয়েছে। পড়ুয়ারা ফি কমানোর দাবিতে আন্দোলন করছেন। অনেকেই দুস্থ পড়ুয়া রয়েছেন, ফি বৃদ্ধির কারণে তাঁদের সমস্যা হতে পারে। সেদিক দিয়ে পড়ুয়াদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করা যেতে পারে। তবে পড়ুয়াদের কোনওরকম হুমকি দেওয়া হয়নি। এখানে কোনওরকম থ্রেট কালচার নেই।"
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণের পর অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে ৷ টানা 12 দিন উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস ৷ কিন্তু আগামী 22 সেপ্টেম্বর তাঁর রেজিস্ট্রার পদের সময়সীমাও শেষ হয়ে যাচ্ছে ৷ এর মাঝে ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাথাব্যাথার কারণ ৷