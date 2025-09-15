ন্যূনতম খরচে গর্ভবতীদের ডেলিভারি ! চলতি বছরে পরিষেবা শুরুর পরিকল্পনা স্টুডেন্ট হেলথ হোমের
মাত্র 30 টাকায় আইসিইউ বেড, ওষুধ-চিকিৎসার পাশাপাশি এবার গর্ভবতী মহিলাদের জন্য পরিষেবা শুরু করতে চলেছে স্টুডেন্ট হেলথ হোম ৷
Published : September 15, 2025 at 7:53 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: কম খরচে পড়ুয়াদের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি এবার গর্ভবতীদের জন্য পদক্ষেপ করল স্টুডেন্ট হেলথ হোম । জরুরি পরিষেবার দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে গর্ভবতী মায়েদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা শুরু করতে চলেছে হেলথ হোম । চলতি বছরের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে আশাবাদী স্টুডেন্ট হেলথ হোমের পদাধিকারীরা ।
সন্তান প্রসব বা ডেলিভারি করাতে গেলে যেকোনও বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স বা সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হয় ৷ সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়েছে গিয়েছে স্টুডেন্ট হেলথ হোম । আইসিইউ পরিষেবার চালু করার পর গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শুরু হলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন স্টুডেন্ট হেলথ হোম কর্তৃপক্ষ।
এই প্রসঙ্গে স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক তথা চিকিৎসক পবিত্র গোস্বামী বলেন, "চাইলে যেকোনও হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোম গর্ভবতী মহিলাদের ডেলিভারি বা সন্তান প্রসব করাতে পারে না ৷ তার জন্য বেশ কিছু অনুমতি বা পরিকাঠামো দরকার হয় । আমাদের কাছে পরিকাঠামো রয়েছে। এবার দরকার অনুমতির । প্রথম থেকেই পিএনডিবি-এর ব্যবস্থা ছিল ।"
চিকিৎসক আরও বলেন, "ইতিমধ্যে আমরা সরকারি পোর্টাল এআইসিইউ-এ এই পরিষেবা শুরুর বিষয়টি আপডেট করেছি । রাজ্য সরকারের বার্থ পোর্টালে ডেলিভারি বা সন্তান প্রসবের জন্য যে আপডেশনের প্রয়োজন হয়, তা আমরা খুব শীঘ্রই করব । ইতিমধ্যে কয়েকটি ধাপ সম্পূর্ণ হয়েছে । আশা করছি, কয়েক মাসের মধ্যেই পরিষেবা আমরা দিতে পারব ।"
স্টুডেন্ট হেলথ হোম মূলত স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য । এই হেলথ হোমের সদস্যরা খুব সামান্য খরচে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পেয়ে থাকেন । করোনা অতিমারির আগে এই হাসপাতালে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পেতেন না । কিন্তু, পড়ুয়া সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্য বন্ধ হওয়ার কারণে হাসপাতালকে টিকিয়ে রাখতে সাধারণের জন্য পরিষেবা শুরু করে হেলথ হোম । ধাপে ধাপে আইসিইউ পরিষেবা চালু করা হয় । এসি বেডেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে । এখানে চিকিৎসকদের কোনও অপ্রতুলতা নেই । রাজ্যের বিভিন্ন বড় হাসপাতালের চিকিৎসকরা এখানে বিনা পারিশ্রমিকে পরিষেবা দেন । রোগীরা নামমাত্র কিছু সম্মানী চিকিৎসকের হাতে তুলে দেন ৷
এই বিষয়ে ডঃ গোস্বামী বলেন, "আর্থিক সমস্যা থাকলেও চিকিৎসকের কোনও অভাব আমাদের নেই ৷ সার্জেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন কঠিন রোগের নামী এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । কিন্তু স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়া কিংবা সরকারি সাহায্য বন্ধ হওয়ার কারণে আমরা কিছুটা সমস্যায় পড়েছি । তবে, সেগুলো যেকোনও প্রকারে কাটিয়ে ওঠা যাবে ৷ সাধারণ এবং নিম্নবিত্ত মানুষদের কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । সেই চেষ্টা জারি থাকবে ।"
শিয়ালদার মৌলালি মোড়ে যুবকেন্দ্রের পাশেই রয়েছে স্টুডেন্টস হেলথ হোম । এই হাসপাতালে স্বল্প খরচে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন ছাত্রছাত্রী, পড়ুয়ারা ছাড়া সাধারণ মানুষও । তারাও আইসিইউ বেড, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ওষুধ, চিকিৎসক খরচ মিলিয়ে মোটামুটি 5000 টাকার মধ্যেই চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন।