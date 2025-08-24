ETV Bharat / state

খড়গপুর IIT যাওয়ার পথে নিখোঁজ ছাত্র, 72 ঘণ্টা পরও মেলেনি সন্ধান - IIT STUDENT MISSING

যদিও খড়গপুর আইআইটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাদের কাছ থেকে এই পড়ুয়ার কাছে ভর্তির বিষয়ে কোনও তথ্য নেই ৷ ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে দিশাহারা পরিবার ৷

IIT student MISSING
খড়গপুর আইআইটি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 24, 2025 at 2:46 PM IST

3 Min Read

খড়গপুর, 24 অগস্ট: ছেলে খড়গপুর আইআইটিতে সুযোগ পেয়েছিল ৷ সেই মতো ভর্তি করতে যাচ্ছিলেন বাবা-মা ৷ কিন্তু মাঝপথেই উধাও হয়ে গিয়েছে পড়ুয়া ৷ ট্রেনে শৌচালয়ে যাওয়ার পর আর ছেলের কোনও হদিশ মেলেনি বলে দাবি পরিবারের ৷ যদিও এ বিষয়ে আইআইটির দাবি, এই ধরনের কোনও মেইল তারা পাঠায়নি ওই পড়ুয়াকে । তদন্ত শুরু করেছে খড়গপুর পুলিশ ।

জানা গিয়েছে, অর্জুন পাতিল নামে এই পড়ুয়ার বাড়ি মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার চোপড়াতে । বাবা রবীন্দ্র কুমার পাতিল এবং মা মমতা পাতিল । সম্প্রতি অর্জুন জানায় খড়গপুর আইআইটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার সুযোগ পায় । তাকে মেইল করা হয়েছে আইআইটি থেকে । আর সেখানে ভর্তি করার জন্যই ছেলে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ জলগাঁও স্টেশন থেকে শালিমার এক্সপ্রেসে রওনা দিয়েছিলেন বাবা-মা । সঙ্গে ছিলেন অর্জুনের মামা রমেশ ইমরূপও ।

এরপর 21 অগস্ট সকাল 11টা থেকে 12টা নাগাদ ট্রেন যখন ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া স্টেশনে পৌঁছয় তখন মোবাইল ফোন চার্জে বসিয়ে ট্রেনের শৌচাগারে গিয়েছিল অর্জুন । তারপর আর ফেরেনি সে ৷ প্রায় 20 মিনিট পরও ছেলে না ফেরায়, খোঁজাখুঁজি শুরু করেন বাবা-মা ও মামা।

IIT student MISSING
নিখোঁজ ছাত্র অর্জুন পাতিল (ইটিভি ভারত)

দুপুর দেড়টা নাগাদ ট্রেন খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছলে তাঁরা জিআরপি-র দ্বারস্থ হন । এরপর, খড়গপুর জিআরপি-র সহায়তায় সন্ধ্যা নাগাদ এফআইআর দায়ের করা হয় চাকুলিয়া জিআরপি-তে। অর্জুনের বাবা বলেন, "ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে ।"

তারপর থেকেই লাগাতার চলছে খোঁজাখুঁজি। অর্জুনের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং মামা অর্জুনের ছবি হাতে কখনও ছুটছেন চাকুলিয়া স্টেশনে, কখনও ঘাটশিলা স্টেশনে, কখনও ঝাড়গ্রাম আবার কখনও খড়গপুর স্টেশনে । এরপর অর্জুনের বাবা-মা ও মামা আইআইটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। আইআইটি-থেকে জানানো হয়, এরকম কোনও মেইল পাঠানো হয়নি। আর ভর্তি প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। যদিও, শনিবার বিকেল নাগাদ আইআইটি খড়গপুরের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে, "এই নামে কোনও পড়ুয়া আইআইটি-তে সুযোগ পায়নি। আর আমারা ওই মেইল অ্যাড্রেস খতিয়ে দেখেছি। পুরোপুরি ভুয়ো মেইল করা হয়েছিল।"

খড়গপুর ডিভিশনের রেল পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, JEE Advance-এ ভালো রেজাল্ট করার জন্য ওর (অর্জুনের) উপর বাড়ির প্রচুর চাপ ছিল। এমনও হতে পারে, ব়্যাঙ্ক আশানুরূপ হয়নি বলেই বাবা-মা'কে মিথ্যে কথা বলে ট্রেনে উঠেছিল। তারপর ট্রেন খড়গপুর ঢোকার আগেই উধাও হয়ে যায়। অর্জুনের খোঁজে সর্বত্র তল্লাশি চলছে। তবে ওর সঙ্গে যেহেতু মোবাইল নেই, তাই লোকেশন ট্র্যাক করতে একটু সমস্যা হচ্ছে ।" নিখোঁজ অর্জুনের ছবির পোস্টারও দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্টেশনে। এমনকি কয়েকটি স্টেশনের ওইদিনের সিসিটিভি ফুটেজও দেখানো হয়েছে বলে বাবা-মা'কে জানিয়েছে রেল পুলিশ ।

এই বিষয়ে অর্জুনের মামা রমেশ বলেন, "ও খুবই মেধাবী। দশম ও দ্বাদশে 90 শতাংশের উপর নম্বর পেয়েছে। জেইই অ্যাডভান্সের জন্য রাজস্থানের কোটাতে একটি নামকরা কোচিং সেন্টারেও পড়েছে।" তাঁর দাবি, অর্জুন তাঁদের জানিয়েছে সে নিজের ক্যাটাগরিতে 1329 ব়্যাঙ্ক করেছে।

IIT KHARAGPUR

