কলকাতা, 11 অগস্ট: মিলছে না সরকারি সাহায্য ৷ তৈরি হয়েছে আর্থিক সংকট ৷ তা সত্ত্বেও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে বিনামূল্যে 100 জন ছাত্রছাত্রীকে অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্টুডেন্ট হেলথ হোম ৷ সোমবার বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. পবিত্র গোস্বামী ৷
তিনি বলেন, রাজ্যে পালাবদলের (বাম জমানা শেষ হওয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার তৈরি হওয়া) পর সরকারি সাহায্য মিলছে না । 2011 সাল থেকে সরকার আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে । কারণ, আমাদের আর্থিক খরচের তদন্ত করা হবে বলে জানানো হয় । কিন্তু, আমরা ধারাবাহিক ভাবে সরকারকে আমাদের খরচের হিসেবে পাঠাই । কিন্তু, তদন্ত কমিশনের কোনও রিপোর্ট আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না । কী কারণে রাজ্য সরকারের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ, আমরা জানি না ।’’
ড. গোস্বামী আরও বলেন, ‘‘আমরা রাজনৈতিক রং দেখে পরিষেবা দিই না । সমস্ত ধর্মের, রাজনীতির মানুষ এখানে পরিষেবা নিতে আসেন । একটা সময় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ও এই হেলথ হোমের সদস্য ছিলেন । কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক পদাধিকারী জেলায় জেলায় আমাদের কাজে সুবিধা করে দেন । সুব্রত মুখোপাধ্যায় মেয়র থাকাকালীন আমাদের ট্যাক্স কমিয়ে দেন । কারণ, মানুষের আর্থিক সহায়তায় আমাদের প্রতিষ্ঠান চলে ।’’
স্টুডেন্ট হেলথ হোমের তরফে জানা গিয়েছে, সারা বছর নানা জনপরিষেবা মূলক কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য করেন সদস্যরাই ৷ এছাড়াও আরও অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ৷ তার পরও খরচের ঘাটতি থেকে যায় ৷ আগে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যেত সরকারি সাহায্যে ৷ এখন সেটাও বন্ধ ৷ তাই আর্থিক সংকট নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে ৷ তা সত্ত্বেও এবার তারা 100 জন ছাত্রছাত্রীর বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করানোর ব্যবস্থা করবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ৷
এছাড়া কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আরও একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ৷ সেই তালিকায় রয়েছে, হোমের প্রতিষ্ঠা দিবসে 100 ইউনিট রক্তদান, রাজ্যজুড়ে 100টি স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির, বর্ষব্যাপী 100টি রক্তদান শিবির, রাজ্যজোড়া সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় 35টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিটিতেই 100 জন করে অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীর হাতে সুকান্ত রচনাবলী উপহার দেওয়া, আলোচনাসভা, হাতে-কলমে স্বাস্থ্যপরীক্ষা প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পদযাত্রা, সুকান্ত স্মরণে বক্ষরোগ ক্লিনিকের উদ্বোধন ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ।
সোমবার বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ড. পবিত্র গোস্বামী । তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ড. শঙ্কর নাথ, ড. অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, ড. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু চিকিৎসক ও স্টুডেন্টস হেলথ হোম আন্দোলনের নেতা এবং কর্মীবৃন্দ । উপস্থিত ছিলেন হোমের অন্যতম সহ-সভাপতি ড. সৌমিত্র গুহ ।
ড. গোস্বামী জানান, বর্ষব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হবে আগামী 16 অগস্ট শনিবার, মৌলালির কেন্দ্রীয় ভবনে । কর্মসূচি চলবে আগামী বছর 16 অগস্ট পর্যন্ত । চলতি বছর 16 অগস্ট শতবর্ষের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. অপূর্ব মুখোপাধ্যায় । ওইদিন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের নবরূপ প্রাপ্ত সেমিনার হলের 'ছাড়পত্র'-এর নামকরণ করা হবে । এছাড়াও থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা । জন্মশতবর্ষে কবি সুকান্ত বিষয়ে বলবেন হোমের সহ-সভাপতি তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 2 সেপ্টেম্বর হোমের মৌলালির মূল কেন্দ্রে সকাল 11টা থেকে কবির স্মরণে রক্তদান শিবির হবে । একই সময়ে হবে হোমের ডেন্টাল ক্লিনিকে এ যুগের রানারদের (Gig workers) বিনামূল্যে মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও পরামর্শ দান । ওইদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে কবি সুকান্ত স্মারক বক্তৃতা, আলোচক বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস চক্রবর্তী ।
আগামী 17 জানুয়ারি কবির স্মরণে রাজ্যব্যাপী পদযাত্রা সংগঠিত হবে । ‘এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি', শিরোনামে কেন্দ্রীয় পদযাত্রা শেষ হবে মৌলালির কেন্দ্রীয় ভবনে । পদযাত্রার সূচনা হবে দুপুর আড়াইটের সময় কলেজ স্কোয়ার থেকে । পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, শিক্ষক, হোম দরদি ও শুভানুধ্যায়ীরা পা মেলাবেন ।
তিনি জানান, 13 মে কবির মৃত্যুদিনকে মনে রেখে হেলথ হোমের মূল কেন্দ্রে কবি সুকান্ত স্মৃতি বক্ষরোগ ক্লিনিকের উদ্বোধন হবে । সেদিন বিকেলে আলোচনাসভায় 'যক্ষ্মার একাল-সেকাল' নিয়ে বলবেন বিশিষ্ট বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞরা । 16 অগস্ট 2026, হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান । ড. গোস্বামী আরও জানিয়েছেন, শতবর্ষে সদস্য ছাত্রছাত্রীদের 100 জনকে মূল কেন্দ্রে নিখরচায় অপরেশন করা হবে ।
স্টুডেন্টস হেলথ্ হোম দ্বারা আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চিরায়ত নাম 'উৎসব’ । এবারে হোমের 35টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের উৎসব, চারটি জোনাল উৎসব ও ডিসেম্বরে চুঁচুড়ায় হতে চলা রাজ্য উৎসব প্রাঙ্গণগুলি কবি সুকান্ত স্মরণে বাঙ্ময় ও বর্ণময় হয়ে উঠবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন ।