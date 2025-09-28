পুজোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা-ওষুধের ব্যবস্থা করছে স্টুডেন্টস হেলথ হোম
পঞ্চমীর দিন এই পরিষেবা শুরু হয়েছে৷ আগামী 6 অক্টোবর পর্যন্ত এই পরিষেবা দেওয়া হবে৷
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ। ঠিক যেন 'পুজো অফার'। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ তা বলতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, সংগঠনের ঐতিহ্য মেনে, নিজ সামর্থ্য মতো সাধারণ গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রথা, যা গত কয়েক দশক ধরে করে আসছে মৌললির স্টুডেন্টস হেলথ হোম।
27 সেপ্টেম্বর (শনিবার) থেকে আগামী 6 অক্টোবর পর্যন্ত টানা সকাল 10টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত বহির্বিভাগে নিখরচায় সাধারণ চিকিৎসা ও সাধ্যমতো ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে নিখরচায় ইসিজিও করা হবে এবং বিশেষজ্ঞ কাছ থেকে চিকিৎসকের মুখোমুখি ও টেলি-পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ থাকছে।
কারণ কী? স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ড. পবিত্র গোস্বামী বলেন, "গত 22 সেপ্টেম্বর, 2025 রাতে প্রবল বৃষ্টির পর বহুবিধ কারণে কলকাতা শহরের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত। ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই প্রাথমিক ধাক্কায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হন। রুটিরুজির তাড়নায় ঘর ছেড়ে বেরোতে বাধ্য হয়ে বেশ কয়েকজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারান। অবস্থাপন্ন মানুষের পক্ষে এই আঘাত হয়তো সামলানো সম্ভব! কিন্তু নিম্নবিত্ত মানুষ অসহায় বোধ করছেন। এই প্রেক্ষাপটে স্টুডেন্টস হেলথ হোম তার ঐতিহ্য মেনে, নিজ সামর্থ্য মতো কলকাতাবাসীর পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’’
তবে, অষ্টমী ও দশমী (আগামী মঙ্গল-বুধবার), এই দুই দিন পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। কারণ, বহু চিকিৎসক ওই দু’দিন ছুটিতে থাকবেন। যদিও বাকি দিনগুলোতে বিভিন্ন সময়ে কমিউনিটি মেডিসিনের ডাক্তর শতাব্দী মিত্র, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণেন্দু রায়, চাইল্ড ও এনটি বিভাগের ডাক্তার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অ্যানেস্থেসিওলজি বিভাগের চিকিৎসক হিমালয়া দত্ত, ড. বিধান মহন্তী, ড. সঞ্জীব মিত্র, ড. ইন্দ্রানী দাস-সহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞরা রোগী দেখবেন।
ড. গোস্বামী বলেন, ‘‘এই সমস্ত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা নিজের ইচ্ছায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে উৎসবের দিনগুলোতে বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে এগিয়ে এসেছেন। হেল্থ হোমের সিদ্ধান্তে নিজেরা নিজেদের মতো করে সময় ভাগ করে নিয়ে নিজের মতো করে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। কারণ, প্রায় প্রতি শারদোৎসবের সময়ে বিভিন্ন হাসপাতালে
চিকিৎসা পরিসেবা পেতে সমস্যা হয়৷ তখন আশা করি হোমের এই প্রয়াস আর্ত মানুষের উপকারে আসবে এবং প্রয়োজনে তাঁরা এই সুযোগ নেবেন৷’’