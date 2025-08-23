মালদা, 23 অগস্ট: অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের ছেলে ! অভিযোগ, অন্যান্য পড়ুয়াদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হলেও, আটকে দেওয়া হয়েছিল অধ্যাপকের ছেলের রেজাল্ট ৷ এ নিয়ে ওই পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশন এবং বাংলা বিভাগের প্রধানের বিরুদ্ধে স্থানীয় ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ যে খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হয় ৷ তারপরেই বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে অভিযোগ জানানো হয় ৷
অবশেষে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই শুক্রবার সন্ধেয় নিজের রেজাল্ট দেখতে পেয়েছেন ওই ছাত্র ৷ অম্লান বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই পড়ুয়া গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তরের চতুর্থ সেমেস্টারে তিনি 56 শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷ তাঁর বাবা অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েরই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ৷
জানা গিয়েছে, এক মাসেরও বেশি সময় আগে অম্লানদের চতুর্থ সেমেস্টারের ফলপ্রকাশ হয় ৷ অভিযোগ, তাঁর রেজাল্ট আটকে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ কেন এমনটা করা হল, তা জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন অম্লান ৷ কিন্তু, তাঁকে সেই কারণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর ৷
এমনকি কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশেনের বিরুদ্ধে তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও করেন অম্লান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, কন্ট্রোলার তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ৷ অম্লান বাংলা বিভাগের প্রধান সাধনকুমার সাহার বিরুদ্ধেও তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ করেন ৷ ইংরেজবাজার থানায় কন্ট্রোলার ও বাংলা বিভাগের প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ৷
এরপর গত 24 জুলাই ইটিভি ভারতে এই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেন জেলার শিক্ষাবিদরা ৷ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কমিটির প্রাক্তন সদস্য শক্তিপদ পাত্র প্রশ্ন তোলেন, অধ্যাপকদের নিজেদের বিবাদে একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে ?
এরই মধ্যে দিন পেরিয়ে যেতে থাকে ৷ কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষের অম্লানের ফল প্রকাশ করা নিয়ে কোনও হেলদোল দেখা যায় না ৷ এরপরেই শক্তিপদ পাত্র গোটা ঘটনাটি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নালিশ জানান ৷ শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, এই নালিশ পেয়েই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে তলব করেন ৷ তারপরেই শুক্রবার সন্ধেয় অম্লানের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করা হয় ৷
রেজাল্ট হাতে পেয়ে খুশি অম্লান বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পরীক্ষার ফল জানানো হয়েছে ৷ আমি খুশি ৷ আমি যে সত্যের পথে থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, এই ঘটনায় সেটাই প্রমাণিত হয়েছে ৷ ভবিষ্যতে আর কারও সঙ্গে যাতে এমন ঘটনা না-ঘটে, তার জন্যই আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছিলাম ৷ আশা করি, এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমন অন্যায় কাজ আর কখনও করবে না ৷"
অম্লানের বাবা, অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "এই ঘটনায় আমি এবং আমার পরিবার মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছিলাম ৷ কিন্তু, ছেলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে ৷ শেষে সত্যেরই জয় হয়েছে ৷ আমার এই সমস্যার দিনে পাশে পেয়েছি জেলার শিক্ষাবিদদের সঙ্গে খোদ শিক্ষামন্ত্রীকেও ৷ আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ ৷ ছেলে শেষ পর্যন্ত রেজাল্ট পেয়েছে ৷ এবার ও নির্ভাবনায় ভবিষ্যৎ পড়াশোনার কথা ভাবতে পারবে ৷"
শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্রের প্রতিক্রিয়া, "অধ্যাপকদের বিবাদের জন্য একটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা যায় না ৷ তার বাবা কোনও ভুল করে থাকলে, তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যেতে পারে ৷ কিন্তু, তাঁর ছেলে কী দোষ করেছে ? বিষয়টি জানতে পেরেই আমি রাজ্য শিক্ষা দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তা জানাই ৷ শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ওই ছাত্রের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ এটা খুব ভালো খবর ৷ কিন্তু আগামীতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে ৷"