আবেদনে কাজ হয়নি, নদীর রোষ থেকে ভূতনিকে বাঁচাতে এবার আন্দোলনে ছাত্ররা

আবেদনে কাজ হয়নি, নদীর রোষ থেকে ভূতনিকে বাঁচাতে এবার আন্দোলনে ছাত্ররা
চরের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৈঠক করে ইতিমধ্যেই নিজেদের আন্দোলনের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন ছাত্ররা ৷
Published : October 5, 2025 at 5:15 PM IST
মালদা, 5 অক্টোবর: আবেদন নিবেদনে কাজ হয়নি ৷ কাকুতি মিনতি শোনেনি কেউ ৷ ভূতনি চরের বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁদের কথায় কোনও গুরুত্বই দিতে চায় না প্রশাসন ৷ তাঁরা নিজেদের ইচ্ছেমতো কাজ করেন ৷ প্রতি বছর বেশিরভাগ সময়ই তাঁরা শুখা মরশুম পেরিয়ে যাওয়ার পর বাঁধের কাজ করেন ৷ গঙ্গা-ফুলহরের ভাঙন প্রতিরোধের স্থায়ী কাজের দাবিতে প্রতি বছর তাঁরা সরব হন ৷ আন্দোলনও করেছেন ৷ কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি ৷ রাজ্য কিংবা কেন্দ্র, কোনও সরকারই তাঁদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি ৷ তবে এবার আন্দোলনের অভিমুখের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে বিশাল এই চরে ৷ নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধান দাবি করে এবার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে সেখানকার ছাত্রসমাজ ৷
ইতিমধ্যে চরের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৈঠক করে নিজেদের আন্দোলনের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন ছাত্ররা ৷ তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন চরবাসীদের প্রত্যেকে ৷ আপাতত ঠিক হয়েছে, নিজেদের দাবিতে এখন চরেই কিছু কর্মসূচি পালন করবেন তাঁরা ৷ উৎসব মরশুম শেষ হলেই আন্দোলনের ধার বাড়ানো হবে ৷ এর জেরে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক জীবন ৷ পড়ুয়াদের এই আন্দোলনের কথা কানে গিয়েছে প্রশাসনেরও ৷ তবে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন প্রশাসনিক কর্তারা ৷
সাম্প্রতিক সময়ে প্রতি বছর গঙ্গা-ফুলহরের জলে বানভাসি হচ্ছে ভূতনি ৷ দু’বছর আগে কাটাবাঁধ এলাকায় উড়ে গিয়েছিল বাঁধ ৷ কয়েক মাস ভূতনিবাসী ছিলেন জলের তলায় ৷ পরবর্তীতে সেই বাঁধ মেরামত করা হয় ৷ কিন্তু তার আগেই গত বছর বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে নদীর জল ঢুকে ফের প্লাবিত হয় ভূতনি ৷ চলতি বছর প্রথমে মেরামত করা বাঁধ ভেঙে জলের নীচে চলে যায় উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডীপুর এবং হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ সেই জল নামার আগেই গঙ্গার জলের চাপে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের পশ্চিম রতনপুর গ্রামের বাঁধ ভাঙে ৷ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় ভূতনি চরের ৷ পুজো পেরিয়ে গেলেও চরের সব জায়গা থেকে এখনও সেই জল নামেনি ৷
এই পরিস্থিতিতে এবার আন্দোলনের পথে চরের ছাত্রসমাজ ৷ গত 1 অক্টোবর থেকে ছাত্ররা চরের তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় বৈঠক ও মিছিল করে নিজেদের আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ আগামী 7 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁরা এভাবেই চরবাসীদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন ৷ তারপর জোরদার আন্দোলনে নামা হবে বলে ঠিক হয়েছে ৷
একথা জানিয়ে আন্দোলনকারীদের এক প্রতিনিধি নাসিম শেখ বলেন, “আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে ৷ এত বছর ধরে ভূতনিতে গঙ্গা-ফুলহরের ভাঙন চলছে ৷ অথচ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙন রোধে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ৷ ভাঙন রোধের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে এর আগে চরের মানুষ বহুবার দুই সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেছে ৷ দিস্তা দিস্তা চিঠি দেওয়া হয়েছে দুই সরকার-সহ প্রশাসনকে ৷ ভাঙন বা বন্যা হলে প্রশাসনিক কর্তারা এসেছেন, দেখেছেন, ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ তারপর চলে গিয়েছেন ৷ কাজ কিছুই হয়নি ৷ তাই এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর কোনও আবেদন নিবেদন নয়, আন্দোলন করেই নিজেদের হক আদায় করব ৷”
আরেক আন্দোলনকারী আকিব আলম বলছেন, “নদী ভাঙনে প্রতি বছর ঘর-বাড়ি, কৃষিজমি তলিয়ে যাচ্ছে ৷ মানুষ ভিখারি হয়ে যাচ্ছে ৷ ভিটেমাটি হারিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে ৷ তাদের পরিবার খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছে৷ কারণ, সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে না৷ প্রশাসন শুধুমাত্র নদীতে বালি-মাটির বস্তা ফেলা ছাড়া আর কোনও পদক্ষেপ করছে না ৷ এভাবে গঙ্গার আগ্রাসনকে থামানো যায় না ৷ চরবাসী দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজের দাবি জানিয়ে আসছে ৷ কোনও সরকারই মানুষের দাবি মেনে নেয়নি ৷ তাই এবার বাধ্য হয়েই আমরা আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ আমরা এই আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতির সংশ্রব রাখতে রাজি নই ৷ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে ৷ আমাদের আন্দোলনে সবাইকে স্বাগত ৷ তবে কোনও রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলনে অংশ নেওয়া যাবে না৷”
চরবাসী ভূপতি মণ্ডলের বক্তব্য, “এতদিন আমরা বারংবার প্রশাসনের কাছে ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজের দাবি জানিয়েছি ৷ কোনও কাজ হয়নি ৷ এবার ছাত্ররা সেই দাবিতে আন্দোলনে নামছে ৷ চরের প্রতিটি মানুষের সমর্থন তাদের সঙ্গে রয়েছে ৷ আশা করছি তাদের এই আন্দোলন বৃথা যাবে না ৷ এবার হয়তো আমরা গঙ্গা-ফুলহরের রোষ থেকে রক্ষা পাব ৷”
জেলা সেচ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর গুড়িয়া এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ তাঁর একটাই কথা, “যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবে ৷ আমার পক্ষে কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয় ৷” তবে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, “ভূতনিতে ছাত্রদের আন্দোলনের বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছি ৷ ছাত্রদের সঙ্গেও কথা বলা হবে ৷”