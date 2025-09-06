আমার দ্বারা পড়াশোনা হল না! মা-বাবার জন্য চিঠি রেখে বহুতল থেকে ঝাঁপ কিশোরীর

মৃতের নাম সরলা ঠকচক৷ তার মা বিএসএফ জওয়ান৷ বাড়ি ওড়িশায়৷ মায়ের কর্মসূত্রে সে শিলিগুড়িতে থাকত৷
শিলিগুড়ি, 6 সেপ্টেম্বর: ‘আমার দ্বারা পড়াশোনা হল না!’ মা-বাবার উদ্দেশে চিঠি লিখে না-ফেরার দেশে চলে গেল বছর পনেরোর সরলা৷ শনিবার শিলিগুড়ির এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে৷ প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি ওই কিশোরীকে পড়াশোনার জন্য মারাত্মক চাপ দেওয়া হতো? পুরো বিষয়টিই খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷
পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি আবাসনে রক্তাক্ত অবস্থায় এক কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখা যায়৷ ওই আবাসনের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ ঠাকুর প্রথম ওই কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখেন৷ তার পর তিনি ও আরও কয়েকজন মিলে ওই কিশোরীকে উত্তর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান৷
কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয় মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ ফাঁড়িতে৷ সেখান থেকে পুলিশ যায় ওই আবাসনে৷ খতিয়ে দেখে সবকিছু৷ সেই সময় আবাসনের ছাদ থেকে একটি নোট উদ্ধার হয়৷ সেটি একটি হাতঘড়ি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল৷ তাছাড়া মেয়েটিও যেহেতু স্কুলের পোশাকে ছিল, তাই সেই সূত্র ধরে পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেন তদন্তকারী৷
পরে তাঁরা জানতে পারেন, মৃত কিশোরীর নাম সরলা ঠকচক। সরলার বয়স 15। কদমতলা বিএসএফ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। তার মা বিএসএফে কর্মরত। শিলিগুড়িতেই তিনি কর্মরত৷ কদমতলা পাঁচ নম্বর গেটের কাছে বিএসএফের আবাসনেই থাকত সরলা। তারা ওড়িশার বাসিন্দা৷ তার বাবা সেখানেই থাকে৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার সময়ে বের হয় সরলা। তবে এদিন আর সে স্কুলে যায়নি। আবাসন থেকে খানিকটা দূরে ওই বেসরকারি বহুতল আবাসন রয়েছে। সিসিটিভিতে ফুটেজ যাচাই করে দেখা যায়, সরলা একাই সেই আবাসনে ঢুকছে সকালে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সেই বহুতল আবাসনে ছাদে ওঠে সে। সেখান বসেই একটি নোট লেখে সরলা। সেটাতে লেখা রয়েছে, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়৷ বাবা-মায়ের চাহিদা পূরণ করতে পারিনি৷ আমি পড়াশোনায় ভালো না৷ আমার দ্বারা হল না।"
ওই নোট দেখেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরিবারের পড়াশোনার চাপ ও ভালো রেজাল্ট না-করতে পারাতেই মানসিক অবসাদে এই ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে সরলার পরিবারের তরফে কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷ শিলিগুড়ির ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "সুইসাইড নোট দেখে প্রাথমিকভাবে এটাই মনে হচ্ছে যে পড়াশোনার চাপ। বাবা মায়ের আশা পূরণ করতে পারেনি। এমনটাই লেখা। তবে তদন্ত চলছে। অন্য কোনও কারণ থাকলে, তা অবশ্যই তদন্তে বেরিয়ে আসবে।"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় - যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।